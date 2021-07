Für Eintracht Frankfurt steht heute das erste Testspiel auf dem Programm. Goal zeigt, wo Ihr die Partie live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

Am heutigen Samstag, 10. Juli, bestreitet Bundesligist Eintracht Frankfurt in der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2021/22 sein erstes Testspiel. Gegner ist der Drittligist SV Wehen Wiesbaden. Das Spiel wird um 16 Uhr im Deutsche Bank Park angepfiffen.

Der neue Eintracht-Trainer Oliver Glasner versammelte seine Spieler am 1. Juli zur ersten Trainingseinheit. Der Österreicher folgt auf seinen Landsmann Adi Hütter, der jetzt Borussia Mönchengladbach trainiert. In der vergangenen Saison belegte die Eintracht Platz fünf und spielt somit in der kommenden Saison in der Europa League.

In dieser muss Frankfurt aber auf den besten Torschützen der Vorsaison verzichten. Der Portugiese Andre Silva wechselte zu RB Leipzig. Sein Nachfolger soll Neuzugang Santos Borre vom argentinischen Spitzenkub River Plate werden.

Nach dem heutigen Testspiel stehen drei noch drei weitere Tests an, die wieder im heimischen Deutsche Bank Park stattfinden werden. Ernst wird es für die Eintracht am ersten August-Wochenende in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Waldhof Mannheim, ehe am 14. August der Bundesliga-Auftakt bei Borussia Dortmund folgt.

Der SV Wehen Wiesbaden belegte in der Saison 2020/21 in der 3. Liga Platz sechs. Im ersten Saisonspiel geht es für die Hessen am 26. Juli zu Aufsteiger SC Freiburg II.

Eintracht Frankfurt vs. SV Wehen Wiesbaden: Das Testspiel im Überblick

Begegnung Eintracht Frankfurt - SV Wehen Wiesbaden Wettbewerb Testspiel Datum Samstag, 10. Juli Zeit 16 Uhr Ort Deutsche Bank Park

Eintracht Frankfurt vs. SV Wehen Wiesbaden: Testspiel heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen

Das Testspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Wehen Wiesbaden wird heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen - und das auf mehreren Wegen. Wir zeigen Euch in den folgenden Abschnitten detailliert, wie Ihr das Spiel heute live verfolgen könnt.

Eintracht Frankfurt vs. SV Wehen Wiesbaden: Testspiel heute live im TV

Live im Free-TV, und somit kostenlos, könnt Ihr Eintracht Frankfurt gegen Wehen Wiesbaden ab 15.45 Uhr auf Sky Sport News (HD) sehen. Um den Sender zu empfangen benötigt Ihr kein Sky-Abo, er ist grundsätzlich via Kabel und Satellit für alle TV-Haushalte in Deutschland frei empfangbar.

Eintracht Frankfurt vs. SV Wehen Wiesbaden: Testspiel heute im LIVE-STREAM

Parallel zur Übertragung im Free-TV bietet Sky auch einen kostenlosen LIVE-STREAM an.

Ebenfalls live übertragen wird das Spiel von EintrachtTV. Für den vereinseigenen Kanal benötigt Ihr allerdings ein Abo. Dieses kostet 24,99 Euro im Jahresabo, für Vereinsmitglieder nur 18,99 Euro.

🤜🤛

Die Gegner stehen schon fest, jetzt auch alle Anstoßzeiten⏰⤵️ #SGE pic.twitter.com/UPQVHLLFV7 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) July 8, 2021

Eintracht Frankfurt vs. SV Wehen Wiesbaden: Die Aufstellungen

Mit welcher Aufstellung geht Eintracht Frankfurt in das Testspiel? Wenn diese bekannt ist, verraten wir das Euch an dieser Stelle.

Eintracht Frankfurt: Die Testspiele im Überblick