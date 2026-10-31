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Bundesliga
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Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Eintracht Frankfurt - Hamburger SV
Eintracht Frankfurt
Hamburger SV
Bundesliga

In der Bundesliga spielt Eintracht Frankfurt gegen Hamburger SV. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Hamburger SV beginnt am 01.11.2026, 17:30.

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SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem Hamburger SV ist live bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst überträgt alle Sonntagspartien der Bundesliga sowie die Samstagskonferenz live.

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Themen der Woche: Was war bei Eintracht Frankfurt und Hamburger SV los?

Eintracht Frankfurt kommt mit einer Bilanz von drei Siegen und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Erfolg war das 3:1 gegen den HSV im DFB-Pokal. Zuvor hatte die SGE mit 0:1 bei Borussia Dortmund verloren und mit 1:0 gegen den 1. FC Köln gewonnen. Ein 0:6 gegen RB Leipzig war der tiefste Punkt dieser Serie. Über fünf Spiele erzielte Frankfurt zwölf Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Der Hamburger SV weist ebenfalls drei Siege, kein Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen auf. Das jüngste Ergebnis war die 1:3-Pokalpleite gegen Frankfurt. Davor verlor der HSV mit 0:1 gegen Paderborn in der Bundesliga, hatte aber zuvor mit einem 1:0-Auswärtssieg in Stuttgart und einem 2:3-Erfolg bei Hoffenheim gepunktet. In diesen fünf Partien erzielte Hamburg sieben Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

SGE

SGE - Form

EBS
S4-0
RBL
N6-0
KÖL
S1-0
BVB
N1-0
HSV
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
HSV

HSV - Form

FCK
S2-0
TSG
S2-3
VFB
S1-0
SCP
N1-0
SGE
N1-3
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: Anstoßzeit

crest
Bundesliga - Spielwoche 8
Deutsche Bank Park

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: Aufstellungen

Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV Voraussichtliche Aufstellungen

4-4-2
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
Aufstellung
Hamburger SV crest
Hamburger SV
HSV
3-5-2
N. AtuboluN. AtuboluN. CollinsN. CollinsR. KochR. KochL. BrassierL. BrassierE. BaumE. BaumR. OnyedikaR. OnyedikaR. DoanR. DoanN. Aseko-NkiliN. Aseko-NkiliF. ChaibiF. ChaibiY. EbnoutalibY. EbnoutalibJ. BurkardtJ. BurkardtD. Heuer FernandesD. Heuer FernandesS. BornauwS. BornauwS. NandjaS. NandjaW. OmariW. OmariM. AdelineM. AdelineZ. El OuahdiZ. El OuahdiDavid Möller WolfeDavid Möller WolfeAlbert GrönbäkAlbert GrönbäkM. MuheimM. MuheimT. MoffiT. MoffiA. Sambi LokongaA. Sambi Lokonga
Hamburger SV crest
Hamburger SV
HSV
4-4-2
Eintracht Frankfurt

Startelf

Hamburger SV

Trainer

  • Adolf Hütter
  • M. Polzin

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: Form

SGE

SGE - Form

EBS
S4-0
RBL
N6-0
KÖL
S1-0
BVB
N1-0
HSV
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
HSV

HSV - Form

FCK
S2-0
TSG
S2-3
VFB
S1-0
SCP
N1-0
SGE
N1-3
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Eintracht FrankfurtUnentschiedenHamburger SV
3
1
1
Deutschland DFB-Pokal
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
3
END
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
2
END
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
END
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
3
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
END
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
2
END
10Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
7520256+1917
S
S
U
S
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
7520124+817
S
U
U
S
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
85121810+816
S
N
N
S
U
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
S
S
N
S
N
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
S
S
U
U
S
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
N
N
S
S
S
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
S
N
S
N
U
8
Mainz 05Mainz 05M05
83141717010
N
N
S
N
S
9
AugsburgAugsburgFCA
82331815+39
N
U
N
U
N
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
S
N
N
S
N
11
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
N
S
S
N
N
12
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
U
S
U
N
S
13
Hamburger SVHamburger SVHSV
7304616-109
N
S
S
S
N
14
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
7223811-38
U
N
S
N
U
15
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
N
S
N
U
S
16
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
N
U
N
N
U
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
U
U
S
N
N
18
GladbachGladbachBMG
81161122-114
U
S
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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