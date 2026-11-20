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Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: Anstoßzeit

In der Frauen-Bundesliga empfängt Eintracht Frankfurt den Hamburger SV. Das Duell zwischen dem Tabellendritten und dem Schlusslicht verspricht einen deutlichen Kräfteunterschied auf dem Papier – doch im Fußball zählt bekanntlich das, was auf dem Platz passiert.

Frankfurt kommt mit breiter Brust in diese Partie. Zuletzt bezwangen die Hessinnen RB Leipzig auswärts mit 5:1 – ein beeindruckendes Ergebnis, das die Qualität im Kader unterstreicht. Mit Platz drei in der Tabelle ist die Mannschaft von Beginn an in der Spitzengruppe vertreten.

Hamburger SV hingegen steckt tief im Abstiegskampf. Als Tabellenzwölfter hat der Klub zuletzt gemischte Ergebnisse geliefert: Auf den deutlichen 6:1-Sieg gegen Mainz 05 folgte eine 0:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Die Konstanz fehlt.

Die Formkurve spricht klar für die Gastgeberinnen. Frankfurt hat aus den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege geholt, während Hamburg in der Liga zuletzt zweimal in Folge verlor.

Auch die jüngsten direkten Aufeinandertreffen deuten auf Frankfurter Überlegenheit hin. Der HSV wartet auf eine Überraschung, wenn er in dieser Begegnung punkten will.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung – das erfahrt ihr hier.

Themen der Woche: Was war bei Eintracht Frankfurt und Hamburger SV los?

Eintracht Frankfurt kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war besonders stark: Ein 5:1-Auswärtssieg bei RB Leipzig setzte ein deutliches Zeichen. Zuvor gab es ein 3:0 gegen VfB Stuttgart sowie ein 1:1 gegen Bayer Leverkusen. Lediglich die 1:3-Niederlage gegen VfL Wolfsburg trübt die ansonsten solide Bilanz.

Hamburger SV weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen vor. Das 6:1 gegen Mainz 05 war der deutlichste Erfolg in diesem Zeitraum. Allerdings folgten darauf Niederlagen gegen Bayer Leverkusen (0:2) und zuvor gegen 1. FC Köln (1:3). Das 4:4 gegen Union Berlin in der Liga zeigt, dass der HSV offensiv durchaus gefährlich sein kann – defensiv aber anfällig bleibt.

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: Aufstellungen

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: Form

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: Bilanz direkte Duelle

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: Die Tabellen