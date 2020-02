Eintracht Frankfurt - Union Berlin: TV, LIVE-STREAM, Highlights und LIVE-TICKER - die Übertragung der Bundesliga am Montag

Am Montagabend empfängt Eintracht Frankfurt Union Berlin. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und im LIVE-STREAM.

Montagabend, Flutlicht, ! Die Frankfurter Eintracht beschließt heute Abend im Duell mit den 23. Spieltag. Goal weiß, wo Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Im Mittelfeld der Tabelle geht es um wichtige Punkte. Es gilt, sich entweder weiter von der Abstiegszone abzusetzen oder die europäischen Wettbewerbe ins Visier zu nehmen. Anpfiff der Partie Frankfurt – Union ist heute um 20.30 Uhr.

Die Eintracht präsentiert sich in diesem Kalenderjahr in herausragender Form. Abgesehen von einem Ausrutscher beim BVB (0:4-Niederlage) gingen die Hessen in fünf von sechs Spielen als Sieger vom Platz. Vergangenen Donnerstag überzeugten Sie zudem mit einem 4:1-Heimsieg in der Europa League gegen Red Bull Salzburg.

Doch auch Union hat sich als Aufsteiger in der Bundesliga festgespielt und mit 26 Punkten bereits eine beachtliche Ausbeute vorzuweisen. Vergangene Woche mussten die Eisernen sich erst in der Nachspielzeit bei mit 2:3 geschlagen geben.

Flutlichtatmosphäre am Montagabend in Frankfurt und Ihr wollt live im TV oder STREAM dabei sein? Wir verraten Euch in diesem Artikel, wo das Spiel live und in voller Länge übertragen wird. Außerdem erhaltet Ihr Infos zum LIVE-TICKER und kurz vor Anpfiff zu den Aufstellungen.

– Union Berlin live: Die Daten zum Bundesliga-Spiel

Duell Eintracht Frankfurt – Union Berlin Datum Montag, 24. Februar 2020 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Commerzbank Arena, Frankfurt Kapazität 51.500 Plätze

Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin heute live im TV: Wird das Montagsspiel übertragen?

Sowohl die Eintracht als auch die Hauptstädter verfügen über eine große Fangemeinschaft, die das Spiel wohl gerne vor den Fernsehgeräten verfolgen würde.

Doch leider wird es am heutigen Montagabend keine Übertragung im Fernsehen geben. Weder im Free-TV noch im Pay-TV wird das Spiel ausgestrahlt.

Das heißt aber nicht, dass alle Daheimgebliebenen den Montagabend ohne Fußball verbringen müssen. Wir sagen Euch, wie Ihr das Duell heute Abend live sehen könnt – im nächsten Abschnitt!

Eintracht Frankfurt - Union Berlin heute im LIVE-STREAM schauen: Bundesliga live am Montag

DAZN ist am Montagabend das Zuhause der Bundesliga. Der Streaming-Anbieter übertragt alle Montags- und Freitagsspiele (jeweils 20.30 Uhr) sowie ausgewählte Sonntagspartien (13.30 Uhr) des deutschen Oberhauses. Dazu zählt auch Frankfurt gegen Union.

Wenn ihr nichts verpassen wollt, solltet ihr den LIVE-STREAM um 20.15 Uhr einschalten, um alle Vorberichte mitzunehmen und Euch von Moderator Tobi Wahnschaffe einstimmen zu lassen. Kommentator Lukas Schönmüller begleitet Euch dann im Zusammenspiel mit Experte Sebastian Kneißl durch die 90 Minuten.

Alles, was Ihr dafür benötigt, ist ein DAZN-Abo. Dank des Probemonats ist dieses zunächst sogar kostenlos, ehe anschließend 11,99 Euro monatlich oder wahlweise 119,99 Euro pro Jahr fällig werden.

Sobald die Registrierung abgeschlossen ist, könnt Ihr die DAZN-LIVE-STREAMS auf allen mobilen Endgeräten mittels Apps verfolgen. Klassisch über den Internetbrowser und die Website von DAZN (www.dazn.com) ist es natürlich auch möglich.

Wer den großen Bildschirm bevorzugt, kann seinen Live-Sport auch über ein Fernsehgerät laufen lassen. Dafür benötigt Ihr entweder einen Smart-TV und die DAZN-App oder beispielsweise einen Amazon Fire TV Stick. Zudem könnt Ihr die DAZN-App auch über eine Playstation nutzen.

Frankfurt gegen Union Berlin heute live: DAZN zeigt auch die Highlights

Zusätzlich zur Live-Übertragung schneidet DAZN die besten Spielszenen in einem Highlight-Video zusammen. Für alle Bundesliga-Partien steht dieses schon 40 Minuten nach Schlusspfiff bei DAZN zur Verfügung.

Analog zum LIVE-STREAM ist alles, was Ihr dafür benötigt, ein laufendes DAZN-Abo.

Eintracht Frankfurt - Union Berlin live: Die Aufstellungen

Hier folgen circa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen von Eintracht Frankfurt und Union Berlin.

Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin heute: Die Bundesliga am Montag im LIVE-TICKER verfolgen

Selbstverständlich wird auch Goal live vom Montagabendspiel berichten. Damit Ihr keinen Eckball, keinen Torschuss und natürlich keinen Treffer verpasst, bieten wir Euch einen Liveticker an. Dort werdet Ihr in Echtzeit mit allen wichtigen Informationen versorgt. Zum kostenlosen LIVE-TICKER gelangt Ihr über diesen Link.