Eintracht Frankfurt - RB Leipzig: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER und Co. - hier wird der DFB-Pokal heute übertragen

DFB-Pokal, Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: Heute geht es zur Sache am Main. Goal sagt Euch, wo das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM läuft.

Der ist zurück und im Achtelfinale kommt es am Dienstag (4. Februar) unter anderem zu diesem -Duell: hat heute zu Gast in der Commerzbank Arena. Anstoß der Partie ist um 18.30 Uhr.

Beide Mannschaften sind hochmotiviert und wollen unbedingt ins Pokal-Viertelfinale, um weiter vom Endspiel-Triumph in Berlin träumen zu können. Die Eintracht aus Frankfurt hat dort bekanntlich vor gut eineinhalb Jahren den Titel geholt, als die SGE den FC Bayern bezwingen konnte. Leipzig hingegen unterlag vergangenes Jahr im Finale dem Rekordmeister aus München.

In der Bundesliga hatte Herbstmeister RB zum Start in die Rückrunde ein paar Probleme, gewann im Jahr 2020 nur eines von drei Spielen. Pikant: Vor zehn Tagen erst war Leipzig am 19. Spieltag in Frankfurt zu Gast und kassierte eine bittere 0:2-Niederlage.

Die Eintracht will die Sachsen heute nun erneut ärgern. Die Hessen sind aktuell gut drauf, gewannen vor dem Sieg über Leipzig schon in Hoffenheim und erkämpften sich letztes Wochenende immerhin einen Punkt bei .

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig heute live im TV und im LIVE-STREAM schauen: Goal erklärt Euch in diesem Artikel, wie der DFB-Pokal übertragen wird. Rund eine Stunde vor Anpfiff könnt Ihr hier auch die Aufstellungen einsehen.

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig live: Die Daten zum Spiel im DFB-Pokal

Duell Eintracht Frankfurt - RB Leipzig Datum Dienstag, 4. Februar 2020 | 18.30 Uhr Ort Commerzbank Arena, Frankfurt ( ) Zuschauer 51.500 Plätze

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig heute live im TV schauen: Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal?

Frühe Anstoßzeit am Dienstag, das Achtelfinale im DFB-Pokal startet unter anderem mit dem Duell zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Good News: Für die Übertragung live im TV stehen gleich mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.

Um 18.30 Uhr ertönt heute der Anpfiff in der Commerzbank Arena, Frankfurt trifft auf RB. Wer zeigt / überträgt live im TV?

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig heute live im Free-TV: Sport1 zeigt / überträgt den DFB-Pokal

Ganz entspannt könnt Ihr heute Abend den Fernseher einschalten, denn Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig wird live im Free-TV übertragen! Sport1 hat sich pro Runde im DFB-Pokal die Live-Rechte an einem Spiel gesichert und im Achtelfinale SGE gegen RB ausgewählt.

Die Übertragung auf Sport1 beginnt am Dienstag bereits um 17.30 Uhr, eine Stunde vor dem Anstoß. Das Moderatoren-Duo Jochen Stutzky und Laura Papendick meldet sich live aus der Commerzbank Arena und übernimmt gemeinsam mit Experte Stefan Effenberg die Vorberichterstattung. Kommentator der 90 Minuten in Frankfurt wird dann Markus Höhner sein.

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig heute live auf Sport1 schauen: Alle Infos

Start der Übertragung : Dienstag, 4. Februar, 17.30 Uhr

: Dienstag, 4. Februar, 17.30 Uhr Anstoß: Dienstag, 4. Februar, 18.30 Uhr

Dienstag, 4. Februar, 18.30 Uhr Moderatoren: Jochen Stutzky, Laura Papendick

Jochen Stutzky, Laura Papendick Experte : Stefan Effenberg

: Stefan Effenberg Kommentator: Markus Höhner

Neben Sport1, das im Free-TV überträgt, wird Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig heute auch im Pay-TV gezeigt / übertragen. Im folgenden Abschnitt folgt alles Wissenswerte dazu.

DFB-Pokal: Eintracht Frankfurt - RB Leipzig heute live im TV auf Sky schauen

Sky hat die entsprechenden Rechte erworben und darf alle Spiele des DFB-Pokals live im TV übertragen. Daher läuft natürlich auch Frankfurt gegen Leipzig heute live auf Sky.

Zwei Alternativen bieten sich bei der Übertragung: Im Einzelspiel, das auf Sky Sport 2 bzw. Sky Sport 2 HD läuft, seht Ihr die vollen 90 Minuten der Partie ohne Unterbrechung. Um 18 Uhr am Dienstag beginnen die Vorberichte, ab 18.30 Uhr rollt der Ball. Als Moderator fungiert bei Sky Sebastian Hellmann, Kommentator im Einzelspiel Frankfurt vs. Leipzig wird Marcus Lindemann sein.

