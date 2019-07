Eintracht Frankfurt: Rebic vor Wechsel zu Atletico, neues Heimtrikot veröffentlicht - alle News und Transfergerüchte zur SGE

Ante Rebic steht vor einem Abgang zu Atletico Madrid, sein Ex-Klub AC Florenz würde dabei mitkassieren. Alle News zu Eintracht Frankfurt.

befindet sich mitten in den Kaderplanungen für die kommende Saison. Nach dem Abgang von Luka Jovic steht der nächste Offensivspieler offenbar vor einem Wechsel.

Erlebe die Highlights der Bundesliga auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

So soll der Transfer des Kroaten Ante Rebic zu nur noch Formsache sein. Außerdem hat die SGE ihr neues Heimtrikot vorgestellt.

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zu Eintracht Frankfurt vom heutigen Montag.

SGE: Rebic vor Wechsel zu Atletico, Fiorentina kassiert Hälfte der Ablöse

Stürmer Ante Rebic von Eintracht Frankfurt steht angeblich vor einem Wechsel zu Atletico Madrid . Wie Sky berichtet, sollen die Spanier bereit sein, rund 40 Millionen Euro für den Kroaten auf den Tisch zu legen.

Diese Summe würde jedoch nicht vollständig der Eintracht zustehen. Aufgrund einer Klausel in Rebics Vertrag stehen seinem Ex-Klub fast 50 Prozent der Ablöse zu.

Rebic kam bereits 2016 leihweise von der Fiorentina zur Eintracht, ehe er im vergangenen Jahr für rund zwei Millionen Euro fest verpflichtet wurde. Er wäre nach Luka Jovic der nächste schwerwiegende Abgang in der Offensive der SGE.

Africa-Cup: Frankfurts Falette wahrt mit Guinea Chance aufs Achtelfinale

Die Nationalmannschaft Guineas um Eintracht-Verteidiger Simon Falette wahrt sich die Chance auf den Einzug in das Achtelfinale des Afrika-Cups. Die Westafrikaner feierten beim 2:0 gegen Burundi ihren ersten Sieg im letzten Gruppenspiel.

Dabei profitierte Falettes Team vor allem von einem frühen Platzverweis für Burundis Verteidiger Christophe Nduwarugira. Danach agierte Guinea dominant und ging in der 25. Minute durch einen Treffer von Mohamed Yattara in Führung. Nach der Halbzeitpause schnürte Yattara dann mit seinem Treffer zum 2:0 in der 52. Minute den Doppelpack.

Simon Falette spielt 90 Minuten durch und gewinnt mit Guinea 2:0. Dennoch reicht es in der Gruppe nur zu Rang 3. Nun heißt es Daumen drücken, doch noch als eines der besten drittplatzierten Teams weiterzukommen 🤞#AFCON2019 #BDIGUI https://t.co/XgjJyo368q — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 30. Juni 2019

Mit dem Sieg kommt Guinea auf vier Punkte und belegt damit den dritten Platz in Gruppe B. Damit kann sich Falette gute Chancen ausrechnen, als einer der vier besten Gruppendritten mit Guinea ins Achtelfinale einzuziehen. Die Entscheidung fällt bei den übrigen Gruppenspielen am Montag und am Dienstag.

Eintracht Frankfurt veröffentlicht neues Heimtrikot für die Saison 2019/20

Im Rahmen der 120-Jahr-Feier hat Eintracht Frankfurt am Samstag das neue Heimtrikot für die Saison 2019/20 vorgestellt .

Die Vorderseite des Trikots zieren schwarze, weiße und rote Längsstreifen. Diese werden von der Werbung des Sponsors unterbrochen, die komplett in Weiß gehalten ist.

Die Rückseite ist dagegen im oberen Bereich komplett schwarz gehalten. Die Beflockung ist in Weiß gehalten. Im unteren Bereich wird nochmals das Streifenmuster aufgegriffen.