Eintracht Frankfurt vs. Sporting Lissabon live: Die Champions League heute im LIVE-TICKER - 0:0

In der Champions League kommt es heute zum Spiel Eintracht Frankfurt vs. Sporting Lissabon. GOAL begleitet die Partie im LIVE-TICKER.

Champions League in Frankfurt! Die Eintracht trifft in ihrem ersten CL-Spiel überhaupt heute auf Sporting CP. Um 18.45 Uhr geht es los.

HIER könnt Ihr die Partie im LIVE-TICKER verfolgen und verpasst keine wichtige Szene. Wenn Ihr das Spiel lieber live im TV oder STREAM verfolgen wollt, bekommt Ihr unter diesem Link alle Informationen zur Übertragung.

Eintracht Frankfurt vs. Sporting heute im LIVE-TICKER: Das Spiel im Überblick

Begegnung Eintracht Frankfurt - Sporting Lissabon Spielstand 0:0 Tore - Aufstellung Eintracht Frankfurt K. Trapp - Jakic, Tuta, Ndicka, Lenz - Dina Ebimbe, Sow, Lindström, Götze, Kamada – Kolo Muani. Aufstellung Sporting Lissabon Adan - Goncalo Inacio, St. Juste, Coates - Pedro Porro, Morita, Ugarte, Matheus Reis - Trincao, Edwards, Pedro Goncalves. Gelbe Karten Hidemasa Morita Evan Ndicka

+++ HIER LIVE-TICKER AKTUALISIEREN +++

Halbzeit | Frankfurt startet mit einer sehr ordentlichen ersten Halbzeit ins CL-Zeitalter. Gleich in der 2. Minute vergab Kolo Muani frei vor dem Tor die große Chance zur Führung, auch Lindström und Kamada haben zu wenig aus den sich bietenden Möglichkeiten gemacht. Und so steht es nach 45 Minuten noch 0:0.

45.+4. | Pause in Frankfurt.



45.+3. | Freistoß für die Eintracht, aber Lenz bringt den Ball von rechts hoch und weit über das Tor ins Aus.

45.+1. | Die Nachspielzeit im ersten Durchgang beträgt vier Minuten. Gerade war das Spiel noch für eine kurze Behandlung bei Sow unterbrochen.

44. | Links im Strafraum steht Lindström sehr frei. Er bekommt das Zuspiel von Kamada und passt dann scharf ins Zentrum, wo Kolo Muani lauert. Mit sehr viel glück klärt Morita zu seinem Keeper und nicht ins eigene Tor.

42. | Lenz drückt Porro mit ordentlichem Körpereinsatz über die Linie und muss behandelt werden. Sporting spielt erst einmal in Unterzahl.

40. | Frankfurt wartet jetzt auch schon seit der 17. Minute auf einen Torabschluss, im Moment ist ein wenig die Luft draußen.

38. | Evan Ndicka stoppt kurz vor dem Strafraum den Angriffsversuch fder Gäste gegen Ugarte und holt sich Gelb ab.

37. | Kurze Aufregung im Strafraum der Gäste, da Kolo Muani im Zweikampf zu Fall kommt. Der Frankfurter stand aber zuvor im Abseits, daher stellt sich die Frage nach einem Elfmeter nicht.

35. | Edwards dribbelt sich nach Doppelpass mit Porro durch die rechte Strafraumhälfte. Sow verschätzt sich und die Lücke ist da. Der Schuss flach rechts unten ins Eck hätte gepasst, aber Trapp taucht ab.

33. | Frankfurt hat das Spiel seit der 15. Minute sicher im Griff und muss sich vorwerfen lassen, die defensiven Aussetzer bei Sporting bislang nicht eiskalt genutzt zu haben.

31. | Sporting will Abseits stellen, doch Kamada löst sich beim Pass von Lindström im richtigen Moment. Doch dann stimmt die Astimmung mit Kolo Muani nicht, der Japaner passt in die Arme des Keepers.

29. | Sow setzt an der Mittellinie stark nach und schickt Kolo Muani mit einem Diagonalpass durch die Schnittstelle. Der Stümer sucht Kamada im Zentrum, doch der Pass kommt nicht an.

27. | Jakic kommt mit Tempo ins Flanken. Doch Adan fischt die Hereingabe von rechts sicher aus der Luft.

