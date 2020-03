Eintracht Frankfurt gegen SV Werder Bremen heute live im TV und LIVE-STREAM - Der DFB-Pokal und die Übertragung

Das letzte Viertelfinale im DFB-Pokal steht an. Die Eintracht empfängt Werder Bremen. Goal zeigt Euch, wo die Partie im TV und LIVE-STREAM läuft.

Der steht auf dem Programm. Im abschließenden Viertelfinal-Spiel empfängt den SV . Heute Abend ab 20.45 Uhr wird in der Commerzbank-Arena in Frankfurt der letzte Halbfinalist ermittelt. Wer folgt Bayern, Saarbrücken und dem Sieger der frühen Mittwochspaarung Union gegen Leverkusen in die Runde der letzten Vier?

Auf dem Weg ins Viertelfinale ging es für die Frankfurter in der ersten Runde zum Südwest-Derby gegen Waldhof Mannheim (5:3). In der zweiten Runde besiegten die Adler den Zweitligisten (2:1), ehe das Team von Cheftrainer Adi Hütter im Achtelfinale den damaligen -Spitzenreiter mit 3:1 bezwang.

Die Werderaner setzten sich dagegen im ersten Spiel souverän beim Oberligisten Atlas Delmenhorst durch (6:1). In der zweiten Runde schlugen die Grün-Weißen den 1.FC Heidenheim mit 4:1 und warfen im Achtelfinale überraschend den viermaligen Pokalsieger mit 3:2 aus dem Wettbewerb.

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen heute live im TV und im LIVE-STREAM schauen: Goal erklärt Euch in diesem Artikel, wie der DFB-Pokal übertragen wird. Rund eine Stunde vor Anpfiff könnt Ihr hier auch die Aufstellungen einsehen.

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen heute live: Die Daten zum Spiel im DFB-Pokal

Duell Eintracht Frankfurt - Werder Bremen Datum Mittwoch, 4. März 2020 | 20.45 Uhr Ort Commerzbank Arena, Frankfurt ( ) Zuschauer 51.500 Plätze

Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen heute live im TV schauen: Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal?

Das letzte Duell im Viertelfinale des DFB-Pokal am Mittwoch ist das Aufeinandertreffen zwischen Frankfurt und Bremen. Für alle Fans gibt es an dieser Stelle gute Nachrichten: Für die Übertragung live im TV stehen gleich mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.

Um 20.45 Uhr ertönt heute der Anpfiff in der Commerzbank Arena, Frankfurt trifft auf Werder. Wer zeigt / überträgt live im TV?

Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen heute live im Free-TV: Die ARD zeigt / überträgt den DFB-Pokal

Ganz entspannt könnt Ihr heute Abend den Fernseher einschalten, denn Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen wird live im Free-TV übertragen! Die ARD darf in jeder Runde des DFB-Pokals Spiele live im TV übertragen.

Die Übertragung beginnt dort um 20.15 Uhr nach der Nachrichtensendung Tagesschau, also 30 Minuten vor dem Anpfiff der Partie. Als Moderatorin der Sendung ist Jessy Wellmer im Einsatz. Sobald der Ball rollt kommentiert Tom Bartels, als Experte steht ihm Thomas Broich zur Seite.

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen heute live bei der ARD schauen: Alle Infos

Start der Übertragung : Mittwoch, 4. März, 20.15 Uhr

: Mittwoch, 4. März, 20.15 Uhr Anstoß: Dienstag, 4. Februar, 20.45 Uhr

Dienstag, 4. Februar, 20.45 Uhr Moderatorin: Jessy Wellmer

Jessy Wellmer Experte : Thomas Broich

: Thomas Broich Kommentator: Tom Bartels

Neben dem Ersten, das im Free-TV überträgt, wird Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen heute auch im Pay-TV gezeigt / übertragen. Im folgenden Abschnitt folgt alles Wissenswerte dazu.

DFB-Pokal: Eintracht Frankfurt - Werder Bremen heute live im TV auf Sky schauen

Sky hat die entsprechenden Rechte erworben und darf alle Spiele des DFB-Pokals live im TV übertragen. Daher läuft natürlich auch Frankfurt gegen Bremen heute live auf Sky.

Zwei Alternativen bieten sich bei der Übertragung: Im Einzelspiel, das auf Sky Sport 2 bzw. Sky Sport 2 HD läuft, seht Ihr die vollen 90 Minuten der Partie ohne Unterbrechung. Um 18 Uhr am Dienstag beginnen die Vorberichte, ab 20.45 Uhr rollt der Ball. Kommentator beim Duell Frankfurt vs. Werder Bremen wird Wolff Fuss sein.

