Eintracht Frankfurt bei Vitoria Guimaraes: LIVE-STREAM, TV, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co - die Übertragung der Europa League

In der Europa League gibt Eintracht Frankfurt seine Visitenkarte bei Vitoria Guimaraes ab. Goal verrät, wo das Spiel live in TV und LIVE-STREAM kommt.

Im zweiten Spiel der Europa-League-Gruppe F trifft auf den portugiesischen Klub Vitoria Guimaraes. Anpfiff ist am Donnerstagabend um 21 Uhr.

Guimaraes ist der große Außenseiter in der Gruppe F, die mit dem und ihre weiteren beiden Teilnehmer hat. Die Portugiesen legten am 1. Spieltag einen Fehlstart hin, verlor man in Lüttich doch mit 0:2. Um eine Chance aufs Weiterkommen zu wahren, muss das Team gegen die SGE mindestens einen Zähler einfahren.

Eintracht Frankfurt überraschte die ganze Welt in der vergangenen Saison mit der gezeigten Leistung in der . Die neue Spielzeit begann dagegen weniger gut: Gegen den FC Arsenal kam man nicht zurecht, ließ meterweise Chancen liegen und kassierte am Ende eine unnötige 0:3-Niederlage. Klar ist: Für Adi Hütter und sein Team zählt in nur ein Sieg!

Eintracht Frankfurt bei Vitoria Guimaraes heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Infos zur Übertragung der Europa League und verrät auch, wie die Aufstellungen beider Teams aussehen.

Eintracht Frankfurt bei Vitoria Guimaraes: Die Europa League am 2. Gruppenspieltag

Duell Eintracht Frankfurt bei Vitoria Guimaraes Datum Donnerstag, 3. Oktober 2019 || 21 Uhr Ort Estadio Dom Afonso Henriques, Guimaraes Zuschauer 30.165 Plätze

Eintracht Frankfurt bei Vitoria Guimaraes heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen

Die Partie von Eintracht Frankfurt bei Vitoria Guimaraes wird heute live im Stream von DAZN gezeigt, denn der Streamingdienst hat sich auch in dieser Saison die Rechte an der Europa League gesichert. Der Sender zeigt / überträgt alle Begegnungen des Wettbewerbs live und in voller Länge sowie in der Konferenz.

Ganz grundsätzlich: DAZN zeigt 190 der insgesamt 205 Spiele exklusiv und in voller Länge im LIVE-STREAM. RTLnitro überträgt dagegen 15 ausgewählte Duelle live und co-exklusiv im Free-TV.

Eintracht Frankfurt bei Vitoria Guimaraes heute live im Stream von DAZN - so geht's

Am Donnerstagabend spielt die Frankfurter Eintracht um 21 Uhr in Portugal, die vollen 90 Minuten werden auf DAZN übertragen.

Eintracht Frankfurt bei Guimaraes wird heute live im Stream von DAZN gezeigt. Dabei könnt Ihr aus zwei Varianten wählen: Entweder schaut Ihr die ganze Partie als Einzelbegegnung in voller Länge oder Ihr entscheidet Euch für die Konferenzschaltung.

Das zweite Spiel der SGE in der noch jungen EL-Saison wird also live im Netz übertragen.

Eintracht Frankfurt bei Vitoria Guimaraes heute live im Einzelspiel bei DAZN:

Eintracht Frankfurt bei Vitoria Guimaraes live im Stream auf DAZN! So funktioniert der Gratismonat

Eintracht Frankfurt gastiert bei Vitoria Guimaraes und DAZN ist live und in voller Länge mit dabei. Mit nur wenigen Klicks könnt Ihr den Gratismonat aktivieren und habt dann die Chance, kostenlos dabei zu sein, wenn die SGE um drei Punkte kämpft.

Mit dem DAZN-Gratismonat genießt Ihr die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang umsonst. Und das Übertragungspaket ist prall gefüllt. Über 8.000 Livesport-Events zeigt DAZN jährlich in zahlreichen LIVE-STREAMS. Darunter folgendes: Die Champions League und Europa League , die Serie A und LaLiga sowie neu dabei: Die Bundesliga live bei DAZN!

Genießt Spitzenfußball pur beim Streamingdienst Nummer eins. Heute Abend kommt Eintracht Frankfurt bei Vitoria Guimaraes live!