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig live auf Sky: Alle Infos zum Einzelspiel

Art der Übertragung : Einzelspiel

: Einzelspiel Start der Übertragung: Dienstag, 4. Februar, 18 Uhr

Dienstag, 4. Februar, 18 Uhr Anstoß : Dienstag, 4. Februar, 18.30 Uhr

: Dienstag, 4. Februar, 18.30 Uhr Moderator : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Kommentator: Marcus Lindemann

Außerdem könnt Ihr Frankfurt gegen RB Leipzig bei Sky auch in der Konferenz schauen. Bei dieser Form der Übertragung wird zwischen der Commerzbank Arena und dem zweiten 18.30-Uhr-Spiel Kaiserslautern gegen Düsseldorf hin- und hergewechselt.

Die Konferenz läuft auf dem Sender Sky Sport 1 (HD), die Vorberichterstattung ist identisch mit der für das Einzelspiel. Kommentator für Eintracht vs. Leipzig wird in der Konferenz aber Roland Evers sein.

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig - der DFB-Pokal heute live bei Sky: Alle Infos zur Konferenz

Art der Übertragung: Konferenzschaltung

Konferenzschaltung Start der Übertragung : Dienstag, 4. Februar, 18 Uhr

: Dienstag, 4. Februar, 18 Uhr Anstoß: Dienstag, 4. Februar, 18.30 Uhr

Dienstag, 4. Februar, 18.30 Uhr Moderator : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Kommentator: Roland Evers

Anders als Sport1 ist Sky allerdings nicht frei empfangbar. Stattdessen müsst Ihr beim Pay-TV-Sender erst ein kostenpflichtiges Abo abschließen, ehe die Inhalte freigeschaltet werden. Auf der Homepage von Sky gibt es alle Informationen zu Preisen und Paketen .

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM (kostenlos) schauen: So wird der DFB-Pokal im Internet übertragen

Wie im TV sind auch im LIVE-STREAM gleich zwei Sender für die Übertragung von Frankfurt gegen Leipzig heute verantwortlich.

Und wie im TV ist auch im LIVE-STREAM eine Option kostenlos. Für die andere allerdings müsst Ihr bezahlen. Alles Wissenswerte folgt in den nächsten Zeilen.

Sport1 zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM kostenlos auf sport1.de

Genau wie im TV geht es auch im LIVE-STREAM von Sport1 zu Eintracht Frankfurt - RB Leipzig schon um 17.30 Uhr mit Vorberichten los. Das Team ist natürlich ebenfalls das gleiche.

Direkt zum kostenlosen STREAM zu Frankfurt vs. Leipzig gelangt Ihr über DIESEN LINK!

Sky Go zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt - RB Leipzig heute live: Der DFB-Pokal im LIVE-STREAM

Sky stellt neben der TV-Übertragung auch zwei Varianten zur Verfügung, Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig heute im LIVE-STREAM zu schauen. Variante Nummer eins ist Sky Go.

Jeder Sky-Kunde erhält mit seinem Abo-Vertrag auch einen PIN, mit dem er sich bei Sky Go einloggen kann. Man muss also auch für den LIVE-STREAM von Sky bezahlen, die App für Sky Go ist allerdings kostenlos und kann bequem auf das jeweilige Endgerät heruntergeladen werden.

Sky Ticket zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig heute im LIVE-STREAM

Kein Sky-Abo, aber trotzdem die Live-Übertragungen von Sky schauen wollen? Sky Ticket macht's möglich! Mit diesem Angebot ermöglicht es Sky Kurzentschlossenen, spontan auf Inhalte zugreifen zu können - so auch bei Frankfurt - Leipzig.

Sky Ticket zeigt / überträgt SGE gegen RB heute im LIVE-STREAM! Das Streaming-Angebot ist pro Tag oder pro Monat buchbar, in letzterem Fall bequem monatlich kündbar. Preise und Paket-Optionen könnt Ihr der Homepage von Sky Ticket entnehmen: Hier entlang!

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: Der DFB-Pokal heute im LIVE-TICKER

Auch ohne TV-Übertragung oder LIVE-STREAM könnt Ihr Euch natürlich informieren, was bei Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig gerade abgeht. Ein LIVE-TICKER ist die Lösung, zum Beispiel der von Goal.

Fast in Echtzeit werden hier Tore vermeldet, zudem gibt es ausführliche Beschreibungen wichtiger Szenen und detaillierte Infos sowie Statistiken zum Spielverlauf. Der TICKER von Goal ist natürlich vollkommen kostenlos, hier geht es direkt dorthin!

Eintracht Frankfurt vs. Leipzig heute live: Die Aufstellungen

Die Aufstellung von Eintracht Frankfurt: Wen schickt Adi Hütter beim Gastgeber von Beginn an auf den Platz? Und wie wird die Anfangsformation von Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann ausssehen? Um circa 17.30 Uhr erfahrt Ihr es an dieser Stelle!

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig heute live: Die Bilanz der beiden Teams in direkten Duellen

Eintracht Frankfurt (bislang 8 Duelle) RB Leipzig 2 Siege 3 3 Unentschieden 3 3 Niederlagen 2 9 Tore 11

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig: DFB-Pokal heute live im TV und im LIVE-STREAM - die Übertragung im Überblick