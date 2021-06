Im Viertelfinale der Eishockey WM trifft Deutschland heute Nachmittag auf die Schweiz. Alles zur Übertragung live im TV und dem LIVE-STREAM.

Viertelfinale calling! Bei der Eishockey WM 2021 in Lettland hat es die deutsche Nationalmannschaft in die Runde der letzten 8 geschafft und trifft heute in dieser auf die Schweiz. Um 15.15 Uhr geht es los.

Dabei machte das Team von Bundestrainer Toni Söderholm erst am letzten Spieltag der Vorrunde den Einzug ins Viertelfinale klar - und das ausgerechnet mit einem 2:1 über Gastgeber Lettland.

Die Schweiz wurde in der anderen Gruppe Zweiter, aus sieben Spielen holte man fünf Siege und musste sich nur zweimal geschlagen geben. Aber: Die Eidgenossen sind wirklich gut drauf und sind heute gegen Deutschland auch in der Rolle des Favoriten.

Eishockey WM in Lettland - das deutsche Spiel gibt es heute live im TV und LIVE-STREAM zu sehen. In diesem Artikel findet Ihr die wichtigsten Infos zur Übertragung auf einen Blick.

Eishockey WM: Deutschland vs. Schweiz in der Übersicht

Duell Deutschland vs. Schweiz Wettbewerb Eishockey WM 2021, Viertelfinale Datum 3. Juni 2021 Ort Riga, Lettland Anpfiff 15.15 Uhr

Eishockey WM live im TV sehen: So wird Deutschland vs. Schweiz übertragen

Die Eishockey WM biegt - man glaubt es kaum - schon wieder langsam aber sicher auf die Zielgerade ein, heute stehen bereits die Viertelfinalspiele auf dem Programm.

Unter anderem spielt Deutschland gegen die Schweiz, dies wird eines der ersten beiden Viertelfinals heute live sein. Doch kommen die vollen 60 Minuten Eiszeit im Fernsehen? Wir klären auf.

Eishockey WM heute live im Free-TV: Sport1 zeigt das Spiel Deutschland vs. Schweiz

Der deutsche Sportsender Sport1, welcher in Ismaning bei München seinen Sitz hat, zeigt / überträgt heute die Eishockey WM live im TV - zumindest gilt das für das deutsche Spiel.

Um 15.15 Uhr wird das Duell Deutschland vs. Schweiz angepfiffen, es geht um den Einzug in das Halbfinale. Sport1 ist der exklusive Anbieter für dieses krachende Duell auf dem Kunsteis. Hier findet Ihr eine kurze Übersicht über die Übertragung der Eishockey WM heute Nachmittag.

Übertragungsbeginn : 14.30 Uhr

: 14.30 Uhr Startschuss : 15.15 Uhr

: 15.15 Uhr Moderation : Laura Papendick

: Laura Papendick Gast : Rick Goldmann

: Rick Goldmann Kommentar : Basti Schwele

: Basti Schwele Teaser: Durch einen 2:1-Sieg im letzten Vorrundenspiel gegen Gastgeber Lettland hat sich Deutschland als Gruppendritter für das Viertelfinale der Eishockey-WM qualifiziert. Dort wartet die Schweiz

Sport1 ist - wie bereits erwähnt - ein Free-TV-Sender. Das bedeutet auch, dass Ihr die Übertragung aus Riga heute kostenlos anschauen könnt. Einfach um 15.15 Uhr einschalten und Eishockey live genießen.

Doch was, wenn Ihr an diesem Donnerstag keine Zeit habt und Ihr nicht wisst, ob Ihr bei möglicherweise bestem Wetter am TV-Bildschirm sitzen könnt? Dann gibt es natürlich Alternativen.

Eishockey WM heute live im STREAM sehen: Deutschland vs. Schweiz überall live sehen

Der LIVE-STREAM - das ist die Lösung für all Eure Probleme, wenn Ihr ortsunabhängig die Eishockey WM anschauen wollt. Ihr braucht eine stabile Internetverbindung, dann könnt Ihr das Duelle Deutschland gegen die Schweiz aus Riga in voller Länge anschauen - das Endgerät bestimmt Ihr selbst.

Doch wie sieht das genau aus? Und welcher Sender bietet einen solchen LIVE-STREAM an?

Sport1 überträgt die Eishockey WM im LIVE-STREAM: Kostenlos Deutschland vs. Schweiz sehen

Sport1 gibt es nicht nur im TV frei zu sehen, sondern auch im Internet. Über diesen Link gelangt Ihr zu einem LIVE-STREAM, der Euch rund um die Uhr das TV-Bild des Senders live im Netz zeigt.

Das bedeutet, dass heute ab 14.30 Uhr dort auch Eishockey im LIVE-STREAM läuft. Hier seht Ihr das gleiche Bild wie im Fernsehen und müsst nichts besonderes wissen und schon gar nichts bezahlen.

Zudem gibt es da noch den Zusatzsender Sport11+, der allerdings für die Spiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft nicht benötigt wird.

Dieser ist allerdings auch kostenpflichtig - es gibt unter diesem Link eine Übersicht über alle Vorteile des Pay-TV-Angebots.

Eishockey WM heute live: Der LIVE-TICKER von SPOX liefert Infos

Wenn Ihr gar keine Chance habt, das Spiel Deutschland vs. Schweiz bei der Eishockey WM 2021 live im TV oder LIVE-STREAM zu sehen, dann könnt ihr das bei unseren Kollegen von SPOX tun.

Dort gibt es ab 14.30 Uhr einen LIVE-TICKER - der ebenfalls kostenlos ist. Hier findet Ihr nicht nur die wichtigsten Infos wie den Spielstand, sondern auch eine Beschreibung des Erlebten in der lettischen Hauptstadt.

Hier findet Ihr zum LIVE-TICKER.

