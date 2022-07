Eintracht Frankfurt - SV Nieder-Weisel: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - so wird das Testspiel heute live übertragen

Für Frankfurt steht das erste Testspiel der Saison gegen den SV Nieder-Weisel an. Alle Infos zur Übertragung der Partie findet Ihr hier bei GOAL.

Am heutigen Samstagnachmittag (2. Juli 2022) trifft der SV Nieder-Weisel zuhause auf die Eintracht aus Frankfurt. Das Spiel wird um 14:30 Uhr am Sportplatz am Wiesengrund angepfiffen.

Bereits zum dritten Mal kommt es zu dieser Testspielkonstellation. 2013 gewann die Eintracht dort beispielsweise mit 9:1. Der SV Nieder-Weisel ist aktuell in der Kreisoberliga in Hessen unterwegs und für viele Spieler wird die Partie gegen den aktuellen Europa-League-Sieger sicherlich das Spiel ihres Lebens. Wie das Ganze dann ausgeht, erfahren wir schließlich ab 14:30 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

SV Nieder-Weisel vs. Eintracht Frankfurt heute live: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung SV Nieder-Weisel vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb Testspiel Anpfiff 2. Juli - 14:30 Uhr Spielort Sportplatz am Wiesengrund (Butzbach)

SV Nieder-Weisel vs. Eintracht Frankfurt heute live: Gibt es eine TV-Übertragung?

Ja, die gibt es tatsächlich. Auch wenn es sich nur um ein Testspiel handelt, müsst Ihr nicht auf eine Liveübertragung zwischen Nieder-Weisel und Eintracht Frankfurt verzichten. Der Sender Sky Sport News überträgt die vollen 90 Minuten live im TV.

Allerdings kommt jetzt ein kleiner Haken. Der Sender Sky Sport News ist seit Juli letzten Jahres nicht mehr frei empfangbar. Ihr müsst also mittlerweile auch für diesen Sender ein kostenpflichtiges Sky-Abo abschließen.

Der Sender ist also jetzt hinter einer Bezahlschranke verschwunden, welche Kosten bei Sky auf Euch zukommen, wenn Ihr jetzt Sky Sport News sehen wollt, das könnt Ihr hier nachlesen. Dort werden die unterschiedlichen Pakete von Sky und deren Kosten sowie Inhalte gezeigt.

Wenn Ihr ein gültiges Sky-Abo habt, dann könnt Ihr einfach ab 14:15 Uhr bei Sky Sport News das Spiel per Liveübertragung verfolgen.

(C)Getty images

SV Nieder-Weisel vs. Eintracht Frankfurt heute live: Das Spiel per LIVE-STREAM sehen

Neben der TV-Übertragung habt Ihr auch die Möglichkeit das Spiel per LIVE-STREAM zu verfolgen. Dafür eröffnen sich Euch sogar zwei verschiedene Optionen.

SV Nieder-Weisel vs. Eintracht Frankfurt heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Der direkte LIVE-STREAM-Dienst von Sky nennt sich Sky Go. Jeder der über ein gültiges Sky-Abo verfügt, kann sich einfach die Sky Go-App herunterladen, und sich dann mit seinen Zugangsdaten dort anmelden.

Schon könnt Ihr das von Euch gebuchte Paket auch per LIVE-STREAM sehen. Wenn Sky Sport News also bei Euch im Paket dabei ist, dann könnt Ihr ganz bequem die Partie über Sky Go per LIVE-STREAM verfolgen. Alles was Ihr dann noch braucht ist ein internetfähiges Gerät für den STREAM.

(C)Getty images

SV Nieder-Weisel vs. Eintracht Frankfurt heute live: Der LIVE-STREAM von WOW

WOW nennt sich mittlerweile der Dienst mit dem Ihr auch auf verschiedene Inhalte von Sky per LIVE-STREAM zugreifen könnt. Früher war dieser noch unter dem Namen Sky Ticket bekannt.

Mit dem WOW-Live-Sport-Abo könnt Ihr jetzt z.B. die Samstagsspiele der Bundesliga, die ganze 2. Liga, Premier League oder die NHL live per STREAM erleben. Dafür müsst Ihr dann nur ein Abo für 24,99 Euro monatlich im Jahresabo oder 29,99 Euro monatlich im Monatsabo abschließen. Danach könnt Ihr diverse Sport-Inhalte, wie auch den LIVE-STREAM von Sky Sport News dort verfolgen.

Mehr Infos zu WOW und den Inhalten die Ihr dort im LIVE-STREAM sehen könnt, haben wir hier für Euch.

... und wir werden Deutscher Meister! 🎶



Heute vor 63 Jahren gewinnt die Eintracht mit 5:3 gegen die Kickers aus Offenbach und wird damit Deutscher Meister! 🥇🥰#SGE pic.twitter.com/OcEDGvYbGf — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) June 28, 2022

SV Nieder-Weisel vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekannt geben, könnt Ihr sie hier nachlesen.