Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Red Bull Salzburg live im TV und im LIVE-STREAM? Die Übertragung der Europa League

In der Europa League empfängt Eintracht Frankfurt Red Bull Salzburg. Wie liefern Euch alle Infos zur Übertragung der Partie im LIVE-STREAM.

K.o.-Phase in der : empfängt im Sechzehntelfinale den österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg. Spielbeginn ist am Donnerstag (20. Februar) um 18.55 Uhr in der Frankfurter Commerzbank-Arena.

Nach dem Halbfinal-Aus im vergangenen Jahr gegen den hat die SGE auch in diesem Jahr viel vor. Der Einzug ins Sechzehntelfinale war dabei jedoch lange unsicher. So verloren die Hessen am letzten Spieltag der Gruppenphase gegen den portugiesischen Erstligisten Guimaraes und kamen nur dank der Schützenhilfe des als Gruppenzweiter in die K.o.-Phase.

Mit Salzburg wartet dort ein harter Brocken auf die Eintracht. Die Mozartstädter schafften in diesem Jahr erstmals nach elf Anläufen die Qualifikation für die . In der Königsklasse zeigte das Team von Trainer Jesse Marsch überzeugende Leistungen, musste sich letztlich jedoch hinter den Favoriten aus Liverpool und Neapel einsortieren.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Red Bull Salzburg live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert einen Überblick über die Arten der Live-Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

Europa League: Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Red Bull Salzburg live? Das Duell in der Übersicht

Eintracht Frankfurt vs. Red Bull Salzburg: Die Europa League live im TV sehen - geht das?

Ihr wollt das Sechzehntelfinale der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und Red Bull Salzburg live im TV verfolgen? Dann gibt es leider schlechte Neuigkeiten für Euch: Das Duell wird leider nicht im klassischen TV übertragen.

So konnten sich weder Sky noch Free-TV-Anbieter wie Sport1, RTL, die ARD oder das ZDF die Übertragungsrechte für das Spiel zwischen der SGE und den Salzburgern sichern. Stattdessen läuft die Partie exklusiv beim Streaminganbieter DAZN.

Doch das bedeutet nicht, dass Ihr Frankfurt vs. Salzburg nicht auf Eurem Fernsehgerät sehen könnt. So stellt Euch DAZN auf fast allen üblichen Smart-TVs eine kostenfreie App zur Verfügung. Zudem könnt Ihr den Streamingsdienst auch über Apple TV, Google Chromecast oder den Amazon Fire TV-Stick nutzen.

Alle Infos zum Stream und zur Anmeldung bei DAZN findet Ihr im nächsten Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Red Bull Salzburg im LIVE-STREAM?

Wenn Ihr Eintracht Frankfurt vs. Red Bull Salzburg auf keinen Fall verpassen wollt, seid Ihr auf DAZN angewiesen. Der Ismaninger Streamingdienst hat sich in dieser Saison die Rechte für die Übertragung aller Spiele der Europa League gesichert und zeigt somit auch die Partie der SGE live.

Die Übertragung aus Frankfurt beginnt rund 15 Minuten vor Anpfiff um 18.40 Uhr. Dann begrüßen Euch Moderator Alex Schlüter und Experte Jonas Hummels mit den Vorberichten. Anschließend führt Euch Kommentator Jan Platte gemeinsam mit Hummels durch die vollen 90 Minuten.

Darüber hinaus habt Ihr die Option, das Spiel in der so genannten Goal Zone zu verfolgen. Dabei führen Euch die Kommentatoren Jan Lüdeke und Lukas Schönmüller sowie Experte Ralph Gunesch durch alle Partien der Europa League, sodass ihr nichts von den Parallelpartien verpasst.

Für beide Alternativen benötigt Ihr jedoch zunächst ein DAZN-Abo, das für Neukunden im ersten Monat kostenlos zur Verfügung steht. Anschließend zahlt Ihr monatlich 11,99 Euro, könnt jedoch Geld sparen, indem Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet. So könnt Ihr Euch die gesamte Programmvielfalt von DAZN für einmalig 119,99 Euro - also knapp zehn Euro pro Monat - sichern.

Eintracht Frankfurt vs. Red Bull Salzburg: Habt Ihr Fragen zur Europa League live auf DAZN?

Unter den folgenden Links liefern wir Euch Antworten zu den häufigsten Fragen:

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Red Bull Salzburg? Die Highlights auf DAZN

Ihr habt die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Red Bulld Salzburg verpasst? Kein Problem! DAZN stellt Euch bereits kurz nach Abpfiff die Highlights der Partie auf Abruf zur Verfügung.

Darüber hinaus habt Ihr die Möglichkeit, Euch die Partie über die vollen 90 Minuten im Re-Live zu Gemüte zu führen. So verpasst Ihr keine Spielminute, selbst wenn Ihr das Sechzehntelfinale nicht live verfolgen könnt.

Für beide Features benötigt Ihr jedoch ebenfalls ein DAZN-Abo. Alle Informationen zur Registrierung bei DAZN findet Ihr hier.

DAZN ist auf fast allen mobilen Endgeräten verfügbar. Hier kommt Ihr zur kostenlosen App für Euer Smartphone, Euer Tablet oder Eure Spielekonsole:

Eintracht Frankfurt vs. FC Red Bull Salzburg: Die Europa League im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt Frankfurt vs. Salzburg nicht auf DAZN verfolgen? Dank dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr trotzdem auf dem Laufenden.

Bereits ab 20 Minuten vor Anpfiff begrüßt Euch unser Tickerer zur Vorberichterstattung. Während der Partie versorgen wir Euch mit detaillierten Beschreibungen zu den wichtigsten Szenen, sodass Ihr immer auf Ballhöhe seid.

Hier kommt Ihr direkt zum LIVE-TICKER auf Goal.com. Wenn Ihr den Service auf Eurem Smartphone oder Tablet nutzen wollt, könnt Ihr Euch außerdem die Goal-App für iOS oder Android gratis herunterladen.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Red Bull Salzburg live im TV und im LIVE-STREAM? Die Übertragung in der Übersicht

Eintracht Frankfurt - Salzburg im ... TV / LIVE-STREAM / TICKER ... TV DAZN (via Smart-TV) ... LIVE-STREAM DAZN ... Highlight-Clip DAZN ... LIVE-TICKER Goal.com

