Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Atletico Madrid wollte Transfer von Andre Silva

Andre Silva ist heiß begehrt und Sebastian Rode will in die Champions League. Alle News zu Eintracht Frankfurt.

Bundesligist Eintracht Frankfurt am Sonntag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zur SGE vom Tage.

Eintracht Frankfurt, Transfers: Atletico Madrid war scharf auf Andre Silva

Eintracht Frankfurt, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

LaLiga-Tabellenführer Atletico Madrid zeigte in der abgelaufenen Transferperiode Interesse an Eintracht Frankfurts Torjäger Andre Silva. Transfermarkt.de berichtet, Verantwortliche der Spanier hätten sich bei der SGE nach der Verfügbarkeit Silvas erkundigt.

Allerdings hätte die von der Eintracht aufgerufene Ablösesumme dafür gesorgt, dass das Interesse an Silva nicht konkreter wurde. So sei es nicht zu einem schriftlichen Angebot gekommen.

Die Rojiblancos waren im Januar auf der Suche nach einem Nachfolger für Diego Costa . Dessen Vertrag war vorzeitig aufgelöst worden. Schließlich verpflichtete Atleti Moussa Dembele von Olympique Lyon . Der Franzose kam auf Leihbasis in die spanische Hauptstadt, anschließend sicherte sich der Klub eine Kaufoption in Höhe von 33 Millionen Euro .

Neben Atletico sollen auch die Wolverhampton Wanderers bei der Eintracht wegen Silva angefragt haben. Der 25-Jährige lieferte in dieser Saison 22 Scorerpunkte in 20 Pflichtspielen und steht noch bis 2023 unter Vertrag.

Eintracht Frankfurt: Die Top-Scorer der SGE in der Bundesliga 2020/21

Name Tore Assists Scorerpunkte Andre Silva 16 3 19 Daichi Kamada 2 9 11 Filip Kostic 1 6 7

Eintracht Frankfurt, News: Sebastian Rode träumt von der Champions League

Eintracht Frankfurts Sebastian Rode strotzt vor Selbstvertrauen. Die SGE-Erfolgsserie der letzten Wochen lässt den ehemaligen Mittelfeldspieler von Bayern München und Borussia Dortmund den Blick Richtung Königsklasse richten.

Rode sagte bei Sport1: " Die Qualifikation für die Europa League wäre ein absolutes Highlight - aber natürlich träumt man auch von der Champions League." Aktuell liegt die Eintracht in der Tabelle der Bundesliga auf Platz fünf, kann mit einem Sieg gegen Hoffenheim am Sonntag allerdings wieder auf den vierten Rang springen.



Bild: imago images / Jörg Halisch

Trainer Adi Hütter ist ebenfalls forsch, aber er warnte auch: "Wir sind aktuell mitunter sicher die stärkste Mannschaft. Es geht von der einen in die andere Richtung schnell. Wir dürfen nicht den Boden unter den Füßen verlieren."

Eintracht Frankfurt bei 1899 Hoffenheim: Alles zu TV und LIVE-STREAM

Mit acht Spielen ohne Niederlage in der Bundesliga hat Eintracht Frankfurt eine beeindruckende Serie hingelegt. Sechsmal konnte die Eintracht dabei gewinnen und bis auf den vierten Tabellenplatz klettern, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. In Hoffenheim muss die Mannschaft von Adi Hütter eine hohe Hürde überspringen, will sie ihre Serie fortsetzen.

Bei der TSG Hoffenheim läuft es in dieser Saison noch nicht rund. Mit Platz zwölf und bereits neun Niederlagen bei 19 Spielen kann Trainer Sebastian Hoeneß zumindest nicht mit den Ergebnissen zufrieden sein.

Hoffenheim gegen Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM: Wir verraten Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Bundesliga sehen könnt.

Eintracht Frankfurt: Die nächsten Partien