Ihr wisst nicht wirklich, wo Ihr die vollen 90 Minuten anschauen wollt? Ihr habt jedenfalls mehrere Möglichkeiten: Handy, Tablet, Laptop, Smart-TV oder Playstation 4 - Ladet Euch die kostenlose DAZN-App hier herunter:

Eintracht Frankfurt bei Vitoria Guimaraes heute live im TV ansehen - so funktioniert's

Die vollen 90 Minuten Eintracht Frankfurts bei Vitoria Guimaraes laufen live im Stream von DAZN, doch kommt die Partie auch im TV? Ja, das tut sie - hier erfahrt Ihr, wo!

Eintracht Frankfurt bei Vitoria Guimaraes heute über DAZN live auf dem Smart-TV schauen

Frankfurt bei Guimaraes live im Fernsehen sehen, das geht ebenfalls mit dem Streamingdienst DAZN. Der Kanal kann mit dem Smart-TV verbunden werden und daher werden die 90 Minuten live im TV gezeigt / übertragen.

Ihr braucht dafür lediglich einen Smart-TV, auf dem Ihr die App von DAZN installieren müsst. Hier gibt es die Anleitung, wie Ihr die DAZN-App herunterladet, um Frankfurt bei Vitoria Guimaraes zu sehen:

Eintracht Frankfurt bei Vitoria Guimaraes heute live im Free-TV bei RTL Nitro sehen

Gute Nachrichten für alle, die die vollen 90 Minuten heute nicht auf DAZN, sondern anderswo sehen wollen: Das geht! Eintracht Frankfurt bei Vitoria Guimaraes wird heute live im Free-TV bei RTL Nitro zu sehen sein.

RTL Nitro zeigt pro Spieltag immer eine Begegnung eines deutschen Teams in voller Länge. Nachdem vor zwei Wochen die Begegnung Gladbach gegen Wolfsberg live übertragen wurde, kommt nun das ganze Spiel Frankfurts in Guimaraes live im deutschen Fernsehen.

Hier geht es direkt zum Kanal, wo Ihr eine Übersicht über das Programm des Senders bekommt. Alternativ könnt Ihr mit einen kostenpflichtigen Abonnement bei TVnow auch einen LIVE-STREAM zum Spiel Frankfurt bei Guimaraes öffnen.

Eintracht Frankfurt bei Vitoria Guimaraes heute im LIVE-TICKER verfolgen

Eintracht Frankfurt bei Vitoria Guimaraes in der Europa League kommt heute live im TV und im LIVE-STREAM, doch es kann natürlich sein, dass Ihr die Partie nicht live sehen könnt. Dann müsst Ihr ausweichen und wir stellen Euch eine lohnenswerte Alternative vor.

Der LIVE-TICKER von Goal zu Guimaraes vs. Frankfurt geht um 20.20 Uhr online und versorgt Euch mit Vorberichten, den Aufstellungen, Fakten und liefert dann eine vollständige und interessante Live-Berichterstattung.

Seht Ihr also keine Bilder von der Europa League live im TV oder im LIVE-STREAM, dann ist der Ticker von Goal eine echte Alternative. Hier gelangt Ihr direkt zum LIVE-TICKER!

Hier könnt Ihr die Goal-App für verschiedene Geräte herunterladen:

Eintracht Frankfurt bei Vitoria Guimaraes live: Die Aufstellungen

Die Mannschaftsaufstellungen beider Teams erscheinen um 20 Uhr genau hier.

Eintracht Frankfurt bei Vitoria Guimaraes: Die Gruppe F der Europa League

Europa League, Gruppe F:

PLATZ TEAM SPIELE SIEGE UNENTSCHIEDEN NIEDERLAGEN TORE PUNKTE 1. FC Arsenal 1 1 0 0 3:0 3 2. Standard Lüttich 1 1 0 0 2:0 3 3. Vitoria Guimaraes 1 0 0 1 0:2 0 4. Eintracht Frankfurt 1 0 0 1 0:3 0

Eintracht Frankfurt bei Vitoria Guimaraes: Die Übertragung der Europa League im Überblick

Eintracht Frankfurt bei Vitoria Guimaraes im ... TV / LIVE-STREAM / TICKER ... TV RTL Nitro (DAZN - auf dem Smart-TV) ... LIVE-STREAM DAZN , TVnow ... LIVE-TICKER Goal.com

Eintracht Frankfurt bei Vitoria Guimaraes: Die Daten zum Europa-League-Spiel