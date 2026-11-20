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Auswärts in München muss Köln auf die eigenen Ultras verzichten. Grund dafür ist ein kurioses Verbot.

Die aktive Fanszene des 1. FC Köln hat angekündigt, das Bundesliga-Spiel am Freitagabend gegen den FC Bayern zu boykottieren.

Unmittelbar vor dem Anpfiff in der Münchner Allianz Arena gab der Effzeh bekannt, dass die Ultras sich gegen einen Stadionbesuch entschieden und die Heimreise angetreten hätten. Grund dafür sind Auflagen zur Begrenzung von Fanutensilien.

Dabei geht es demnach um maximal fünf große Schwenkfahnen, die die Bayern den Kölnern im Gästeblock erlaubt hätten. Mehr sei aufgrund "behördlicher Vorgaben" nicht möglich gewesen. Die Abreise der rund 400 FC-Fans habe "ruhig und problemlos" begonnen, hieß es vom 1. FC Köln am Abend.

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"Es tut immer weh, wenn die Fans nicht dabei sind, besonders bei diesem schweren Auswärtsspiel", erklärte Kölns Cheftrainer Rene Wagner wenige Minuten vor dem Anpfiff bei Sky.

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Schon beim letzten Spiel in München fehlte ein Großteil der aktiven Fanszene. Die Ultras der 'Wilden Horde' brachen ihre Anreise im Mai 2026 ab, weil ihr Vereinsheim in Köln abgebrannt war.