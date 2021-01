Eintracht Frankfurt gegen FC Schalke 04: Die Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM - mit TICKER, Aufstellungen und Highlights

Kann der FC Schalke 04 nach dem Ende der historischen Serie gegen Eintracht Frankfurt nachlegen? Die 1. Bundesliga heute live im TV und LIVESTREAM.

Der kann doch noch gewinnen. Und wie! Bei der Rückkehr von Sead Kolasinac an seine alte Wirkungsstätte durfte er auch gleich von Anfang an auflaufen. Er sorgte defensiv für mehr Stabilität, aber die Geschichte des Spiels schrieben zwei andere Akteure: Matthew Hoppe schoss drei Tore, die alle von Amine Harit vorbereitet wurden. Letztgenannter sorgte mit seinem eigenen Treffer zum 4:0-Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim für den Schlusspunkt eines langersehnten Tages für alle Schalke-Fans. Ob die Knappen gleich nachlegen können?

Auch für war der 15. Spieltag ein voller Erfolg. Mit dem 2:0-Auswärtssieg beim 1. FSV gelang nach zwölf misslungenen Versuchen endlich wieder ein Dreier beim Lokalrivalen. Nach nun drei Siegen in der 1. in Folge sind die Hessen weiter auf Kurs internationale Ränge. Das Spiel findet am Sonntag, 17. Januar, um 18 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt statt.

Eintracht Frankfurt erwartet den FC Schalke 04 am 16. Spieltag zum Duell. Goal zeigt Euch, wo und wie Ihr das Spiel am Sonntagabend sehen könnt.

Eintracht Frankfurt vs. Schalke 04: Die Bundesliga-Partie im Überblick

Wettbewerb 16. Spieltag, 1. Bundesliga Begegnung SG Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 Ort Deutsche Bank Arena, Frankfurt am Main Anstoß Sonntag, 17.01.2021, 18 Uhr

Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04: Die 1. Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM

Der Pay-TV-Sender Sky hält noch immer die Rechte an der Live-Übertragung der Sonntagspartien der Bundesliga. Deswegen wird auch Frankfurt gegen Schalke nur dort zu sehen sein. Welche Optionen Sky anbietet, um die Bundesliga zu sehen, erfahrt Ihr hier.

Eintracht Frankfurt vs. Schalke 04: Die Bundesliga-Partie im TV bei Sky

Ihr seid Fans der Eintracht oder von Schalke 04 und wollt das Spiel in voller Länge sehen? Dann bleibt Euch leider keine andere Wahl, als ein Abonnement mit dem Bezahlsender Sky abzuschließen. Das Bundesliga-Paket kostet derzeit 25 Euro im Monat für Neukunden im ersten Jahr. Nach Ablauf der ersten zwölf Monate erhöht sich der Preis auf 30 Euro monatlich.

Habt Ihr ein Abo bei Sky abgeschlossen, könnt Ihr alle Wochenendspiele der 1. Bundesliga live und in der Konferenz verfolgen und zusätzlich auch alle Spiele der . Mit dem Vertrag erhaltet Ihr einen Standard-Receiver, der Euch das Sky-Programm auf Euren TV bringt. Alternativ könnt Ihr auch einen Stick oder eine Spielekonsole (z.B.: Playstation) mit dem Fernseher verbinden und das Spiel verfolgen.

Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04: Die Bundesliga-Partie im LIVE-STREAM mit Sky Go

Alle Sky-Abonnenten bekommen mit Ihrem Vertrag die Möglichkeit, Sky Go auf bis zu vier verschiedenen Endgeräten zu nutzen. Dafür muss man sich die zugehörige Sky Go-App auf sein Smartphone oder Tablet laden und kann die Bundesliga auch bequem von unterwegs verfolgen, wenn man eine stabile Internet-Verbindung hat. Die App und alle weiteren Infos gibt es, wenn Ihr auf den Link klickt.

Eintracht Frankfurt vs. Schalke 04: Die Bundesliga-Partie im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Eine weitere Variante bietet Sky für Sport-Fans, die sich nicht längerfristig an das Unternehmen binden möchten. Mit Sky Ticket kann man ebenfalls die Wochenend-Spiele der Bundesliga und die Konferenzen sehen. Um Eintracht Frankfurt gegen den FC Schalke 04 anschauen zu können, muss man nun aber den "Supersport Monat" für 29,99 Euro monatlich buchen. Alle Tarife für Sky Ticket findet Ihr hier.

Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04: Die Bundesliga-Partie bei Sky im Überblick

Moderation: Jessica Libbertz

Experte: Erik Meijer

Kommentar: Marcus Lindemann

Eintracht Frankfurt vs. Schalke 04: Die Highlights der Bundesliga bei DAZN

Ihr konntet Frankfurt gegen Schalke nicht live verfolgen? Der Streaming-Dienst DAZN bietet seinen Kunden schon etwa 40 Minuten nach Abpfiff eine Zusammenfassung an. Der erste Monat bei DAZN ist dabei sogar kostenlos und in Folgemonaten werden jeweils 11,99 Euro fällig. Hier findet Ihr das Programm für Januar und Februar!

Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04: Die Partie im LIVE-TICKER bei Goal

Falls es Euch nicht möglich sein sollte das Spiel im TV oder LIVE-STREAM zu sehen, bieten wir Euch eine schöne Alternative, mit der Ihr keine wichtige Szene verpasst. Mit unserem LIVE-TICKER bleibt Ihr während des Spiels immer auf dem Laufenden. Hier geht´s zum Spiel!

Eintracht Frankfurt vs. Schalke 04: Die Aufstellungen

Ungefähr eine Stunde vor Beginn der Partie veröffentlichen wir an dieser Stelle die Aufstellungen der Mannschaften. Wenn Ihr also weiterhin bestens informiert blieben wollt, speichert Euch diesen Artikel und klickt vor Anpfiff nochmal hier rein.