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Eintracht Frankfurt v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Eintracht Frankfurt vs. FSV Frankfurt im Live Stream und TV: Wo läuft das Derby (Testspiel) heute live?

Klub Freundschaftsspiele
Eintracht Frankfurt - FSV Frankfurt
Eintracht Frankfurt
FSV Frankfurt

Stadtderby in Frankfurt! Die Eintracht absolviert heute ein Testspiel gegen den FSV. Wo das Duell Bundesliga vs. Regionalliga live übertragen wird, erfahrt Ihr hier.

Gut eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt in die neue Saison absolviert Eintracht Frankfurt am heutigen Mittwoch (12. August) sein vorletztes Testspiel. Dafür hat sich die SGE ein Derby ausgesucht: Um 18.30 Uhr trifft der Bundesligist auf den Stadtrivalen FSV Frankfurt aus der Regionalliga Südwest. Ausgetragen wird die Partie in Dreieich, ein paar Kilometer südlich von Frankfurt.

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Wer sich das Testspiel der Eintracht heute live anschauen will, kann das via EintrachtTV+ tun. Weitere Informationen dazu folgen jetzt.

Eintracht Frankfurt vs. FSV Frankfurt im Live Stream und TV: Wo läuft das Derby (Testspiel) heute live?

Da weder die Pay-TV-Sender Sky oder DAZN noch ein frei empfangbarer Kanal wie Sport1 oder RTL Eintracht vs. FSV heute live im Programm haben, bietet der hauseigene TV- und Streamingsender der Eintracht die einzige Option, das Testspiel am Mittwochabend live zu sehen.


Adi HütterGetty Images


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Kostenlos ist das Frankfurter Derby dort allerdings nicht abrufbar. Stattdessen müsst Ihr zuvor ein Abo bei EintrachtTV+ abschließen, um das Duell der Eintracht mit dem FSV live anschauen zu können.

Eintracht Frankfurt vs. FSV Frankfurt im Live Stream und TV: Wo läuft das Derby (Testspiel) heute live? Die Übertragung in der Übersicht


Spiel

FSV Frankfurt vs. Eintracht Frankfurt

Wettbewerb

Testspiel

Datum

Mittwoch, 12. August 2026

Uhrzeit

18.30 Uhr

Übertragung im Livestream und TV

EintrachtTV+

Spielort

maxwork Sportpark (Dreieich)

Eintracht Frankfurt vs. FSV Frankfurt im Live Stream und TV: Wo läuft das Derby (Testspiel) heute live? Die nächsten Termine

Für die Eintracht steht am Samstag noch die Generalprobe für den Saisonauftakt an, dann ist die SGE zum letzten Testspiel der Sommervorbereitung bei Premier-League-Klub FC Brentford zu Gast. Sechs Tage später wartet die Pflichtaufgabe bei Oberligist St. Tönis in der 1. Runde des DFB-Pokals, zum Bundesligastart trifft die Eintracht dann am 29. August auswärts auf Union Berlin.

Für den FSV hat die Saison in der Regionalliga Südwest derweil am vergangenen Wochenende schon begonnen. Am Samstag geht es im Liga-Alltag weiter, dann sind die Frankfurter bei der zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05 zu Gast.

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