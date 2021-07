Eintracht Frankfurt vs. SV Sandhausen heute live: Die Übertragung des Testspiels im TV und LIVE-STREAM

Die Eintracht aus Frankfurt testet gegen den SV Sandhausen. Hier bei Goal erfahrt ihr alles zur Übertragung des Testspiels im TV und LIVE-STREAM.

Heute Nachmittag um 16 Uhr ist der SV Sandhausen auf dem Trainingsgelände von Eintracht Frankfurt zu Gast.

Die beiden Teams haben sich in der Vergangenheit schon öfter während der Vorbereitung gesehen. Bereits 2015, 2016, 2017 und 2019 kam es vor der regulären Saison zu dieser Testbegegnung. Sandhausen konnte in der letzten Saison den Klassenerhalt feiern und landete am Ende auf Platz 15 in der 2. Liga. Frankfurt hingegen verpasste um einen Punkt die Qualifikation zur Champions League. Cheftrainer bei der Eintracht ist mittlerweile Oliver Glasner, der vorher die Profis des VfL Wolfsburg trainiert hat. Adi Hütter hat Eintracht Frankfurt am Ende der letzten Saison in Richtung Borussia Mönchengladbach verlassen. Zuschauer sind bei der heutigen Partie übrigens pandemiebedingt nicht zugelassen.

Bei Goal zeigen wir euch, wie und wo ihr das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Eintracht Frankfurt vs. SV Sandhausen heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung Eintracht Frankfurt vs. SV Sandhausen Wettbewerb Vorbereitungsspiel Anpfiff 17.07. - 16 Uhr Spielort Deutsche Bank Park - Trainingsgelände Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt vs. SV Sandhausen heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Leider nirgends, kein Sender überträgt das Testspiel zwischen der Eintracht und Sandhausen live im Free-TV. Ganz verzichten auf die Partie müsst ihr allerdings doch nicht. Wie ihr das Spiel trotzdem sehen könnt, erklären wir euch jetzt.

Eintracht Frankfurt vs. SV Sandhausen heute live: Das Testspiel im LIVE-STREAM

Auch wenn das Spiel nicht im herkömmlichen Fernsehprogramm zu sehen ist, können Frankfurt-Fans auf ihre Kosten kommen. Der hauseigene Sender EintrachtTV bietet einen LIVE-STREAM zum Spiel an.

Eintracht Frankfurt vs. SV Sandhausen heute live: Der LIVE-STREAM bei EintrachtTV

EintrachtTV gehört, wie der Name unschwer erkennen lässt, zu Eintracht Frankrfurt. Dort könnt ihr unter anderem das.Training des Klubs live verfolgen, außerdem gibt es Interviews mit Spielern und Funktionären des Vereins. Genauso zeigt EintrachtTV eben auch die Testspiele der Eintracht live und in voller Länge auf seiner Website. Den Link dazu findet ihr hier .

Jetzt kommt allerdings der kleine Haken: Das Ganze ist nicht kostenlos, um den STREAM bei EintrachtTV verfolgen zu können, müsst ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Aktuell kostet ein Jahresabo dort 18,99 Euro, angelehnt an das Gründungsjahr 1899 des Vereins.

Eintracht Frankfurt vs. SV Sandhausen: Wie läuft die Vorbereitung der Vereine?

Im ersten Vorbereitungsspiel musste sich Frankfurt bereits mit 1:3 dem SV Wehen Wiesbaden geschlagen geben, die Spieler sind also heiß darauf, nicht heute gegen das Team aus der zweiten Liga die zweite Niederlage der Vorbereitung zu kassieren. Nach dem Spiel gegen Sandhausen testet Frankfurt noch gegen den RC Straßburg, bevor man es dann am ersten Bundesligaspieltag Mitte August gleich mit den Dortmundern zu tun bekommt.

Auch die bisherige Vorbereitung des SV Sandhausen lief durchwachsen. Den rumänischen Erstligisten FC Botosani konnte man mit 1:0 besiegen, ehe es dann im zweiten Testspiel gegen WSG Tirol eine 1:3-Niederlage setzte. Die zweite Bundesliga beginnt übrigens schon früher. Bereits am 25. Juli startet Sandhausen mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf in die Saison 2021/22.