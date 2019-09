Sportlich kann entspannt die Länderspielpause verbringen, haben die Hessen doch zwei der drei bisherigen Bundesligaspiele für sich entschieden.

Transfertechnisch ist derweil mit Ante Rebic auch der dritte und letzte Part der berüchtigten Büffelherde weg, dafür hat die Eintracht aber nach Bas Dost noch einen namhaften Star für die Offensive neu dazugeholt: Andre Silva, der am Mittwoch offiziell vorgestellt wird.

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zu Eintracht Frankfurt vom heutigen Mittwoch.

Andre Silva, der im Tausch für Ante Rebic vom zu Eintracht Frankfurt kam, wird am Mittwoch offiziell bei den Hessen vorgestellt.

New challenge, new beginnings, same ambitions! Ich bin @eintrachfrankfurt ⚫⚪🔴 pic.twitter.com/GkJQpmmobx