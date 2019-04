Eintracht Frankfurts Luka Jovic angeblich zu teuer für FC Barcelona

Eintracht Frankfurt hat mit Luka Jovic einen der begehrtesten Stürmer Europas in seinen Reihen. Dem FC Barcelona ist der Serbe nun aber wohl zu teuer.

Der nimmt angeblich von einem Transfer von Eintracht Frankfurts Luka Jovic Abstand. Das berichtet die spanische Sportzeitung Sport. Der Serbe würde wohl mehr als 60 Millionen Euro Ablöse kosten – zu viel für die Katalanen.

Mit 16 Toren in 25 Partien steht Jovic momentan auf Rang zwei der -Torschützenliste und hat großes Interesse in Europas Top-Ligen geweckt. Neben Barca sind laut Sport auch und der am jungen Stürmer interessiert.

Jovic-Verbleib nur bei Champions-League-Teilnahme?

Momentan spielt der 21-Jährige noch auf Leihbasis bei . Die Hessen hatten Jovic im Sommer 2017 für zwei Jahre von aus Lissabon ausgeliehen. Der Deal beinhaltete eine Kaufoption in Höhe von rund sieben Millionen Euro, die die Frankfurter nach dieser Spielzeit ziehen werden.

Ob die SGE Jovic über den Sommer hinaus halten kann, hängt wohl auch davon ab, ob der Eintracht die Qualifikation zur gelingt. Dazu müsste die Eintracht in der Liga den vierten Platz verteidigen oder die gewinnen.