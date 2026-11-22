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In der Landesliga Berlin ist es in der Partie zwischen Delay Sports und Hilalspor zu einem Spielabbruch gekommen.

Grund dafür war offenbar ein Flaschenwurf in Richtung des Linienrichters, nachdem Delay Sports in der 60. Spielminute ein Strafstoß zugesprochen worden war. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Klub von Twitch-Streamer Elias Nerlich mit 2:1 in Führung gelegen.

"Nach dem Elfmeterpfiff wurde eine Flasche in Richtung des Linienrichters geworfen. Daraufhin wurde die Partie abgebrochen", teilte Delay Sports auf dem vereinseigenen Instagram-Kanal mit. Wer für den Zwischenfall verantwortlich ist und ob der Schiedsrichter-Assistent von der Flasche getroffen wurde, ging aus dem Statement nicht hervor.

Darüber hinaus herrscht noch Unklarheit darüber, wie die Begegnung gewertet werden wird. "Wie das Spiel gewertet wird, muss nun das Sportgericht entscheiden", erklärte Delay Sports. Bei einem ähnlichen Zwischenfall in der Vergangenheit hatte der Berliner Klub eine Partie erneut antreten müssen.

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Im September 2024 war die Kreisliga-Partie gegen BSV Al-Dersimspor II um Ex-Nationalspieler Max Kruse eskaliert. Delay Sports hatte in der Nachspielzeit das 3:2 erzielt. Anschließend kam es zu Auseinandersetzungen auf dem Platz, Zuschauer stürmten das Spielfeld. Die Polizei musste eingreifen, der Schiedsrichter brach die Begegnung ab.

Elias Nerlich mit Statement: "Was hier wieder passiert, ist oscar-reif"

"Also, was hier wieder passiert, ist oscar-reif. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll", meinte Mit-Gründer Nerlich in einem Statement auf seinem persönlichen Instagram-Kanal.

Sportlich läuft es für Delay Sports in der Landesliga Berlin herausragend. Der Klub steht nach neun absolvierten Spielen mit der vollen Ausbeute von 27 Zählern da. Verfolger BSV Eintracht Mahlsdorf II kommt ebenfalls auf 27 Punkte, hat allerdings schon zwei Begegnungen mehr absolviert.