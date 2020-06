Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights, Aufstellung - das Nachholspiel der Bundesliga heute live sehen

Am Mittwoch kommt es zum Nachholspiel zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt. Goal liefert alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Offiziell sind in der bereits 29 Spieltage gespielt, eine Partie muss jedoch noch nachgeholt werden. An diesem Mittwoch kommt es um 20.30 Uhr zum Nachholspiel zwischen dem SV und .

Der SV Werder Bremen muss kämpfen. Die Werderaner sind auf Rang 17 und müssen bangen, damit der Klassenerhalt in der Bundesliga in Erfüllung geht. Die Mannschaft von Florian Kohfeldt machte in den vergangenen Spielen jedoch eine bessere Figur. Zuletzt gelang ein 1:0-Erfolg auf Schalke. Doch im Tabellenkeller ist die Luft weiter dünn.

Auf der Gegenseite gelang Eintracht Frankfurt mit dem 2:1 beim VfL Wolfsburg ein ebenso enorm wichtiger Sieg. Die SGE um Trainer Adi Hütter liegt auf Tabellenplatz 12 und hat nur sieben Zähler Vorsprung auf den heutigen Gegner. Verliert man im Weserstadion, dann wird es richtig eng. Gewinnt man, können sich Kostic, Hinteregger und Co. ein wenig Luft verschaffen.

Mehr Teams

Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga beim Nachholspiel. Und: Alles zu der Tabellenkonstellation, den Aufstellungen und den Highlights.

Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt: Die Daten zum Nachholspiel der Bundesliga

Wettbewerb Bundesliga Spiel Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt Datum Mittwoch, 3. Juni 2020 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Wohninvest Weserstadion, Bremen

Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV sehen: Kommt das Nachholspiel der Bundesliga im Fernsehen?

Die Bundesliga geht erst am kommenden Wochenende wieder mit dem nächsten Spieltag weiter. Doch davor steht noch das Nachholspiel heute auf dem Programm. Die Frage aller Fragen ist jedoch, ob Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV zu sehen sein wird.

Eines vorab: Die Bundesliga kommt nicht live im Free-TV, denn die Rechte an der höchsten deutschen Liga liegen keinem frei empfangbaren Sender vor. Weder die ARD, noch das ZDF oder RTL zeigen / übertragen die vollen 90 Minuten Bundesliga-Fußball heute live.

Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV bei Sky sehen: So geht's

Sky hat dagegen schon Rechte an der Bundesliga im deutschen Fernsehen. Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt wird deswegen heute live bei Sky im TV zu sehen sein. Das sind natürlich gute Nachrichten für alle Fans, die Bremen oder der SGE die Daumen drücken. Auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD.

Um bei Sky Fußball bzw. die Bundesliga heute live anschauen zu können, müsst Ihr ein Abonnement besitzen. Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt läuft also nur live im TV, wenn Ihr ein Konto bei Sky habt.

Sky zeigt die Bundesliga an folgenden Tagen live im TV:

Samstagspiele um 15.30 Uhr im Einzelspiel und in der Konferenz

Sonntagsspiele um 15.30 Uhr und 18.00 Uhr

Alle Infos zu den Angeboten und Programmen von Sky findet Ihr hier. Zudem gibt es hier alle Infos rund um die Übertragung von Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV bei Sky.

Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM anschauen

Sky zeigt / überträgt Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV, das steht fest und lässt sich auch nicht mehr ändern. Ohne Sky-Abonnement müsst Ihr wohl oder übel auf die vollen 90 Minuten verzichten, wenn Ihr im Fernsehen mit dabei sein wollt.

Doch wie sieht es im Internet aus? Kommt Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM?

Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket sehen

Sky hält auch die Rechte an der Bundesliga, wenn es an diesem Mittwoch um eine Übertragung im LIVE-STREAM geht. Denn: Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt wird heute im LIVE-STREAM von Sky Go oder Sky Ticket übertragen.

Dabei unterscheiden sich beide Optionen ganz grundlegend in ihrer Herangehensweise, wie sie die Bundesliga live im Stream zeigen. Sky Go ist für alle von Euch, die bereits ein Abonnement bei Sky haben. Dort können sich alle Kunden mit einem PIN und einem Code anmelden und dort die vollen 90 Minuten von Bremen vs. Frankfurt anschauen. Voraussetzung ist und bleibt ein Abonnement beim Pay-TV-Sender.

Sky Ticket jedoch könnt Ihr auch bekommen, wenn Ihr nicht langfristig Sky-Kunde sein wollt. Sky Ticket ist für Zuschauer ohne Sky-Abo gedacht. Mit dem Ticket kann man sich den Zugang zum Spieltag erwerben, ohne ein langfristiges Abonnement bei Sky abzuschließen.

So oder so: Sky ist auch online die einzige Möglichkeit, Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM legal zu sehen. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM von DAZN sehen: Geht das?

Bundesliga am Mittwochabend und Ihr wollt live und in voller Länge mit dabei sein? Sky bietet Euch heute die Option dafür, dagegen zeigt / überträgt DAZN das Spiel leider nicht live.

Das liegt daran, dass DAZN nur die Rechte an den Spielen hält, die am Freitagabend, Sonntag um 13.30 Uhr und Montagabend angesetzt sind. DAZN zeigt lediglich die besten Szenen der Partie Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt heute.

Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER bei Goal verfolgen

Ihr habt die vollen 90 Minuten von Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt nicht auf dem Schirm und müsst kurzfristig etwas finden, wie Ihr die Partie verfolgen könnt? Dann ist der LIVE-TICKER von Goal zu Bremen gegen Frankfurt die absolute Top-Lösung.

Egal ob daheim auf der Couch oder unterwegs - Goal bringt Euch die Bundesliga aufs Smartphone und begleitet Bremen gegen die SGE live. Hier erfahrt Ihr kostenlos und beinahe in Echtzeit, wenn Tore fallen.

Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt, das Nachholspiel der Bundesliga: Die Highlights bei DAZN

Ihr habt die Begegnung Bremen gegen Frankfurt am Mittwoch verpasst? Dann schnappt Euch dennoch den DAZN-Gratismonat und schaut Euch die Highlights der Begegnung beim Streamingdienst an.

Da die anderen Topligen Europas auch so langsam Ihre Rückkehr ankündigen, wird das Programm von DAZN bald wieder prall gefüllt sein. Auch andere Sportarten wie American Football, Basketball, Boxen, Darts und Motorsport stehen bei DAZN hoch im Kurs. Das Praktische an DAZN ist, dass der erste Monat kostenlos ist. Danach kostet das Abo 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahr.

Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Aufstellung beider Teams

Die vollen 90 Minuten von Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt beginnen um 20.30 Uhr. Gegen 19.30 Uhr gibt es hier die Aufstellungen.

Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt heute live: Der untere Teil der Bundesliga-Tabelle

Platzierung Team Spiele Siege Remis Niederlagen Punkte 9. 29 10 8 11 38 10. Schalke 04 29 9 10 10 37 11. 29 10 4 15 34 12. Eintracht Frankfurt 28 9 5 14 32 13. 29 8 7 14 31 14. 29 9 4 16 31 15. 29 8 4 17 28 16. 29 6 9 14 27 17. Werder Bremen 28 6 7 15 25 18. 29 4 7 18 19

Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt heute live: Der Teamvergleich

WERDER BREMEN bisher 107 Spiele (wettbewerbsübergreifend) EINTRACHT FRANKFURT 43 Siege 41 23 Unentschieden 23 41 Niederlagen 43 171 Tore 170

Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der Bundesliga