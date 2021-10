Am 8. Spieltag der Bundesliga empfängt Eintracht Frankfurt heute Hertha BSC. Goal liefert alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Die Bundesliga ist zurück aus der Länderspielpause! Am heutigen Samstag, 16. Oktober, hält der Spielplan insgesamt sechs Partien bereit. Eine ist das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Hertha BSC, welches um 15.30 Uhr im Deutsche Bank Park angepfiffen wird.

Vor dem 7. Spieltag gehörte Eintracht Frankfurt zu den Verlierern der ersten Saisonspiele. Bis dahin musste der neue Trainer Oliver Glasner auf seinen ersten Sieg mit der Eintracht in der Bundesliga warten. Dann kam die große Erlösung, die schon beinahe einer Sensation gleichkam. Die Eintracht gewann bei Tabellenführer Bayern München und beendete die Siegesserie des Rekordmeisters.

Mit diesem Sieg im Rücken wollen die Hessen nach der Länderspielpause heute den nächsten Sieg einfahren. Der Tabellen-13. trifft auf einen Tabellennachbarn. Hertha BSC hat bisher noch zwei Zähler weniger als die Eintracht geholt und liegt als 14. mit sechs Punkten weit hinter den Erwartungen zurück. In der Bundesliga setzte es zuletzt zwei Niederlagen in Serie.

Hinzu kommen interne Probleme. Klubchef Carsten Schmidt verließ den kriselnden Bundesligisten Hertha BSC im Laufe dieser Woche nach nicht einmal einem Jahr. Der Vorsitzende der Geschäftsführung hörte aus persönlichen Gründen auf.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zum Spiel der Bundesliga

Begegnung Eintracht Frankfurt - Hertha BSC Wettbewerb Bundesliga, 8. Spieltag Datum Samstag, 16. Oktober Anstoss 15.30 Uhr Ort Deutsche Bank Park, Frankfurt

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

Alle Spiele der Bundesliga in der Saison 2021/22 werden live im TV und/oder im LIVE-STREAM übertragen. Die wenigsten davon allerdings im Free-TV. Der Privatsender SAT.1 zeigte das Eröffnungsspiel live im frei empfangbaren Fernsehen, zwei weitere Partien, eine am 17. Spieltag eine am 18. Spieltag, kommen noch hinzu.

Für den Großteil der Spiele liegen die exklusiven Übertragungsrechte entweder beim Pay-TV-Sender Sky oder dem Streamingdienst DAZN.

In den nächsten Absätzen gehen wir ausführlich darauf ein, welcher Anbieter heute das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC live zeigt.

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC heute live im TV sehen: So geht's

Zu dieser Saison hat sich in Bundesliga bezüglich der Übertragungen einiges getan, eines ist aber beim alten geblieben. Die Samstagsspiele werden weiterhin exklusiv von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Begegnungen als Einzelspiel und bietet mittags wieder eine Konferenz an. Des weiteren hält Sky noch die Übertragungsrechte an den Spielen in englischen Wochen, die Freitags- und Sonntagsspiele sind nur noch bei DAZN zu verfolgen.

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC wird heute ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 4 (HD) gezeigt. Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) steigt ebenfalls ab 15.15 Uhr die große Samstagskonferenz mit folgenden Partien:

Borussia Dortmund - Mainz 05

SC Freiburg - RB Leipzig

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC

SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum

Union Berlin - VfL Wolfsburg

Voraussetzung, das Einzelspiel Frankfurt vs. Hertha BSC und die Konferenz live bei Sky zu sehen, ist ein gültiges Abo. Zudem müsst Ihr im Besitz eines entsprechenden Receivers sein.

Hier findet Ihr alle Informationen zu den momentanen Sky-Aboangeboten.

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Ihr wollt Euch das Spiel im LIVE-STREAM anschauen. Kein Problem, denn auch dafür hält Sky die Übertragungsrechte und bietet zwei Alternativen an - Sky Go und Sky Ticket. Wir erklären Euch, wo der Unterschied liegt.

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC heute im LIVE-STREAM: Sky Go

Bei allen Sky-Kunden ist Sky Go bereits im Preis für das Abo mit enthalten. Um den Streamingservice nutzen zu können, müsst Ihr davor lediglich die kostenlose App Sky Go downloaden (Download im App Store, Download im Play Store) und Euch dann dort vor der ersten Nutzung mit Euren Sky-Zugangsdaten anmelden.

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC heute im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Wer nicht Kunde von Sky ist, sich Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC oder die Konferenz dennoch ansehen will, kann dies über ein Sky Ticket machen. Sky Ticket ist wesentlich flexibler, kann auch noch kurzfristig gebucht werden und ist vor allem an Menschen gerichtet, die keinen langfristigen Vertrag abschließen wollen.

Ihr habt die Wahl zwischen mehreren Tickets. Eine Übersicht findet Ihr HIER!

Jetzt bei Sky Ticket anmelden und die Bundesliga heute live schauen!!

Die App Sky Ticket steht ebenfalls in den bekanntesten Stores zum kostenlosen Download bereit.

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC live sehen: Die Highlights bei DAZN

DAZN zeigt heute zwar keine Bundesligaspiele im LIVE-STREAM, dafür könnt Ihr heute bei dem Streamingdienst ab 17.30 Uhr die Highlights aller bis dahin beendeter Spiele in einer linearen Highlightshow, die in einer Dauerschleife läuft, sehen. Später werden darin die Höhepunkte des Abendspiels integriert.

Kiek ma, wo dit hinjeht 👀: Wenn bei #SGEBSC der Frankfurter 🦅 auf den Berliner 🐻 trifft, kommt es oft zu spektakulären Duellen! Unsere Gegnervorschau: https://t.co/mNxOHOhY7I ⬅️#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/OMHhrioKqy — Hertha BSC (@HerthaBSC) October 15, 2021

Neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga könnt Ihr bei DAZN auch fast die komplette Champions League und zahlreiche Spiele der europäische Topligen Primera Division, La Liga und Ligue1 live verfolgen.

Ein jederzeit kündbares Monatsabo kostet monatlich 14,99 Euro, das Jahresabo 149,99 Euro .

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC live sehen: Die Aufstellung

Mit welchen elf Spielern gehen Eintracht Frankfurt und Hertha BSC in das Spiel? Das verraten wir Euch hier etwa eine Stunde vor Spielbeginn wenn die Aufstellungen offiziell vorliegen.

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER bei Goal

Ihr könnt das Spiel heute nicht live bei Sky verfolgen? Dann schaut in den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal. In diesem halten wir Euch zeitnah über jede Aktion auf dem Rasen auf dem Laufenden.

Hier findet Ihr den LIVE-TICKER Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC.

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragungen im Überblick