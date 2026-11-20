Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.

Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter. Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt. Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim: Anstoßzeit

Bundesliga - Spielwoche 10 21. Nov. 2026 - 09:30 Deutsche Bank Park

Eintracht Frankfurt empfängt Hoffenheim am Samstag, dem 13. Dezember 2026, im Deutsche Bank Park in Frankfurt zum Bundesliga-Duell.

Die Eintracht geht als Tabellennachbar ins Rennen: Frankfurt steht auf Platz zehn, Hoffenheim auf Platz neun – ein Duell zweier Teams aus dem Mittelfeld, die in unterschiedliche Richtungen streben.

Frankfurt kommt mit breiter Brust: Drei Siege und zwei Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen für eine stabile Mannschaft unter Trainer Adolf Hütter. Zuletzt gab es ein 2:2 bei Paderborn, davor aber überzeugende Siege gegen den Hamburger SV in Liga und Pokal.

Hoffenheim unter Christian Ilzer zeigt ein uneinheitlicheres Bild. Auf den 3:0-Erfolg gegen Bayer Leverkusen und den 2:1-Sieg gegen Schalke folgten Niederlagen gegen Werder Bremen und im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel. Die Konstanz fehlt der TSG bislang.

Das Duell hat in dieser Saison bereits Tradition: Beide Teams haben sich in den vergangenen Spielzeiten regelmäßig torreich begegnet. Wer diesmal die Oberhand behält, entscheidet sich am Samstagnachmittag im Deutsche Bank Park.

Nachfolgend findet Ihr alle Infos zur Übertragung, Anstoßzeit und den Mannschaftsaufstellungen.

Themen der Woche: Was war bei Eintracht Frankfurt und Hoffenheim los?

Eintracht Frankfurt kommt auf drei Siege, zwei Unentschieden und keine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Das jüngste Spiel endete am 7. November mit einem 2:2 bei Paderborn. Zuvor besiegte Frankfurt den Hamburger SV sowohl in der Bundesliga (3:1) als auch im DFB-Pokal (3:1 nach Auswärtssieg). Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:1 bei Borussia Dortmund. Insgesamt erzielte Frankfurt in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Hoffenheim kommt auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann die TSG am 8. November mit 2:1 gegen Schalke 04. Das stärkste Ergebnis war ein 3:0 gegen Bayer Leverkusen. Niederlagen gegen Werder Bremen (0:2) und im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel trüben die Bilanz. Hoffenheim erzielte in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim: Aufstellungen

Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim: Form

Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim: Bilanz direkte Duelle

Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim: Die Tabellen