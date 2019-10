Eintracht Frankfurt: Interesse an drei Top-Talenten? Alle News und Transfergerüchte zur SGE

Eintracht Frankfurt scheint an gleich drei Top-Talenten dran zu sein. Außerdem: die Highlights zum Lüttich-Spiel. Alle News und Gerüchte zur SGE.

hat mit dem 2:1 gegen den zweiten Sieg in der eingefahren. Hier könnt Ihr Euch nochmals die Highlights dieser Partie ansehen.

Gleichzeitig arbeitet man bei den Hessen wohl an einigen möglichen Neuzugängen für die Zukunft, wohingegen man gegen die Fan-Sperre beim Spiel in London Protest einlegen will.

Eintracht Frankfurt am Freitag: In diesem Artikel findet Ihr alle News und Gerüchte rund um die SGE.

Eintracht Frankfurt scharf auf drei Top-Talente?

Eintracht Frankfurt schielt offenbar gleich auf drei Top-Talente. Laut mehreren Berichten sollen die Hessen Bryan Gil vom auf dem Zettel und ihn bereits mehrfach beobachtet haben. Der 18-jährige Stürmer steht in Andalusien noch bis 2022 unter Vertrag.

Ebenfalls ein Kandidat ist laut der Sport Bild Fabio Silva vom . Der 17-jährige Stürmer gilt als eines der größten Talente in , wobei auch andere -Klubs wie der oder den Weg des Youngsters genau verfolgen sollen.

Darüber hinaus soll die Eintracht auch an Torwart-Talent Dinko Horkas interessiert sein. Der 20 Jahre alte Kroate steht aktuell bei und hat sowohl in der als auch in der U21-Nationalmannschaft bereits auf sich aufmerksam machen können.

Fan-Ausschluss: Eintracht legt Einspruch gegen Arsenal-Partie ein

Bundesligist Eintracht Frankfurt will mit einem Einspruch bei der Europäischen Fußball-Union UEFA seinen Fans doch noch die Reise zum Europa-League-Spiel beim ermöglichen. Vorstandsmitglied Axel Hellmann kündigte das Vorgehen gegen die Sperre an, "das entscheidende wird aber das Timing sein. Da haben wir noch keine Vorstellungen", sagte Hellmann nach dem 2:1 (1:0) der Hessen gegen Standard Lüttich.

Die UEFA hatte die Frankfurter nach wiederholten Verstößen der Fans mit Zuschauer-Ausschlüssen für die Gastspiele bei Standard Lüttich (7. November) und FC Arsenal (28. November) belegt.

Martin Hinteregger: Ohne Eintracht-Fans "wäre ich in ein Loch gefallen"

Eintracht Frankfurts Bundesligaprofi Martin Hinteregger hat zugegeben, dass vor allem die Fans der Hessen ihn nach seinem verschossenen Elfmeter im Europa-League-Halbfinale beim FC Chelsea im Mai vor einem Absturz bewahrt hätten. Nachdem die Eintracht ausgeschieden war, feierten die mitgereisten Anhänger Hinteregger lautstark.

"Diese Geste war für mich sehr besonders und hat gezeigt, welch herausragende Fans wir haben, wieviel sie verstehen, wie sie mitfühlen. Hätten sie mich nicht so aufgefangen, wäre ich nach dem verschossenen Elfer sicherlich in ein Loch gefallen", sagte Hinteregger im Interview mit 11Freunde.

Gleichzeitig wehrte sich der 27-Jährige gegen sein Image. Zuletzt hatte er bei der österreichischen Nationalmannschaft seinen Geburtstag zu ausgiebig gefeiert und war von Nationaltrainer Franco Foda aus der Startelf des EM-Qualispiels gegen geworfen worden.

"Da sollte man die Kirche im Dorf lassen. Ich gehe mit Sicherheit nicht häufiger feiern als manch andere Spieler. Das Ganze wird zu sehr aufgebauscht", stellte er klar. Im Sommer hatte ein Video zudem Hinteregger im Trainingslager des offenbar betrunken gezeigt. Zu diesem Zeitpunkt sei er aber bereits freigestellt gewesen, erklärte Hinteregger.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern wird live im Free-TV übertragen

Kooperation zwischen Sky und dem ZDF: Das Zweite überträgt am 2. November das Bundesligaspiel zwischen Europa-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt und dem deutschen Rekordmeister Bayern München (15.30 Uhr) live im Free-TV.

Parallel wird dieses Match vom 10. Spieltag wie samstags üblich beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt.