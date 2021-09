Die Frankfurter Eintracht spielt heute zuhause gegen den VfB Stuttgart. Goal erklärt alles rund um die Aufstellungen und Übertragung im TV und STREAM.

Nach der Länderspielpause ist vor der Bundesliga! Am 4. Spieltag spielt Eintracht Frankfurt zuhause gegen den VfB Stuttgart . Um 15.30 Uhr wird die Partie im Frankfurter Deutsche Bank Park angepfiffen.

Unterschiedlicher hätte der Auftakt in die neue Saison für beide Mannschaften nicht laufen können: Der VfB Stuttgart weist Fürth mit 5:1 deutlich in die Schranken, während die SGE auswärts vom BVB mit 2:5 nach Hause geschickt wird. Sowohl die Frankfurter als auch der VfB haben am 2. und 3. Spieltag federn lassen und befinden sich noch auf Formsuche.

Eintracht Frankfurt erlebt bis dato einen Saisonstart zum Vergessen: Es liegt 13 Jahre zurück, dass Frankfurt in den ersten drei Spieltagen keinen Sieg einfahren konnte. Wird sich das heute ändern? Goal liefert alle wichtigen Informationen zur Übertragung der Bundesliga.

Bundesliga heute live: Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart - Die Begegnung in der Übersicht

Wettbewerb Bundesliga | 4. Spieltag Begegnung Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart Anpfiff 12. September | 15.30 Uhr Ort Deutsche Bank Park | Frankfurt

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart heute live: Ist die Partie im Free-TV zu sehen?

25.000 Zuschauer sehen die Sonntagsbegegnung live im Frankfurter Stadion und werden alles geben, um ihr Team nach vorne zu peitschen! Ein Großteil der Anhänger:innen beider Vereine haben logischerweise keine Tickets für das Spiel und fragen sich deshalb:

Wird das Spiel live im Free-TV zu sehen sein?

Wir müssen diese Frage leider mit einem klaren nein beantworten, da auch in dieser Spielzeit nur wenige, ausgewählte Partien der Bundesliga live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sind. Leider gehört das heutige Spiel der Frankfurter Eintracht gegen den VfB nicht zu diesen Spielen.

Es gibt jedoch trotzdem eine Möglichkeit das Spiel heute live zu verfolgen!

Wie das funktioniert, erklären wir Euch in den nächsten Abschnitten des Artikels.

DAZN überträgt die Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart heute live im TV

Ihr habt richtig gelesen und könnt aufatmen. Ihr könnt heute beim Spiel Frankfurt vs. Stuttgart live dabei sein und das Spiel in voller Länge sehen - mit DAZN ! In dieser Saison konnte sich der Streaminganbieter wieder die TV-Rechte für zahlreiche wichtige Sportereignisse sichern. Auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga seht Ihr exklusiv auf DAZN.

Um das Spiel auf Eurem TV-Gerät zu sehen, benötigt Ihr lediglich einen Smart-TV mit der installierten DAZN-App und ein kostenpflichtiges Abonnement beim Sportsender aus Ismaning.

Möchtet auch Ihr zukünftig das riesige Angebot an Live-Sport auf DAZN nutzen, so könnt Ihr Euch entweder für ein Jahresabo oder eine Monatsmitgliedschaft entscheiden.

Das Jahr kostet 149,99€ und damit ca. 12,50€ pro Monat und die Monatsmitgliedschaft beläuft sich auf Kosten in Höhe von 14,99€ pro Monat .

Neukunden können sich den ersten Monat sogar kostenfrei zur Probe sichern und daher unter Umständen die heutige Partie sogar kostenlos ansehen. Klingt das interessant, geht's hier direkt zum kostenlosen Probemonat auf DAZN.

Bundesliga heute live: Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart - Der LIVE-STREAM auf DAZN

Die Mitgliedschaft bei DAZN bietet Euch einen weiteren großen Vorteil: Durch die STREAMING-Technologie könnt Ihr das Spiel auch unterwegs in Echtzeit verfolgen und seid ortsungebunden!

Alles was Ihr dazu benötigt, ist die DAZN-App auf dem Smartphone oder Tablet und eine stabile Internetverbindung. Auch im Webbrowser kann der STREAM zur Partie verfolgt werden.

Im Folgenden findet Ihr die Links zur Installation der Anwendungen für iOS und Android:

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart heute live im TV und STREAM: Die Übertragung der Bundesliga auf DAZN in der Übersicht

Vorberichte: 15:00 Uhr

15:00 Uhr Anstoß: 15:30 Uhr

15:30 Uhr Kommentar: Freddy Harder

Freddy Harder Moderation: Daniel Herzog

Daniel Herzog Experte: Ralph Gunesch

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr circa eine Stunde bevor die Partie angepfiffen wird, die offiziellen Aufstellungen beider Mannschaften.

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart heute live: Die Bundesliga im LIVE-TICKER

Ihr habt am Sonntag keine Zeit das Spiel live im TV oder STREAM zu verfolgen? Kein Problem, Goal liefert Euch die Lösung!

Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER zur Begegnung verpasst Ihr nichts und seid stets gut informiert über die wichtigsten Szenen des Spiels.

Hier geht's auf direktem Weg zum LIVE-TICKER des Spiels der Hessen gegen die Schwaben.

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart heute live im TV, STREAM und TICKER: Die Übertragung der Bundesliga in der Übersicht