Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Hamburger SV beginnt am 01.11.2026, 17:30.

Deutschland DAZN Belgien Play Sports Österreich DAZN Schweiz DAZN

Deutschland streamt

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem Hamburger SV ist live bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst überträgt alle Sonntagspartien der Bundesliga sowie die Samstagskonferenz live.

Mit NordVPN überall auf der Welt streamen

Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Themen der Woche: Was war bei Eintracht Frankfurt und Hamburger SV los?

Eintracht Frankfurt kommt mit einer Bilanz von drei Siegen und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Erfolg war das 3:1 gegen den HSV im DFB-Pokal. Zuvor hatte die SGE mit 0:1 bei Borussia Dortmund verloren und mit 1:0 gegen den 1. FC Köln gewonnen. Ein 0:6 gegen RB Leipzig war der tiefste Punkt dieser Serie. Über fünf Spiele erzielte Frankfurt zwölf Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Der Hamburger SV weist ebenfalls drei Siege, kein Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen auf. Das jüngste Ergebnis war die 1:3-Pokalpleite gegen Frankfurt. Davor verlor der HSV mit 0:1 gegen Paderborn in der Bundesliga, hatte aber zuvor mit einem 1:0-Auswärtssieg in Stuttgart und einem 2:3-Erfolg bei Hoffenheim gepunktet. In diesen fünf Partien erzielte Hamburg sieben Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: Anstoßzeit

Bundesliga - Spielwoche 8 1. Nov. 2026 - 11:30 Deutsche Bank Park

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: Aufstellungen

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: Form

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: Bilanz direkte Duelle

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: Die Tabellen