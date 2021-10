Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig: TV, LIVE-STREAM & Co. - so wird die Bundesliga übertragen

Eintracht Frankfurt steckt in der Krise - und hofft auf den Befreiungsschlag gegen RB Leipzig. Wie und wo die Partie live im TV übertragen wird.

Am heutigen Samstagabend (30.10.) kommt es in der Bundesliga zum Match Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig. Anstoß im Deutsche Bank Park in Frankfurt ist um 18.30 Uhr.

Zwar kann Neutrainer Oliver Glasner mit der Frankfurter Eintracht in dieser Saison schon einige aufsehenerregende Siege vorweisen - so der 2:1-Triumph bei Bayern München oder Sieg gegen Olympiakos Piräus in der Europa League (3:1).

Konstanz ist dabei allerdings noch nicht eingetreten bei den Hessen: Denn zu oft lässt die SGE gegen schlagbare Gegner Punkte liegen. Und so finden sich die Eintracht nach acht absolvierten Bundesligaspielen derzeit auf Rang 15 in der Tabelle wieder, mit nur zwei Zählern Vorsprung auf den FC Augsburg auf Relegationsplatz 16.

Mit Champions League-Teilnehmer RB Leipzig reist nun ein Topteam an den Main - vielleicht ja genau die richtige Herausforderung für den Favoritenschreck aus Frankfurt, um unter Oliver Glasner nachhaltig an die Erfolge der letzten Jahre anzuknüpfen und auch wieder in höhere Tabellenregionen vorzudringen.

Hier könnt Ihr nachlesen, wo und wie die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig live übertragen wird. Zudem präsentieren wir Euch in diesem Artikel kurz vor Anpfiff die Anfangsformationen beider Teams.

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig heute live - die Eckdaten zum Spiel im Überblick

Begegnung Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig (Jetzt bei Sky Ticket anmelden) Wettbewerb Bundesliga (9. Spieltag) Datum Samstag, 30.10.2021 | 18:30 Uhr Ort Deutsche Bank Park, Frankfurt

Bundesliga: Hier wird Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig heute live übertragen

Selbstverständlich ist die Bundesliga-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig in Deutschland live und in ganzer Länge zu sehen. Nur wo - auf Sky oder DAZN? Denn bekanntlich teilen sich der Pay-TV-Sender und das Sportstreamingportal in der Saison 2021/2022 die Live-Übertragungsrechte der Bundesliga.

Im Fall von Frankfurt vs. Leipzig konnte sich Sky die Übertragungsrechte sichern: Das Spiel zum Abschluss des Bundesliga-Samstags wird live und exklusiv beim Pay-TV-Sender übertragen. Hier findet Ihr alle weiteren Informationen rund um die Übertragung des Bundesligaspiels.

Frankfurt vs. Leipzig heute live: Die TV-Übertragung bei Sky

Auf Sky könnt Ihr Frankfurt vs. Leipzig exklusiv live und in voller Länge verfolgen. Ab 17.30 Uhr startet der Sender mit der Berichterstattung zur Vorbereitung auf das nominelle Topspiel am Samstagabend. Moderator Sebastian Hellmann präsentiert, unterstützt und begleitet von Experte Lothar Matthäus wissenswerte Hintergründe und Analysen rund um die Partie.

Pünktlich zum Spielbeginn übernimmt dann Kommentator Wolff-Christoph Fuss und berichtet live vom Spielgeschehen im Frankfurter Deutsche Bank Park.

Um die Partie via Sky verfolgen zu können, ist der Abschluss eines Abonnements erforderlich. Hier findet Ihr nähere Informationen zu den verschiedenen Konditionen und Laufzeiten.

Bundesliga heute live: Die Übertragung der Partie SGE vs. RB Leipzig auf einen Blick

Übertragende Plattform : Sky

: Sky Beginn der Vorberichterstattung : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Spielbeginn : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Kommentator: Wolff-Christoph Fuss (Kommentator), Lothar Matthäus (Experte), Sebastian Hellmann (Moderator)

Bundesliga: So seht Ihr Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM

Zusätzlich zur TV-Übertragung stellt Sky einen LIVE-STREAM bereit, für alle, die die Partie zwischen Frankfurt und Leipzig ortsungebunden verfolgen wollen. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten, auf den LIVE-STREAM zuzugreifen, nämlich via Sky Ticket oder der Sky Go-App.

Der LIVE-STREAM auf Sky Ticket

Sky Ticket stellt ein flexibleres Abo-Modell dar, indem Ihr den Zugriff auf einzelne Inhaltspakete erwerben könnt. Das günstigste Ticket-Paket beginnt das bereits ab hierbei bei heruntergerechnet 19,99 Euro pro Monat bei Abschluss einer Jahresmitgliedschaft. Für ein monatlich kündbares Abonnement werden alle vier Wochen 29,99 Euro fällig.

Auch der Zugriff via Smartphone, Konsole, Smart-TV', Tablet, etc. ist natürlich möglich. Um Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig (und generell Bundesligaspiele) bei Sky zu sehen, ist der Erwerb des "Supersport Tickets" erforderlich.

Sky Go: Frankfurt vs. Leipzig via App mobil verfolgen

Für reguläre Kunden stellt Sky zudem seine Sky Go-App zum kostenlosen Download bereit. Damit könnt Ihr das komplette Programm auch auf mobilen Geräten verfolgen.

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig heute live: Die Aufstellungen - so lassen die Trainer spielen

Hier erfahrt Ihr, mit welcher Anfangsformation Oliver Glasner und Jesse Marsh ihre Mannschaften aufs Feld schicken, sobald diese bekanntgegeben worden sind.

