Am heutigen Samstagnachmittag (12. Februar 2022) trifft Eintracht Frankfurt zuhause auf den VfL Wolfsburg. Die Bundesligapartie wird um 15.30 Uhr im Deutsche-Bank-Park in Frankfurt angepfiffen.

Die Bundesliga live auf DAZN erleben - jetzt anmelden!

Wolfsburg konnte aus den letzten zehn Spielen nur zwei Siege holen und steht aktuell auf dem 12. Tabellenplatz. Etwas besser sieht es da bei Eintracht Frankfurt aus. Mit 31 Punkten steht man dort auf Platz neun. Ob es heute Wolfsburg gelingt dem Team von Oliver Glasner drei Punkte abzunehmen, erfahren wir dann ab 15.30 Uhr.

GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Eintracht Frankfurt vs. VfL Wolfsburg heute live: Die Partie im Überblick

Begegnung Eintracht Frankfurt vs. VfL Wolfsburg (live bei Sky Ticket streamen) Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 12. Februar - 15.30 Uhr Spielort Deutsche-Bank-Park (Frankfurt)

Eintracht Frankfurt vs. VfL Wolfsburg heute live: Das Spiel im TV sehen

Verantwortlich für die Übertragung der höchsten deutschen Spielklasse sind der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN. Letzterer zeigt alle Bundesligaspiele am Freitag und Sonntag, die restlichen Partien sind nur bei Sky zu sehen. Übertragungen der Bundesliga im Free-TV gibt es bis auf einige wenige Ausnahmen leider keine mehr.

Daraus lässt sich also folgern, dass die Partie am heutigen Samstag auch nur bei Sky zu sehen sein wird. Um jetzt Zugriff auf die Übertragungen von Sky zu bekommen, müsst Ihr dort ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Dabei könnt Ihr dann aus unterschiedlichen Paketen auswählen, die Euch verschiedene Inhalte bei Sky freischalten. Welches Paket genau Ihr braucht, um die Bundesliga sehen zu können, und was das kostet könnt Ihr hier nachlesen.

Wenn Ihr über ein gültiges Sky-Abo verfügt, dann könnt Ihr ab 15:30 Uhr auf Sky Sport 3 die Begegnung zwischen Frankfurt und Wolfsburg live verfolgen. Wenn Ihr lieber die Konferenz sehen möchtet, seid Ihr bei Sky Sport1 richtig aufgehoben.

Eintracht Frankfurt vs. VfL Wolfsburg heute live: Die Partie im LIVE-STREAM verfolgen

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit das Spiel im LIVE-STREAM zu verfolgen. Auch hier müsst Ihr aber wieder auf Sky zurückgreifen. Wir zeigen Euch beide Möglichkeiten.

Eintracht Frankfurt vs. VfL Wolfsburg heute live: Den LIVE-STREAM mit Sky Go sehen

Der direkte LIVE-STREAM-Service von Sky nennt sich Sky Go. Die Anmeldedaten dafür sind bei jedem Sky-Abo direkt mit enthalten. Ihr müsst Euch also nur die Sky Go-App herunterladen, Euch dort anmelden und könnt schon den STREAM live und in voller Länge verfolgen. Neben einem gültigen Sky-Abonnement braucht Ihr dafür aber natürlich auch ein internetfähiges Gerät.

Eintracht Frankfurt vs. VfL Wolfsburg heute live: Mit dem Sky Ticket zum LIVE-STREAM kommen

Die zweite Möglichkeit wie Ihr den LIVE-STREAM sehen könnt, stellt das Sky Ticket dar. Wenn Ihr Euch das "Supersport-Ticket" für 29,99 Euro zulegt könnt Ihr 30 Tage lang die Premier League, sowie die 1. und 2. Bundesliga live auf Sky verfolgen. Nach dem Monat verfällt Euer Zugangsrecht allerdings auch wieder und für die nächsten 30 Tage müsstet Ihr Euch wieder ein Ticket kaufen. Oder Ihr holt Euch direkt das Jahresabo und bezahlt dann jeden Monat 24,99 Euro. Mehr Infos dazu findet Ihr noch einmal hier.

Eintracht Frankfurt vs. VfL Wolfsburg heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Natürlich haben wir auch wieder einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht, ganz egal ob Tor, Großchance oder Gelbe Karte.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Eintracht Frankfurt vs. VfL Wolfsburg heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekannt gegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.