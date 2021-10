Eintracht Frankfurt setzt sein Europapokal-Abenteuer heute gegen Olympiakos Piräus fort. Hier gibt es alle Infos zum Spiel.

Erlebt Eintracht Frankfurt heute eine weitere magische Europapokalnacht? Gegner in der Europa League ist heute erstmals überhaupt der griechische Meister Olympiakos Piräus. Los geht es in Frankfurt um 21 Uhr.

In der Bundesliga ist die Eintracht am vergangenen Wochenende wieder auf dem harten Boden der Realität gelandet. Nach dem Überraschungscoup in München kassierten die Hessen gegen eine zuletzt schwächelnde Hertha aus Berlin eine bittere Heimniederlage. Mit gerade einmal acht Punkten aus acht Spielen rangiert Frankfurt nur auf dem 14. Tabellenplatz - viel zu wenig für die inzwischen gestiegenen Ansprüche.

Nun wartet allerdings ein anderer Wettbewerb. In der Europa League ist das Team von Trainer Oliver Glasner in der Gruppe D noch ungeschlagen, bekommt es nun aber mit Tabellenführer Olympiakos Piräus zu tun. Die Griechen gewannen beide bisherigen Partien, und auch in der Liga grüßt der amtierende Meister von ganz oben. Auf die Eintracht wartet eine ganz schwierige Aufgabe.

Eintracht Frankfurt vs. Olympiakos Piräus heute: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Eintracht Frankfurt vs. Olympiakos Piräus WETTBEWERB UEFA Europa League | Gruppe D | 3. Spieltag ORT Deutsche Bank Park | Frankfurt ANSTOSS 21 Uhr (im LIVE-TICKER)

Eintracht Frankfurt vs. Olympiakos Piräus heute live: Die Übertragung der Europa League im TV und LIVE-STREAM

Seit dieser Saison liegen die Übertragungsrechte für die Europa League und für die neue Europa Conference League bei der Mediengruppe RTL. Auf welchen Sendern aus dem eigenen Unternehmen welche Partien gezeigt werden, entscheidet RTL selbst. Für die Fans ist das manchmal etwas schwierig zu durchblicken, aber dafür bringen wir ja Licht ins Dunkle.

Eintracht Frankfurt vs. Olympiakos Piräus heute: Die Übertragung im Free-TV bei RTL

Die Eintracht bekommt im Hause RTL heute die ganz große Bühne. Das Spiel gegen Piräus ist im Free-TV auf dem Hauptsender RTL zu sehen. Um 20.15 Uhr beginnt bereits die Vorberichterstattung zum Spiel, Cornelius Küpper wird das Spiel ab 21 Uhr kommentieren. RTL überträgt das Spiel zudem in Ultra-HD, wer einen entsprechenden Fernseher und die Privatsender in HD hat, kann sich also auf noch bessere Bildqualität freuen.

Eintracht Frankfurt vs. Olympiakos Piräus heute: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei TVNOW

Ihr seid nicht zuhause oder könnt das Spiel aus anderen Gründen nicht im Free-TV sehen? Dann gibt es als - allerdings kostenpflichtige - Alternative den LIVE-STREAM bei TVNOW. Über den hauseigenen Streamingdienst strahlt die RTL-Gruppe die meisten Spiele der Europa League und der Europa Conference League aus, die zusätzliche Verlegung ins Free-TV erfolgt bei besonders bedeutsamen Spielen, etwa mit deutscher Beteiligung.

Allerdings ist TVNOW, wie bereits angedeutet, nicht kostenfrei, zumindest für all jene, die nicht bereits dort registriert sind. Denn um exklusive Inhalte oder das laufende Programm streamen zu können, wird ein Premium-Zugang benötigt. Dieser kostet pro Monat 4,99 Euro. Allerdings können alle Neukunden eine 30-tägige Testphase abschließen, die gratis ist. Erst, wenn danach nicht gekündigt wird, fallen Kosten an.

TVNOW gibt es sowohl als App für das heimische TV-Gerät - oder über Umwege via TV-Sticks wie den Amazon Fire TV Stick - als auch für unterwegs für Smartphone oder Tablet.

Eintracht Frankfurt vs. Olympiakos Piräus heute: Die Übertragung in der Übersicht

Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. Olympiakos Piräus

Anstoß: 21 Uhr

Übertragung Free-TV: RTL

Übertragung LIVE-STREAM: TVNOW

Kommentator: Cornelius Küpper

Eintracht Frankfurt vs. Olympiakos Piräus heute: Der LIVE-TICKER von Goal

Alle, die schlicht keine Möglichkeit haben, das Spiel zu sehen, sollten überlegen, ob nicht unser LIVE-TICKER etwas für sie wäre. Denn dort informieren wir in Echtzeit über alle Vorkomnisse in Frankfurt. Klickt Euch rein!

Eintracht Frankfurt vs. Olympiakos Piräus heute: Die Opta-Fakten zum Spiel