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen live auf Sky: Alle Infos zum Einzelspiel

Art der Übertragung : Einzelspiel

: Einzelspiel Start der Übertragung: Mittwoch, 4. März, 20.15 Uhr

Mittwoch, 4. März, 20.15 Uhr Anstoß : Mittwoch, 4. März, 20.45 Uhr

: Mittwoch, 4. März, 20.45 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

Anders als die ARD ist Sky allerdings nicht frei empfangbar. Stattdessen müsst Ihr beim Pay-TV-Sender erst ein kostenpflichtiges Abo abschließen , ehe die Inhalte freigeschaltet werden. Auf der Homepage von Sky gibt es alle Informationen zu Preisen und Paketen .

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen heute im LIVE-STREAM (kostenlos) schauen: So wird der DFB-Pokal im Internet übertragen

Wie im TV sind auch im LIVE-STREAM gleich zwei Sender für die Übertragung von Frankfurt gegen Bremen heute verantwortlich.

Und wie im TV ist auch im LIVE-STREAM eine Option kostenlos. Für die andere allerdings müsst Ihr bezahlen. Alles Wissenswerte folgt in den nächsten Zeilen.

ARD.de zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen heute kostenlos im LIVE-STREAM

Genau wie im TV geht es auch im LIVE-STREAM von ARD zu Eintracht Frankfurt - Werder Bremen schon um 20.15 Uhr mit Vorberichten los. Das Team ist natürlich ebenfalls das gleiche.

Direkt zum kostenlosen STREAM zu Frankfurt vs. Werder Bremen gelangt Ihr über DIESEN LINK!

Sky Go zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt - Werder Bremen heute live: Der DFB-Pokal im LIVE-STREAM

Sky stellt neben der TV-Übertragung auch zwei Varianten zur Verfügung, Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen heute im LIVE-STREAM zu schauen. Variante Nummer eins ist Sky Go.

Jeder Sky-Kunde erhält mit seinem Abo-Vertrag auch einen PIN, mit dem er sich bei Sky Go einloggen kann. Man muss also auch für den LIVE-STREAM von Sky bezahlen, die App für Sky Go ist allerdings kostenlos und kann bequem auf das jeweilige Endgerät heruntergeladen werden.

Sky Ticket zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen heute im LIVE-STREAM

Kein Sky-Abo, aber trotzdem die Live-Übertragungen von Sky schauen wollen? Sky Ticket macht's möglich! Mit diesem Angebot ermöglicht es Sky Kurzentschlossenen, spontan auf Inhalte zugreifen zu können - so auch bei Frankfurt - Bremen.

Sky Ticket zeigt / überträgt SGE gegen Werder heute im LIVE-STREAM! Das Streaming-Angebot ist pro Tag oder pro Monat buchbar, in letzterem Fall bequem monatlich kündbar. Preise und Paket-Optionen könnt Ihr der Homepage von Sky Ticket entnehmen: Hier entlang!

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen: DFB-Pokal: Onefootball zeigt den DFB-Pokal im LIVE-STREAM

Das Viertelfinale des DFB-Pokals steht auf dem Programm: Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen wird an diesem Mittwoch ebenfalls im LIVE-STREAM von Onefootball gezeigt / übertragen.

Die vollen 90 Minuten laufen im Stream, wenn Ihr Euch bei Onefootball für die Begegnung aus der Commerzbank Arena entscheidet. Ihr könnt Euch in der App ein Viertelfinale aus dem DFB-Pokal aussuchen und dieses dann als Einzelspiel buchen - jedoch kostenpflichtig. Pro Pokalspiel zahlt Ihr nur 3,99 Euro. Hier gibt's alle weiteren Informationen zu diesem alternativen Service.

Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen live: Der DFB-Pokal heute im LIVE-TICKER

Auch ohne TV-Übertragung oder LIVE-STREAM könnt Ihr Euch natürlich informieren, was bei Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen gerade abgeht. Ein LIVE-TICKER ist die Lösung, zum Beispiel der von Goal.

Fast in Echtzeit werden hier Tore vermeldet, zudem gibt es ausführliche Beschreibungen wichtiger Szenen und detaillierte Infos sowie Statistiken zum Spielverlauf. Der TICKER von Goal ist natürlich vollkommen kostenlos, hier geht es direkt dorthin!

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Eintracht Frankfurt

Trapp - Toure, Abraham, Hinteregger, N‘Dicka - Ilsanker, Sow - Chandler, Kamada, Kostic - Silva

Werder Bremen setzt auf folgende Aufstellung

Pavlenka - Vogt, Moisander, Toprak - Selassie, Klaassen, M. Eggestein, Augustinsson - Bittencourt - Rashica, Selke

Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen heute live: Die Bilanz der beiden Teams in direkten Duellen

Eintracht Frankfurt insgesamt 107 Duelle (wettbewerbsübergreifend) Werder Bremen 40 Siege 44 23 Unentschieden 23 44 Niederlagen 40 168 Tore 173

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen: DFB-Pokal heute live im TV und im LIVE-STREAM - die Übertragung im Überblick

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen heute ... ... live im TV ARD / Sky ... im LIVE-STREAM ard.de / Sky Go / Sky Ticket ... im LIVE-TICKER Goal.com

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen: Die Opta-Fakten vor der Partie heute