25. | Sporting hat 65 Prozent Ballbesitz, bislang aber noch keinen einzigen Torabschluss.

23. | Jakic überläuft zwei Gegenspieler, kommt dann beim Pass in die Tiefe mit körperkontakt ins Straucheln, so dass es doch noch Freistoß für den Außenbahnspieler gibt.

21. | Nun passt Kamada mal durch die Schnittstelle auf Lindström, der links im Strafraum dann aber über das Zuspiel stolpert.

19. | Frankfurt bekommt das Spiel immer besser in den Griff, Götze bringt auch heute sehr viel Balance ins Spiel.

17. | Unter Druck passt Adan den Ball ungenau raus, Lindström ist da und passt im richtigen Moment auf Kamada in die Tiefe, der aus spitzem Winkel zu unpräzise den Ball an den zweiten Pfosten bringt und nicht am Keeper vorbeikommt.

15. | Kolo Muani ist Frankfurts auffälligster Spieler in der Anfangsphase, immer wieder lässt sich der Stürmer weit zurückfallen. In dieser Situation ist er von zwei Gegenspielern nur mit einem Foul im Mittelkreis zu stoppen.

13. | Doch der Schiedsrichter bekommt schnell einen Spruch aufs Ohr, mit Blick auf die TV-Bilder nimmt Orel Grinfeeld seine zuvor getroffene Entscheidung zurück.

12. | Elfmeter für Sporting! Edwards kommt rechts an Lenz vorbei, es gibt einen kurzen Kontakt am Fuß.



11. | Götze passt gegen die eigene Laufrichtung auf den startenden Kolo Muani, allerdings ist das Zuspiel von der Mittellinie etwas zu steil.

9. | Beide Seiten zeigen sich aber auch noch sehr nervös, über sehr viele Stationen kann noch kein Team bislang sein Spiel aufziehen.

7. | Lindström kommt schnell über die rechte Seite und passt scharf in die Mitte. Kolo Muani bekommt die Fußspitze an die Hereingabe, staubt aber ins Toraus ab.

6. | Hidemasa Morita kommt gegen Jakic zu spät und holt sich früh die Gelbe Karte ab.

4. | Die Eintracht presst früh und spielt mutig. Die Außen der Gäste bekommen immer wieder harten Gegendruck zu spüren.

2. | Frankfurt verpasst den Traumstart. Kolo Muani kreuzt einen schwachen Rückpass von Ugarte und steht alleine vor dem Tor. Adan kann den Schuss nach unten rechts mit einem starken Fußreflex noch abwehren.

1. | Das Spiel läuft. Für Schiedsrichter Orel Grinfeeld ist es der 16. Einsatz in der CL.

vor Beginn | Der portugiesische Vizemeister ist nicht optimal in die Saison gestartet, hat nur sieben Punkte nach fünf Spielen und steht im Niemandsland der Tabelle. Frankfurt hat sich von der Auftaktschlappe gegen die Bayern in der BL gut erholt, zuletzt gegen Bremen und Leipzig mit jeweils vier Treffern offensiv geglänzt.

vor Beginn | Sporting könnte zum ersten Mal in zwei aufeinanderfolgenden Champions-League-Saisons die Gruppenphase überstehen, in der Vorsaison ließen die Portugiesen in der Vorrunde den BVB hinter sich, erst im Achtelfinale war dann Manchester City eine Nummer zu groß.

vor Beginn | Für Sporting Lissabon ist es die zehnte Saison in der UEFA Champions League, es ist der dritte portugiesische Verein nach dem FC Porto (26 Teilnahmen) und Benfica (17), der diese Marke erreicht.

vor Beginn | Jeder der letzten sechs Europa-League-Sieger ist in der darauffolgenden Saison in seiner CL-Gruppe weitergekommen. Der letzte, der in der Gruppenphase gescheitert ist, war der FC Sevilla in der Saison 2015/16, der dann anschließend erneut die EL gewann. Das wäre vermutlich ein Weg, mit der auch der ein oder andere Fan der SGE leben könnte.

vor Beginn | Nun beginnt für die Frankfurter das Abenteuer Königsklasse. Die Eintracht der der einzige CL-Debütant in dieser Saison, die Hessen sind zugleich der 14. Vertreter, den die DFL ins Rennen schickt. Kein anderer nationaler Verband hat bislang mehr Teilnehmer gestellt.

