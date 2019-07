Eintracht Frankfurt: Porto mischt wohl bei Trapp mit, Donis möglicher Rebic-Ersatz - alle News und Transfergerüchte zur SGE

Der FC Porto steigt in das Rennen um Kevin Trapp ein und Anastasios Donis könnte Ante Rebic bei der SGE ersetzen. Alle News zu Eintracht Frankfurt.

befindet sich mitten in den Kaderplanungen für die kommende Saison. Nachdem Ante Rebic zuletzt bei im Gespräch war, hat die SGE mit Stuttgarts Donis wohl bereits einen Ersatz für den Kroaten gefunden.

Derweil versuchen die Hessen nach den Leihen von Martin Hinteregger und Kevin Trapp die beiden Spieler fest an sich zu binden. Dabei bringt sich im Rennen um den Torhüter aber angeblich ein Konkurrent aus in Stellung.

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zu Eintracht Frankfurt vom heutigen Montag.

Die Frankfurt-News der vergangenen Tage:

Martin Hinteregger beim Training des

Martin Hinteregger ist am Montag zum Training des Bundesligisten FC Augsburg erschienen. Der österreichische Nationalspieler, der zuletzt an Eintracht Frankfurt ausgeliehen wurde und den die Hessen gerne fest verpflichten wollen, absolvierte allerdings nur eine kurze Einheit.

Im letzten Länderspieleinsatz im Juni gegen Mazedonien hatte Hinteregger offensichtlich einen Rippenbruch erlitten, sodass er sich noch Schonung auferlegen musste.

macht Eintracht im Rennen um Kevin Trapp Konkurrenz

Der FC Porto hat offenbar ein Auge auf Kevin Trapp geworfen. Das berichtet die portugiesische Zeitung Record. Bei den Portugiesen könnte der Torhüter langfristig Iker Casillas ersetzen.

Neben Trapp hat Porto angeblich auch Julian Pollersbeck vom auf dem Zettel. Trapp ist noch bis 2020 bei unter Vertrag, steht dort jedoch vor dem Abgang. Die Ablöseforderung des französischen Meister soll bei rund 7,5 Millionen Euro liegen.

In der abgelaufenen Spielzeit war der 29-Jährige bereits an die SGE ausgeliehen, nun möchten ihn die Verantwortlichen langfristig in die Main-Metropole holen. Laut Informationen des kicker lehnte PSG jedoch bereits ein erstes Angebot der Frankfurter ab. Trapp selbst erklärte, gerne bei der Eintracht bleiben zu wollen.

Eintracht Frankfurt: Hinteregger hat wohl bereits Nummer reservieren lassen

Nach seiner Rückrunden-Leihe in Frankfurt kehrt Martin Hinteregger zunächst zum FC Augsburg zurück. Wie die Bild -Zeitung berichtet, hat er sich jedoch bereits bei der Eintracht eine Trikotnummer reservieren lassen. So soll er die SGE-Verantwortlichen gebeten haben, ihm die "13" zurückzulegen.

Bereits seit einigen Wochen verhandeln die Frankfurter mit den Fuggerstädtern über einen Transfer des Österreichers, bisher kam es aber zu keiner Einigung. Die geforderte Ablösesumme soll zwischen zehn und 15 Millionen Euro betragen.

Hinteregger wechselte zur Rückrunde leihweise nach Frankfurt, nachdem er zuvor den ehemaligen Augsburger Trainer Manuel Baum öffentlich kritisiert hatte. Am Montag kehrte er nach seinem aufgrund einer Rippenverletzung verlängerten Urlaub nach Augsburg zurück. Dort wird der 26-Jährige jedoch, wenn es nach ihm geht, nicht lange bleiben.

Eintracht Frankfurt: Kommt Anastasios Donis als Rebic-Ersatz?

Eintracht Frankfurt hat laut Informationen des kicker ein Auge auf Stürmer Anastasios Donis vom geworfen. Der Grieche könnte bei den Hessen Ante Rebic ersetzen, der zuletzt mit einem Wechsel zu Atletico Madrid in Verbindung gebracht wurde.

Donis' Vertrag in Stuttgart läuft noch bis 2021. Bis zum 30. Juni war darin eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro für den Offensivmann festgeschrieben. Diese Summe soll für Fredi Bobic zu hoch gewesen sein. Da die Klausel zum 1. Juli jedoch auslief, ist der Preis für den 22-Jährigen nun frei verhandelbar.

Zuletzt soll das Interesse der Frankfurter an Donis trotzdem abgenommen haben. Ein Grund dafür könnte der schwierige Charakter des Rechtsfußes sein. Möglicherweise ist das schwindende Interesse der SGE aber auch ein Indiz für einen Verbleib von Rebic.