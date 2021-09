Eintracht Frankfurt empfängt in der Bundesliga den VfB Stuttgart. Darum zeigt Sky das Duell heute nicht live im TV und im LIVE-STREAM.

Die Bundesliga ist zurück aus der Länderspielpause! Eintracht Frankfurt empfängt am 4. Spieltag den VfB Stuttgart. Anpfiff ist um 15.30 Uhr im Deutsche Bank Park.

Am Sonntagnachmittag kommt es im deutschen Oberhaus zum Treffen zweier Tabellennachbarn. Eintracht Frankfurt wartet nach drei Spieltagen weiterhin auf den ersten Sieg. Nach dem Wirbel um Filip Kostic und Amin Younes soll bei den Hessen mit einem Dreier gegen den VfB wieder Ruhe einkehren.

Für die Gäste aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt begann die Saison derweil furios. Nach dem 5:1-Erfolg gegen Aufsteiger Greuther Fürth setzte es jedoch gegen Leipzig und im Derby gegen Freiburg zwei Niederlagen.

Eintracht Frankfurt hofft gegen den VfB Stuttgart auf den ersten Saisonsieg. Goal erklärt, wieso die Partie heute nicht bei Sky übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese bekannt sind.

Darum zeigt Sky heute nicht Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart live: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart Datum Sonntag, 12. September 2021 Uhrzeit 15.30 Uhr Ort Deutsche Bank Park | Frankfurt

Darum zeigt Sky heute nicht Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart: Die Übertragung der Bundesliga im TV

Der erste Bundesliga-Spieltag nach der Länderspielpause neigt sich dem Ende entgegen und wartet am Sonntagnachmittag mit dem Duell zwischen der SGE und dem VfB auf. Auf Sky wird die Partie jedoch nicht übertragen.

Schuld daran ist die neue Verteilung der Übertragungsrechte, die seit dieser Bundesliga-Saison gilt. So überträgt Sky im Gegensatz zu den vergangenen Jahren nur noch die Partien am Samstag - also die Partien um 15.30 Uhr samt Konferenz sowie das Spiel um 18.30 Uhr.

Die Freitags- und die beiden Sonntagsspiele um 15.30 Uhr, 17.30 Uhr und 19.30 Uhr laufen hingegen bei der Konkurrenz. Wie Ihr Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart sehen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Sky zeigt heute nicht Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart: So läuft die Übertragung bei DAZN

Die neue Heimat der Sonntagsspiele ist DAZN. Der Streaminganbieter aus Ismaning konnte sein Bundesliga-Angebot ausweiten und zeigt das heutige Spiel zwischen Frankfurt und Stuttgart exklusiv.

Sky zeigt heute nicht Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart: Der LIVE-STREAM bei DAZN

Los geht es bereits 30 Minuten vor Anpfiff mit den Vorberichten. Dabei begrüßt Euch Daniel Herzog als Moderator live aus Frankfurt. An seiner Seite stellt Ralph Gunesch seine Expertise zur Verfügung. Kurz vor Spielbeginn übergibt Herzog dann an Kommentator Freddy Harder , der die Partie gemeinsam mit Gunesch begleiten wird.

Beginn der Übertragung : 15 Uhr

: 15 Uhr Anstoß : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Plattform : DAZN

: DAZN Moderation : Daniel Herzog

: Daniel Herzog Kommentar : Freddy Harder

: Freddy Harder Expertise: Ralph Gunesch

Eure Quelle der Wahrheit zur Aufteilung der #UCL Gruppenphase in 🇩🇪. Alle Spiele bis auf ein Dienstagsspiel (auf Amazon Prime) seht ihr live auf DAZN. 🔥 pic.twitter.com/cLL4tOEFRj — DAZN DE (@DAZN_DE) September 2, 2021

Sky zeigt heute nicht Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart: Das DAZN-Abo

Um den LIVE-STREAM bei DAZN sehen zu können, benötigt Ihr ein Abo des Internetsenders. Neukunden zahle hierbei im ersten Monat keinen Cent. Alle Infos zum kostenlosen Probemonat findet Ihr unter diesem Link.

Ihr könnt nach dem Testmonat nicht genug bekommen? Dann habt Ihr zwei Abovarianten zur Auswahl: Im Monatsabo kostet Euch DAZN seit dieser Saison monatlich 14,99 Euro, im Jahresabo zahlt Ihr hingegen einmalig 149,99 Euro.

Sky zeigt heute nicht Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart: So seht Ihr DAZN im TV

DAZN ist ein Streaminganbieter, doch auch im TV könnt Ihr Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart verfolgen. So stellt Euch DAZN zwei lineare Kanäle im klassischen TV zur Verfügung, die Ihr per IPTV und Kabel empfangen könnt.