vor Beginn | Auch bei den Gästen gibt es im Vergleich zum Auftritt in der heimischen Liga nur eine personelle Veränderung. Inacio rückt für Nuno Santos in die Anfangsformation.

vor Beginn | Sporting ist mit dieser Startelf angereist: Adan - St. Juste, Coates, Inacio - Porro, Morita, Ugarte, Matheus Reis - Trincao, Pote - Edwards.

vor Beginn | Bei der Eintracht muss Oliver Glasner nur einmal im Vergleich zum Wochenende wechseln. Ebimbe ersetzt im Mittelfeld des angeschlagenen Rode.

vor Beginn | Frankfurt beginnt wie folgt: Trapp - Jakic, Tuta, Ndicka, Lenz - Ebimbe, Sow - Lindström, Götze, Kamada - Kolo Muani.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Gruppenspiel der Champions League zwischen Eintracht Frankfurt und Sporting.

Eintracht Frankfurt vs. Sporting Lissabon heute LIVE im TICKER: Die Aufstellungen

Aufstellung SGE (Eintracht Frankfurt) : K. Trapp - Jakic, Tuta, Ndicka, Lenz - Dina Ebimbe, Sow, Lindström, Götze, Kamada – Kolo Muani.

Aufstellung Sporting Lissabon: Adan - Goncalo Inacio, St. Juste, Coates - Pedro Porro, Morita, Ugarte, Matheus Reis - Trincao, Edwards, Pedro Goncalves.

Eintracht Frankfurt vs. Sporting heute im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten zum Spiel

Eintracht Frankfurt und Sporting Lissabon standen sich zuvor noch nie in einem europäischen Wettbewerb gegenüber. Frankfurt traf bisher auf drei portugiesische Mannschaften, auf alle jeweils zweimal in der UEFA Europa League: FC Porto, Benfica und Vitória Guimarães (2S 2U 2N).

Sporting Lissabon hat 13 der letzten 14 Auswärtsspiele bei deutschen Vereinen in allen europäischen Wettbewerben verloren, darunter die letzten sieben in Folge seit einem torlosen Remis beim FC Bayern München im Oktober 2006.

Seit der 1-3-Niederlage des Hamburger SV gegen den FC Porto im November 2006 sind deutsche Mannschaften in allen 15 Heimspielen der UEFA Champions League gegen portugiesische Gegner ungeschlagen geblieben (13S 2U).

Eintracht Frankfurt ist die einzige Mannschaft, die in dieser Saison erstmals für die UEFA Champions League qualifiziert ist, und ist einer von fünf deutschen Vereinen in der diesjährigen Gruppenphase - Rekord für Deutschland. Frankfurt wird der 14. deutsche Teilnehmer an der UEFA Champions League sein, Höchstwert aller Länder (vor Spanien - 13).

Für Sporting Lissabon ist es die zehnte Saison in der UEFA Champions League, es ist der dritte portugiesische Verein nach dem FC Porto (26, einschließlich 2022/23) und Benfica (17, einschließlich 2022/23), der diese Marke erreicht. Sporting könnte zum ersten Mal in zwei aufeinanderfolgenden Champions-League-Saisons die Gruppenphase überstehen.

Seit Beginn der Saison 2013/14 haben nur zwei der letzten 19 Vereine, die zum ersten Mal an der UEFA Champions League teilgenommen haben, ihr erstes Spiel gewonnen (6U 11N), darunter auch der letzte Debütant, Sheriff Tiraspol im September 2021 (2-0 gegen Schachtar Donezk).

Sporting Lissabon hat drei seiner letzten vier Spiele in der Gruppenphase der UEFA Champions League gewonnen (1N), so viele wie in den 15 Spielen davor (3S 1U 11N). Sie haben in diesen vier Partien 13 Tore erzielt, immer mindestens zwei pro Spiel.

Jeder der letzten sechs UEFA-Europa-League-Sieger ist in der darauffolgenden Saison in seiner UEFA-Champions-League-Gruppe weitergekommen. Der letzte, der in der Gruppenphase gescheitert ist, war der FC Sevilla in der Saison 2015/16, der dann anschließend erneut die UEFA Europa League gewann.

