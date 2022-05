Eintracht Frankfurt vs. West Ham United heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der Europa League

Am heutigen Donnerstagabend (05. Mai 2022) empfängt Eintracht Frankfurt zuhause West Ham United. Das Rückspiel des Halbfinals der Europa League wird um 21:00 Uhr im Deutsche-Bank-Park in Frankfurt angepfiffen.

Das Hinspiel konnte das Team von Oliver Glasner mit 2:1 für sich entscheiden. Ein Unentschieden würde den Frankfurtern also reichen, um in das Finale vorzustoßen. West Ham kassierte drei Niederlagen in den letzten drei Spielen, zuletzt ein 1:2 gegen den FC Arsenal. Ob es die Eintracht heute Abend ins Finale schafft, erfahren wir dann also ab 21:00 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Eintracht Frankfurt vs. West Ham United heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung Eintracht Frankfurt vs. West Ham United Wettbewerb Europa League - Halbfinale, Rückspiel Anpfiff 05. Mai - 21:00 Uhr Spielort Deutsche-Bank-Park (Frankfurt)

Eintracht Frankfurt vs. West Ham United heute live: Gibt es eine TV-Übertragung?

Ja, die gibt es! Verantwortlich für das Übertragen der Europa League ist nämlich der Free-TV-Sender RTL. Dieser hat über die Saison pro Spieltag eine Partie der Europa League mit deutscher Beteiligung live gezeigt. Heute handelt es sich dabei natürlich um das Halbfinale zwischen Frankfurt und West Ham.

Ab 20:15 Uhr könnt Ihr dort die Vorberichterstattung mit Moderatorin Laura Papendick und Experte Karl-Heinz Riedle verfolgen, bevor dann pünktlich zum Anpfiff um 21:00 Uhr die Kommentatoren Marco Hagemann und Steffen Freund übernehmen.

Übrigens werdet Ihr natürlich auch das Finale der Europa League bei RTL sehen können.

Die Übertragung auf einen Blick

Sender: RTL

Vorberichterstattung: 20:15 Uhr

20:15 Uhr Anpfiff: 21:00 Uhr

21:00 Uhr Moderatorin: Laura Papendick

Laura Papendick Experte: Kalle Riedle

Kalle Riedle Kommentatoren: Marco Hagemann/Steffen Freund

Getty

Eintracht Frankfurt vs. West Ham United heute live: Das Spiel per LIVE-STREAM sehen

Natürlich habt Ihr auch die Möglichkeit, die Partie im LIVE-STREAM zu sehen. Auch hier müsst Ihr aber wieder auf RTL zurückgreifen. Der LIVE-STREAM des Spiels, der parallel zur TV-Übertragung läuft, ist auf der Plattform RTL+ zu sehen.

Um jetzt Zugriff darauf zu bekommen, müsst Ihr aber ein kostenpflichtiges Abo bei RTL+ abschließen. Das kostet Euch in der günstigsten Variante 4,99 Euro pro Monat. Aber aufgepasst: RTL+ bietet Euch auch die Möglichkeit eines kostenlosen Probemonats an. Mehr Infos dazu könnt Ihr hier nachlesen.

Wenn Ihr dann ein Abo bei RTL+ abgeschlossen habt, könnt Ihr ganz bequem mit diesem Link das Spiel dort ab 21:00 Uhr im STREAM verfolgen. Ein internetfähiges Gerät ist dafür natürlich ebenfalls vonnöten.

Eintracht Frankfurt vs. West Ham United heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch, bei dem Ihr direkt informiert werdet, sobald auf dem Rasen etwas geschieht. Egal ob Tor, Auswechslung oder Gelbe Karte, Ihr bleibt also immer up to date, was das Spielgeschehen angeht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

UEFA 2022

Eintracht Frankfurt vs. West Ham United heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.