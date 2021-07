Bundesligist Eintracht Frankfurt trifft heute in einem Testspiel auf AS Saint-Etienne. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Generalprobe für Eintracht Frankfurt vor dem Pflichtspielauftakt der Saison 2021/22! Der hessische Bundesligist bestreitet am heutigen Samstag, 31. Juli, gegen AS Saint-Etienne sein letztes Testspiel vor dem Duell in der 1. Runde des DFB-Pokals mit Waldhof Mannheim (8. August). Spielbeginn ist um 15.30 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt.

Eintracht Frankfurt feiert mit dem Test gegen den Klub aus der Ligue 1 heute seine Saisoneröffnung. Zu dieser dürfen die Hessen bis zu 10.000 Zuschauer im Stadion begrüßen.

Dem neuen Eintracht-Trainer Oliver Glasner steht gegen Saint-Etienne erstmals beim einem Testspiel der komplette Kader zur Verfügung. Mit Steven Zuber und Djibril Sow kehrten zu Beginn dieser Woche die beiden letzten EM-Teilnehmer der Eintracht ins Training zurück. Unklar ist noch der Einsatz der angeschlagenen Ajdin Hrustic, Filip Kostic und Sebastian Rode.

Rein ergebnistechnisch lief die Vorbereitung des Europa-League-Starters nicht ganz nach Wunsch. Zuletzt setzte es eine 2:3-Niederlage gegen RC Straßbourg.

Bundesligist Eintracht Frankfurt trifft heute in einem Testspiel auf AS Saint-Etienne. Goal zeigt Euch, wo Ihr das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

Eintracht Frankfurt vs. AS Saint-Etienne heute live sehen: Das Testspiel im Überblick

Begegnung Eintracht Frankfurt - AS Saint-Etienne Wettbewerb Testspiel Datum Samstag, 31. Juli Anstoss 15.30 Uhr Ort Deutsche Bank Park Frankfurt

Eintracht Frankfurt vs. AS Saint-Etienne: Testspiel heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen

Das freut speziell die Anhänger von Eintracht Frankfurt! Das heutige Testspiel gegen AS Saint-Etienne wird live im TV und im LIVE-STREAM übertragen. Free-TV, Pay-TV, kostenloser und kostenpflichtiger LIVE-STREAM, es ist für jeden etwas dabei.

Eintracht Frankfurt vs. AS Saint-Etienne heute live: Die Übertragung im Free-TV

Beginnen wir mit der Übertragung im Free-TV. Für diese hat sich der Hessische Rundfunk die Rechte gesichert. Die Übertragung beiginnt um 15.30 Uhr, also genau rechtzeitig zum Spielbeginn.

Das TV-Programm des Hessichen Rundfunks ist in ganz Deutschland über Satellit, Kabelanschluss oder Antenne zu erreichen - das sollte also kein Problem sein.

Eintracht Frankfurt vs. AS Saint-Etienne heute live: Übertragung im Pay-TV

Ebenfalls live zu sehen ist das Testspiel zwischen Eintracht Frankfurt und AS Saint-Etienne heute ab 15.25 Uhr bei Sky Sport News (HD). Der Sender war noch bis vergangene Woche im Free-TV zu empfangen, jetzt ist er nur noch für Sky-Kunden zu sehen.

Um das Spiel im TV sehen zu können, müsst Ihr Sky abonniert haben und einen Receiver des Senders aus Unterföhring besitzen. Hier bekommt Ihr weitere Infos zu Sky.

Eintracht Frankfurt vs. AS Saint-Etienne heute live: Übertragung im LIVE-STREAM

Der Hessische Rundfunk bietet parallel zu seiner Live-Übertragung im Free-TV auch einen kostenlosen LIVE-STREAM an. Diesen findet Ihr unter hessenschau.de.

Kostenpflichtig ist dagegen der LIVE-STREAM von Sky. Für Kunden des Pay-TV-Senders steht er via Sky Go zur Verfügung. Ihr könnt Sky Go nutzen, nachdem Ihr Euch die App heruntergeladen und Euch danach mit Euren Zugangsdaten angemeldet habt. Die App gibt es kostenlos im Play Store und im App Store.

Dort findet Ihr auch die App zu Sky Ticket (Download im Play Store, Download im App Store). Ein solches kann jeder buchen, der nicht Sky-Kunde ist, das Programm aber dennoch für einen selbst gewählten Zeitraum sehen will. Ein Sky Ticket ist ab einem Betrag von 19,99 Euro pro Monat buchbar. Hier gibt es weitere Informationen zu Sky Ticket.

Über die beiden Apps könnt Ihr den LIVE-STREAM zu Eintacht Frankfurt gegen AS Saint-Etienne auch auf verschiedenen Endgeräten (Handy, Tablet) abrufen.

Die dritte Möglichkeit, sich das Testspiel zwischen Eintracht Frankfurt und AS Saint-Etienne im LIVE-STREAM anzusehen, ist EintrachtTV. Für den vereinseigenen Kanal benötigt Ihr allerdings ein Abo. Dieses kostet 24,99 Euro im Jahresabo, für Vereinsmitglieder nur 18,99 Euro.

Eintracht Frankfurt vs. AS Saint-Etienne: Testspiel heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen - die Aufstellung

Mit welcher Elf geht Eintracht Frankfurt in sein letztes Testspiel? Etwa eine Stunde vor Spielbeginn klären wir Euch darüber auf und zeigen die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

Eintracht Frankfurt vs. AS Saint-Etienne: Testspiel heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen - Übertragung im Überblick