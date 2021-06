Eishockey WM live: Deutschland vs. Lettland im TV und LIVE-STREAM sehen - die Übertragung

Zum Abschluss der Vorrunde trifft die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft auf Lettland. Alle Infos zur Übertragung heute im TV und LIVE-STREAM.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kämpft heute um den Einzug ins Viertelfinale der Eishockey WM 2021 im lettischen Riga. Heute um 19.15 Uhr geht es für das DEB-Team gegen den Gastgeber.

Dabei kommt es heute zum entscheidenden Spiel für die Mannschaft von Trainer Toni Söderholm. Denn: Deutschland liegt in Gruppe B auf Platz vier und will unbedingt in die Runde der letzten Acht. Dafür muss heute ein Sieg her, damit man es unter die Top vier der Gruppe schafft.

Eishockey WM: Deutschland tritt heute gegen Gastgeber Lettland an. Goal verrät alles zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM. Hier geht es direkt zur Gruppentabelle.

Eishockey WM live: Deutschland vs. Lettland auf einen Blick

Begegnung Deutschland - Lettland Datum Dienstag, 1. Juni 2021 | 19.15 Uhr Gastgeber Riga, Lettland Wettbewerb Eishockey WM, Vorrunde (7. Spieltag)

Eishockey WM live: Deutschland vs. Lettland heute im TV sehen - so geht's

Ihr wollt das letzte Gruppenspiel zwischen Deutschland und Lettland heute auf keinen Fall verpassen? Dann solltet Ihr diesen Abschnitt aufmerksam lesen, um zu erfahren, ob die vollen 60 Minuten zwischen dem DEB-Team und dem Gastgeber dieser WM auch live zu sehen sind.

Die Eishockey WM wird in diesem Jahr beim Sportsender Sport1 live im TV gezeigt / übertragen. Doch wie ist das beim Spiel der Söderholm-Truppe gegen den Gastgeber? Gelten da vielleicht besondere Regeln?

Eishockey WM: Deutschland vs. Lettland heute live im Free-TV bei Sport1 sehen

Ganz schlicht und einfach: Nein! Sport1 überträgt das ganze Eishockeyspiel zwischen Deutschland und Lettland heute ab 19.15 Uhr live im TV. Der Fernsehsender beginnt schon um 18.30 Uhr mit den Vorberichten und begleitet dann die gesamte Eiszeit der Cracks auf Kufen in voller Länge live.

Ihr könnt also kostenlos mit dabei sein, denn Sport1 ist ein frei empfangbarer TV-Sender. Alle Spiele mit deutscher Beteiligung seht Ihr bei Sport1 im deutschen Fernsehen. Hier findet Ihr erst einmal einen Überblick über das Team, welches Euch durch die Eishockey-Partie der WM begleitet.

Moderation : Laura Papendick

: Laura Papendick Gast : Rick Goldmann

: Rick Goldmann Kommentar: Basti Schwele

Gibt es noch eine Option, die Eishockey WM live zu sehen? Prinzipiell überträgt Sport1 neben den deutschen Partien auch ausgewählte Spiele live im Free-TV. Alle anderen Matches sind ausschließlich beim kostenpflichtigen TV-Sender Sport1 + zu sehen.

Eishockey WM: Wer zeigt Deutschland vs. Lettland heute im LIVE-STREAM?

Wenn Ihr am Dienstagabend keine Zeit habt und deswegen die Eishockey-Begegnung zwischen Deutschland und Lettland nicht live im TV sehen könnt, dann kommt auch ein LIVE-STREAM in Frage. Denn: Zusätzlich zu der TV-Übertragung gibt es auch die Möglichkeit, sich die Eishockey WM im kostenlosen LIVE-STREAM anzuschauen.

Eishockey WM im LIVE-STREAM: So läuft Deutschland - Lettland auf Sport1

Der Ismaninger Sportsender Sport1 zeigt / überträgt die Eishockey WM mit dem Spiel Deutschland vs. Lettland heute im LIVE-STREAM. Der Kanal besitzt einen 24-Stunden-Stream, welcher auch um 19.15 Uhr - zum Start des Matches - die 60 Minuten live und in voller Länge überträgt.

Wenn Ihr zum LIVE-STREAM gelangen wollt, dann habt Ihr zwei Möglichkeiten: Entweder Ihr öffnet ihn über die Browserfunktion Eures Computers oder über die kostenlose Sport1-App. Oder: Ihr folgt schlicht und einfach diesem Link!

Eishockey WM im LIVE-TICKER: SPOX begleitet die Eishockey WM

Wenn Ihr aber auch unterwegs keine Gelegenheit seht, wie Ihr die Partie Deutschland vs. Lettland anschauen könnt, dann könnt Ihr ab 19 Uhr im SPOX-LIVE-TICKER mitlesen. Dieser ist kostenlos!

Eishockey WM: Deutschland, Lettland und Co. - die Tabelle von Gruppe B

Platzierung Nation Spiele Siege / Niederlagen Punkte 1. Finnland 7 6/1 17 2. USA 6 5/1 15 3. Kanada 7 3/4 10 4. Kasachstan 7 4/3 10 5. Deutschland 6 3/3 9 6. Lettland 6 2/4 9 7. Norwegen 7 3/4 8 8. Italien 6 0/6 0

Stand: 1. Juni, 13 Uhr