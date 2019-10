Eintracht Frankfurt: Bobic bestätigt Sommer-Angebot für Max Kruse, Evan N'Dicka wird zum Matchwinner - alle News und Transfergerüchte zur SGE

Eintracht Frankfurt hat sich im Sommer vergeblich um Max Kruse bemüht. Das verriet Fredi Bobic in einem Interview. Alle News und Gerüchte zur SGE.

hat sich mit einem Sieg bei Victoria Guimaraes in der zurückgemeldet. Lob gab es anschließend für Matchwinner Evan N'Dicka.

Zudem verriet SGE-Boss Fredi Bobic, dass die Hessen sich im Sommer intensiv um die Dienste von Ex-Werder-Kapitän Max Kruse bemühten, aber am Ende trotz eines Angebots das Nachsehen hatten.

Frankfurt-Boss Bobic bestätigt Sommer-Angebot für Max Kruse

Fredi Bobic hat verraten, dass Eintracht Frankfurt sich im Sommer vergeblich um Max Kruse von bemüht hat. "Wir waren frühzeitig dran, ich hatte einige Male mit dem Berater von Max Kontakt", sagte Bobic im Gespräch mit dem Weser Kurier .

Der SGE-Boss erklärte weiter: "Wir haben ihm auch ein Angebot gemacht und hätten ihn sehr gerne bei uns gesehen. Er hat sich dann für Istanbul entschieden und gegen die anderen Offerten."

Kruse wechselte ablösefrei aus Bremen zu und unterschrieb beim türkischen Spitzenklub einen Vertrag bis 2022.

Eintracht Frankfurt: Sonderlob für Matchwinner N'Dicka

Die Sanitäter mit ihrer Trage verscheuchte Evan N'Dicka mit einer energischen Handbewegung. Vom Feld getragen werden wollte Eintracht Frankfurts Matchwinner beim 1:0 (1:0)-Auswärtssieg in der Europa-League-Gruppenphase bei Vitoria Guimaraes auf keinen Fall. Und das obwohl der Franzose unmittelbar zuvor von einem heftigen Wadenkrampf gebeutelt worden war. Doch N'Dicka hielt durch - genauso wie die Eintracht.

Denn der Sieg am zweiten Spieltag war für den Halbfinalisten des Vorjahres ein hartes Stück Arbeit. Das Tor des Tages erzielte N'Dicka (36.) per Kopf nach einer Ecke. Weil die Eintracht ansonsten jedoch etwas zu fahrlässig mit ihren Chancen umging, hatte die Defensive um Torwart Frederik Rönnow, der den bis zum Jahresende ausfallenden Nationaltorwart Kevin Trapp erstmals vertrat, bis zum Schlusspfiff einige knifflige Situationen zu überstehen.

Letztlich reichte der Treffer N'Dickas allerdings zum Sieg, was dem Franzosen prompt ein Sonderlob bescherte. "Ein super Junge. Ich freu mich riesig für ihn", sagte Sportvorstand Fredi Bobic bei Nitro: "Es war eine klasse Leistung von ihm, nicht nur wegen seinem Tor. Das wird ihm Auftrieb geben und zeigt mal wieder, dass bei uns wirklich jeder wichtig ist und gebraucht wird. Das ist nicht nur ein Spruch."

Schließlich hatte Verteidiger N'Dicka bei der Eintracht zuletzt durch eine schwierige Zeit gehen müssen. War er in der vergangenen Saison noch über weite Strecken Stammspieler, kam der 20-Jährige in diesem Jahr kaum mehr zum Einsatz. In der hatte er lediglich beim Auswärtsspiel bei am zweiten Spieltag ran gedurft. Nun war N'Dicka wieder gefragt - und nutzte seine Chance eindrucksvoll.

Eintracht Frankfurt hat in den vergangenen Jahren für viele positive Schlagzeilen gesorgt. Der sensationelle Pokal-Triumph gegen Bayern München 2018, das mitreißende Europa-League-Abenteuer im Folgejahr, dazu eine kluge Transferpolitik und eine begeisternde Anhängerschaft. Doch nun stört ein offener Konflikt zwischen Sportvorstand Fredi Bobic und Teilen der Fanszene die Idylle. Der Streit um die Personalie Andreas Möller droht zu eskalieren.

Denn Bobics Vorhaben, den 1990er-Weltmeister zum neuen Chef des Nachwuchsleistungszentrums der Hessen zu machen, ist auf unerwartet heftigen Widerstand bei den Eintracht-Ultras gestoßen. Der Ton ist rau, die Fronten verhärtet. "Ihre Meinung interessiert mich nicht", hatte Bobic kürzlich bei einem Fußball-Kongress der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Richtung der Kritiker beschieden und dabei unmissverständlich klar gemacht: "Wer gegen Möller ist, ist auch gegen mich."

Die Reaktion der Fans fiel ebenso scharf aus. "Erfolg hin oder her: Mit welchem Recht maßt sich Fredi Bobic an, die Kritik an der Personalie Möller mit seinem persönlichen Schicksal zu verbinden?", hieß es in einer Stellungnahme der Fan-Organisation "Nordwestkurven-Rat": "Das klingt gleichzeitig nach Gutsherrenart eines Sonnenkönigs, aber auch wie ein beleidigtes, bockiges Kind." In jedem Fall zeige sich "eine seltsame Vorstellung von Demokratie in einem Fußballverein".