Möglich ist dies über eine Kooperation mit Sky und Vodafone. Wie Ihr die TV-Kanäle DAZN1 und DAZN2 auf Eurem Fernsehgerät sehen könnt, erfahrt Ihr HIER.

Sky zeigt heute nicht Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart: Die Opta-Fakten zur Bundesliga

Eintracht Frankfurt ist seit vier Bundesligaspielen gegen den VfB Stuttgart ungeschlagen (2 Siege, 2 Remis), so lange wie zuletzt zwischen 1991 und 1994 (damals 7). Von den letzten drei BL-Heimspielen gegen die Schwaben gewann die Eintracht zwei (1 Remis) und damit gleich viele wie in den 17 zuvor zusammen.

Gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten fuhr Eintracht Frankfurt so viele Bundesliga-Heimsiege ein wie gegen den VfB Stuttgart (24), gegen kein anderes Team konnte die SGE im Oberhaus so viele Heimtore bejubeln wie gegen die Schwaben (101).

Eintracht Frankfurt holte nur zwei Punkte aus den ersten drei Saisonspielen. Letztmals holte die SGE zum Vergleichszeitpunkt einer Bundesligaspielzeit 2008/09 so wenige Punkte (damals ebenfalls 2).

VfB Stuttgart verlor saisonübergreifend sieben der letzten zehn Bundesligaspiele (S3), das sind ebenso viele Niederlagen wie in den 26 BL-Partien zuvor zusammen (S10, U9).

Eintracht Frankfurt ist im eigenen Stadion seit 20 Bundesligaspielen ungeschlagen (S12, U8), nur zwischen August 1971 und Februar 1973 hatte Frankfurt eine so lange ungeschlagene Heimserie (damals sogar 27). Unter den aktuellen BL-Teams ist nur der FC Bayern zu Hause länger ohne Niederlage (29).

VfB Stuttgarts Hamadi Al Ghaddioui war am vergangenen Spieltag in seinem neunten Bundesligaeinsatz erstmals an zwei Toren direkt beteiligt (1 Tor, 1 Assist). Damit führt er alle Stuttgarter mit drei direkten Torbeteiligungen 2021/22 an (mit Sosa).

Der VfB Stuttgart erzielte in der laufenden Bundesliga-Spielzeit vier seiner sieben Tore per Kopf. Dies ist anteiliger (57%) und absoluter Höchstwert aller Bundesligisten. Am vergangenen Spieltag kassierte Stuttgart aber auch erstmals seit Dezember 2020 zwei Kopfballgegentore in einem BL-Spiel (damals gegen Union).

Eintracht Frankfurts Fillip Kostic erzielte seit seinem Wechsel zu den Hessen drei Tore in vier Bundesligaspielen gegen den VfB-Stuttgart, und traf auch im letzten Duell der beiden – gegen kein anderes Team traf er im SGE-Trikot in der BL so oft wie gegen seinen Ex-Klub (2014-2016). Kostic steht darüber hinaus auch vor seinem 100. BL-Einsatz für Frankfurt.

Eintracht Frankfurts Kevin Trapp kassierte in der laufenden Bundesligasaison sechs Gegentore. Anhand der Qualität der gegnerischen Schüsse auf sein Tor (Expected Goals on Target Conceded) hätte er aber nur 4.2 Gegentore hinnehmen sollen. Diese Diskrepanz (-1.8) ist die zweithöchste negative aller BL-Torhüter (nach Herthas Schwolow mit -3.4, exkl. Elfmeter).

In der Vorsaison gewann Eintracht Frankfurts Oliver Glasner beide Bundesligaduelle mit dem VfB Stuttgart (damals mit Wolfsburg). Gegen kein Team trat er im Oberhaus so oft an und gewann dabei immer und unter den aktuellen BL-Teams gewann er nur gegen Mainz 05 insgesamt öfter (3 Siege, 1 Niederlage).

Sky zeigt heute nicht Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart: Der kostenlose LIVE-TICKER bei Goal

Ihr habt kein DAZN-Abo, aber wollt trotzdem nichts vom Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart verpassen? Dann ist der kostenlose LIVE-TICKER von Goal genau das Richtige für Euch.

Bereits ab 20 Minuten vor Anpfiff versorgt Euch unser Tickerer mit Daten und Fakten sowie detaillierten Beschreibungen zum Sonntagsspiel. Hier kommt Ihr direkt zum Ticker!

Sky zeigt heute nicht Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart: Die Übertragung im Überblick