Daichi Kamada war der beste Torschütze von Eintracht Frankfurt in der UEFA Europa League 2021/22 (5 Tore). Insgesamt hat er 11 Tore in europäischen Wettbewerben für Frankfurt erzielt. Damit liegt er hinter Bernd Hölzenbein (18), Tony Yeboah (12) und Bernd Nickel (12) in auf Platz vier in der Vereinsgeschichte (ohne Qualifikationsspiele).

Pote erzielte in der vergangenen Saison vier Tore für Sporting Lissabon in der UEFA Champions League – kein Spieler hat jemals mehr Tore für den Verein in einer einzigen Saison in diesem Wettbewerb erzielt. Nur Liedson (6) und Nani (5) haben insgesamt in diesem Wettbewerb mehr Tore für Sporting erzielt als Pote (4).

TV und LIVE-STREAM für Eintracht Frankfurt vs. Sporting Lissabon

LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER GOAL

Eintracht Frankfurt gegen Sporting heute live im TICKER: Der Vorbericht zur Partie

(SID) Das schier endlose Warten hat ein Ende. Der Mythos Champions League kommt an, die Hymne der Sehnsucht schallt durch den Riederwald - und das Verlangen nach magischen Nächten auf höchster Bühne kennt keine Grenzen. "Jetzt kommt die größte Zeit des Jahres", schwärmte Trainer Oliver Glasner mit funkelnden Augen: "Wenn wir jetzt keine Freude und Enthusiasmus haben, wann dann?" 112 Tage nach der Krönung in der Europa League geht für Eintracht Frankfurt der Traum von der Königsklasse in Erfüllung, vor dem Auftaktspiel gegen Sporting Lissabon am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) befindet sich mal wieder eine ganze Stadt im Ausnahmezustand.

(C)Getty Images

"Man merkt, dass Stimmung und Gefühl drumherum anders sind", sagte Sportvorstand Markus Krösche in der Frankfurter Rundschau. Die erstmalige Teilnahme am Milliardenspiel Champions League sei "eine super Geschichte", führte er aus, "wir sind privilegiert". Doch die SGE will die Nächte mit Europas Schwergewichten nicht nur genießen, die Ambitionen sind groß. "Es ist wichtig, dass wir uns nicht auf den Text der Hymne sondern die Taten auf dem Feld konzentrieren", betonte Glasner. "Wir wollen so viel wie möglich erreichen", ergänzte Torhüter Kevin Trapp: "Wir wissen, dass wir viel können und viel Qualität in der Mannschaft haben." Und dazu meinte es die Auslosung gut, für das Überwintern in Europa stehen alle Türen offen. Hinter Tottenham sei "alles möglich", so Krösche: "Unser Ziel ist es schon, ins Achtelfinale einzuziehen. Wenn wir auf gutem Level sind, können wir Marseille und Sporting schlagen." Und pünktlich für den Auftakt gegen den schwächelnden portugiesischen Vizemeister befinden sich die "Euro-Adler" gar auf Top-Level, das 4:0 (2:0) gegen RB Leipzig war nach holprigem Start ein Statement in Richtung Europas Elite. Mittelfeldspieler Djibril Sow erwartet am Mittwoch einen "Gänsehautmoment. Wir wollen den Verein würdig vertreten und unseren Fußball fortführen, wie wir es in der Europa League gemacht haben". Der Schweizer betonte aber: "Das ist nochmal ein, zwei Level höher."

Mit Sporting komme "fußballerisch eine gute Mannschaft, die mittlerweile auch Physis in ihrem Team haben, einen guten Mix zwischen technischen und körperlichen Komponenten", warnte Krösche: "Es wird sicher ein anspruchsvolles Spiel für uns." Und auch Trapp mahnt beim Comeback auf höchster Bühne 62 Jahre nach dem Finaleinzug im Europapokal der Landesmeister (3:7 gegen Real Madrid) zu Demut. "Wir haben gegen Bayern und Madrid das Niveau gesehen, das uns in der Champions League erwartet", sagte der 32-Jährige, der den am Oberschenkel verletzten Sebastian Rode als Kapitän vertreten wird: "Da zählen Details." Die stimmten zuletzt vorzüglich, auch weil Mario Götze immer mehr zum Denker und Lenker der Mannschaft wird. Mit den Ideen des Rio-Helden und der gewohnten Gänsehautatmosphäre winkt gleich zur Premiere in der Champions League eine magische Nacht.