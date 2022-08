Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER – den UEFA Supercup live sehen

Heute steigt der UEFA Supercup zwischen Frankfurt und Madrid. GOAL bietet Euch alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM.

Am Mittwoch kommt es im UEFA Supercup zur Partie Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid. Hierbei fordert der Sieger der Europa League jenen der Champions League heraus. Der Anpfiff im Olympiastadion von Helsinki erfolgt um 21 Uhr.

Eintracht Frankfurt bezwang am 18. Mai die Glasgow Rangers im Elfmeterschießen. Zehn Tage später, am 28. Mai, stand nach dem Triumph von Real Madrid gegen den FC Liverpool im Finale der Champions League die Spielpaarung des UEFA Supercup 2022 fest.

Die seit dem Vorjahr von Oliver Glasner trainierte SGE gewann zwar einst den UEFA Cup 1979/80, trat aber nicht im UEFA Supercup an. Infolgedessen handelt es sich um die erste Teilnahme an diesem Wettbewerb. Das Team von Carlo Ancelotti bestreitet hingegen zum achten Mal einen UEFA Supercup. Zuletzt fuhren die Königlichen in den Jahren 2017 sowie 2018 den vierten Sieg und eine Niederlage ein.

Heute um 21 Uhr treten Eintracht Frankfurt und Real Madrid im UEFA Supercup 2022 gegeneinander an. GOAL hat vor dem Kräftemessen im Olympiastadion von Helsinki alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid: Der UEFA Supercup auf einen Blick

Spiel: Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid Datum: Mittwoch, 10. August 2022 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Olympiastadion (Helsinki)

Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid heute live im TV verfolgen: Die Übertragung des UEFA Supercup

In der vergangenen Saison konntet Ihr die Begegnungen von Eintracht Frankfurt teilweise bei RTL im Free-TV mitverfolgen. Außerdem gab es für die Besitzer von internetfähigen Fernsehern die Möglichkeit, sich die Partien der Adler bei RTL+ anzusehen. Zudem liefen die Auftritte von Real Madrid in der Champions League weitgehend bei DAZN sowie zusätzlich bei Prime Video und im ZDF. Doch wer zeichnet sich für die Übertragung des UEFA Supercup 2022 Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid verantwortlich?

Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid heute live bei RTL im Free-TV

Falls Ihr Euch eine Ausstrahlung des UEFA Supercup zwischen Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid im Free-TV erhofft, dürft Ihr aufatmen. Denn: Ihr könnt Euch das Aufeinandertreffen zwischen der SGE und den Königlichen bei RTL ansehen. Obendrein bekommt Ihr das Spiel im Olympiastadion von Helsinki in HD ins Haus geliefert. Die Vorberichterstattung startet um 20.15 Uhr und somit eine Dreiviertelstunde vor dem Anstoß. Doch notiert Euch an dieser Stelle die Eckdaten:

Sender: RTL (HD)

RTL (HD) Vorberichte ab: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Kommentator: Marco Hagemann

So könnt Ihr Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid bei DAZN sehen

Zudem könnt Ihr Euch für die Ausstrahlung des Duells zwischen Eintracht Frankfurt und Real Madrid bei DAZN entscheiden. Hierfür benötigt Ihr jedoch einen Vertrag. Genauer gesagt stehen Jahres- und Monatsabos zur Auswahl. Die Preise belaufen sich auf 24,99 Euro und 29,99 Euro. Hier findet Ihr weiterführende Informationen zu DAZN:

Der Abschluss gestaltet sich denkbar einfach und dasselbe gilt für den darauffolgenden Vorgang. Als Besitzer von Smart-TVs müsst Ihr ausschließlich die kostenlose Anwendung herunterladen. Andernfalls könnt Ihr den Fernseher mit dem PC oder Notebook koppeln. Hierfür benötigt Ihr ein HDMI-Kabel. Aber schreibt Euch nun die Kernfakten zur Übertragung des UEFA Supercups 2022 Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid bei DAZN auf:

Übertragungsbeginn: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sami Khedira

Sami Khedira Reporter vor Ort: Daniel Herzog

Die Übertragung von Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid heute im LIVE-STREAM sehen

Die zweitgenannte Vorgehensweise bedeutet in anderen Worten, dass DAZN zu seinem gesamten Programm LIVE-STREAMS anbietet. Somit könnt Euch mit einem adäquaten Internet den UEFA Supercup Eintracht Frankfurt – Real Madrid von überall aus ansehen. Das ist also auch einfach mit Smartphones und Tablets möglich.

Außerdem könnt Ihr Euch das Spiel im Olympiastadion von Helsinki bei RTL+ ansehen. Beim hauseigenen Streamingportal der RTL Group gelten dieselben technischen Voraussetzungen. Zudem müsst Ihr für das Premium und für das Premium Duo Paket monatlich respektive 4,99 Euro und 7,99 Euro auf den Tisch legen. Wenn Ihr die drei Euro drauflegt, könnt Ihr das Abo mit zwei Endgeräten nützen. Zudem seht Ihr die Werbeeinschaltungen ausschließlich in den Live-Streams der Sender.

Zu Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zudem könnt Ihr vom LIVE-TICKER von GOAL Gebrauch machen. Hiermit bleibt Ihr zu sämtlichen nennenswerten Szenen im UEFA Supercup Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid im Bilde. Das funktioniert etwa mithilfe von Push-Mitteilungen.

Die Partie Eintracht Frankfurt – Real Madrid im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird der UEFA Supercup übertragen

Im Free-TV: RTL Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: RTL+ / DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid: Die Aufstellungen im UEFA Supercup

Die Aufstellungen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.