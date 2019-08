Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp kommt wohl von PSG, Jetro Willems will wechseln - alle News und Transfergerüchte zur SGE

Eintracht Frankfurt steht wohl kurz vor der Verpflichtung von Kevin Trapp und Jetro Willems wird wohl gehen. Alle SGE-News und -Gerüchte.

gewann am Donnerstag das Rückspiel gegen Flora Tallinn mit 2:1 und steht somit in der dritten Qualifikationsrunde zur . Der wartet der liechtensteinische Pokalsieger FC Vaduz, der in der zweiten Schweizer Liga kickt.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Auf dem Transfermarkt geht es bei der Eintracht auch weiter heiss zu und her. Kevin Trapp wird wohl fest verpflichtet, Jetro Willems dürfte den Verein verlassen.

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zu Eintracht Frankfurt vom heutigen Freitag.

Eintracht Frankfurt: "Sehr gute Gespräche" mit PSG wegen Kevin Trapp

Nachdem die SGE Sebastian Rode und Martin Hinteregger fest verpflichtet hat, ist Sportvorstand Fredi Bobic auch beim ebenfalls zuletzt ausgeliehenen Kevin Trapp (PSG) optimistisch. "Die letzten Gespräche waren sehr gut und ich hoffe, dass es dann demnächst auch mal vorbei ist und er dann zurückkommt", sagte er nach dem EL-Qualispiel bei RTL Nitro.

Trapp steht bei noch bis 2020 unter Vertrag. Neben der SGE soll auch der portugiesische Top-Klub Interesse an ihm zeigen-

Eintracht Frankfurt: Jetro Willems will wechseln

Bei Verteidiger Jetro Willems deutet sich ein Abschied von Eintracht Frankfurt an. Der Niederländer blieb im Trainingslager in Österreich, während seine Kollegen das Qualifikationsspiel gegen Tallinn bestritten.

"Es ist nicht einfach für mich, das gebe ich zu. Ich muss gehen, um voran zu kommen, um meiner Karriere einen neuen Push zu geben", sagte der 25-Jährige der Bild.

Die Vereinssuche drängt aber bei Willems aber nicht: " und Newcastle waren mal ein Thema, was jetzt gerade ist, weiß ich nicht. Aber ich habe noch einen Monat Zeit, bin da ganz entspannt.“

Eintracht Frankfurt steht in nächste Runde der EL-Quali

Eintracht Frankfurt setzte sich am gestrigen Donnerstagabend gegen Flora Tallinn durch. Beide Tore beim 2:1-Heimsieg erzielte Goncalo Paciencia. Mit dem Gesamtergebnis von 4:2 qualifizierte sich die Eintracht somit für die dritte Runde der Qualifikation zur Europa League.

Dort wartet nun der FC Vaduz aus , der sich zuvor gegen MOL Vidi aus Ungarn durchsetzen konnte. Normalweise kickt der FC Vaduz in der zweiten Schweizer Liga.

Eintracht Frankfurt: Bobic über Hinteregger-Video: "Da muss er aufpassen"

Fredi Bobic hat Eintracht Frankfurts Neuzugang Martin Hinteregger vor weiteren Alkohol-Eskapaden gewarnt. Das Verständnis für den Spieler ist allerdings von Seiten des Managers durchaus vorhanden. "Er ist ein guter Junge - aber solche Dinge, da muss er ein bisschen aufpassen. Heutzutage wird alles aufgenommen", sagte Bobic bei RTL nach dem 2:1-Sieg in der Qualifikation zur Europa League gegen Flora Tallinn über Martin Hinteregger. Dieser war kürzlich stark alkoholisiert in Österreich gefilmt worden.

Zu diesem Zeitpunkt war Hinteregger noch Spieler des , inzwischen konnte der angestrebte Transfer nach Frankfurt realisiert werden. "Natürlich hat auch das Video eine gewisse Rolle gespielt", gab Bobic zu, verwies allerdings darauf, dass der FCA auch schon zuvor gesprächsbereit gewesen sei. Frankfurt habe sich in den Gesprächen fair verhalten, betonte Bobic: "Wir haben gar nichts provoziert. Wir haben mit Augsburg eine Lösung gefunden, wo jeder sein Gesicht wahrt."

Verständnis für den Spieler hatte der Manager durchaus. "Ich war selber Spieler, wir haben auch mal Mannschaftsabend gehabt", ordnete er ein, wenngleich er die Aktion nicht gutheißen könne: "Am Ende des Tages ist er bei uns. Er wird sich schon unterordnen, keine Angst."