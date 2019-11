Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Höhe der Abraham-Sperre steht fest, Hütter bezieht Stellung zur Kapitänsfrage

Bei Eintracht Frankfurt dominiert zurzeit ein Thema: Der Rempler von David Abraham im letzten Bundesligaspiel gegen Freiburg.

David Abraham ist aktuell das Gesprächsthema Nummer eins. Der Routinier fiel am letzten -Spieltag negativ auf, als er den Trainer des , Christian Streich, umgestoßen hat und an der Seitenlinie zu Fall brachte.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Eines war klar: Sperre wird nach seiner Roten Karte in der Partie unweigerlich folgen, vielleicht sogar eine lange. Nun hat der DFB die Höhe der Sperre bekanntgegeben.

Dennoch wird Abraham, so SGE-Coach Adi Hütter, Kapitän der Adler bleiben. Wer ihn allerdings für die Dauer seiner Abstinenz in der Verteidigung ersetzt, ist aktuell noch offen - über ein paar Namen lässt sich spekulieren.

Hier findet Ihr alle News und Gerüchte rund um von Mittwoch und der vergangenen Tage.

Eintracht Frankfurt: Sperre für David Abraham steht fest

Kapitän David Abraham wird in diesem Jahr nicht mehr für den Bundesligisten Eintracht Frankfurt auflaufen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den 33 Jahre alten Argentinier am Mittwoch für seinen Check gegen Trainer Christian Streich vom Ligarivalen SC Freiburg bis zum 29. Dezember gesperrt.

Zudem wurde Abraham wegen seiner "Tätlichkeit gegen den Gegner" mit einer Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro belegt. Die Eintracht kann binnen 24 Stunden Einspruch gegen das Urteil einlegen.

Eintracht Frankfurt sucht offenbar Stellvertreter für David Abraham

Nach seiner Attacke auf Freiburg-Trainer Christian Streich wird SGE-Kapitän und Abwehrspieler David Abraham mit einer Sperre lange aussetzen müssen. Coach Adi Hütter ist auf der Suche nach einem Vertreter in der Verteidigung.

Dabei könnte Almamy Toure ein potenzieller Kandidat sein, hat der Franzose in der aktuellen Spielzeit doch schon einmal den Abraham-Vertreter gegeben.

Jedoch laboriert der 23-Jährige an einer Oberschenkelverletzung und ist noch kein regelmäßiger Gast im Training der Hessen. Ob er rechtzeitig für das Bundesliga-Spiel nach der Länderspielpause fit wird, ist fraglich.

Deshalb rückt Martin Hinteregger in den Fokus, der auf die Abraham-Position wandern könnte. Bereits dreimal hat er diese Position nach seinem Wechsel an den Main bekleidet: Bei den drei Remis gegen den BVB, und Gladbach (1:1 / 0:0 / 1:1) lief der Österreicher hinten rechts auf.

Eintracht Frankfurt: David Abraham bleibt SGE-Kapitän

Trotz seiner unsportlichen Aktion gegen Freiburg-Trainer Christian Streich bleibt David Abraham Kapitän des Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Das bestätigte Eintracht-Coach Adi Hütter. "Die Aktion an sich ist nicht zu entschuldigen, aber wir nageln ihn jetzt nicht an die Wand dafür. Es gibt keine Diskussion, David Abraham bleibt unser Kapitän", sagte Hütter bei Radio FFH.

Abraham hatte in der Nachspielzeit des Spiels beim SC Freiburg am Sonntag (0:1) Streich zu Boden gecheckt und dafür von Schiedsrichter Felix Brych (München) die Rote Karte gesehen. Anschließend war es zwischen Abraham und dem Freiburger Vincenzo Grifo zu einem Handgemenge gekommen, für das der bereits ausgewechselte Grifo ebenfalls Rot sah.

Abraham hatte sich wenig später "in aller Form" für den Vorfall entschuldigt. Dennoch droht Abraham eine lange Sperre. Wie die Bild berichtete, wurde Abraham vereinsintern zudem mit einer Geldstrafe von 35.000 belegt, die einem guten Zweck zugutekommen soll.

Eintracht Frankfurt: Freiburg-Trainer Streich verteidigt David Abraham nach Rempler

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg stört nach dem Rempler durch David Abraham mehr der entstandene Trubel als die Aktion an sich. "Das nervt mich wahnsinnig. Es ist abartig, dass ich wieder in so einen Scheiß involviert bin. Aber es gibt halt gewisse Dinge, die sind unvermeidlich", sagte Streich am Dienstag bei einem Bühnengespräch der DFB-Kulturstiftung in Freiburg.

Dem Kapitän von Eintracht Frankfurt hat Streich längst verziehen. "Es ging heiß her, und dann dreht er halt ab, der David. Aber er ist kein böser Mensch, er ist ein netter Kerl", sagte Streich bei der Veranstaltung im E-Werk Freiburg. Nun müssten alle Seiten schauen, "dass man das insgesamt runterfährt."

Abraham hatte Streich beim 0:1 (0:0) kurz vor dem Ende der Begegnung zu Boden gecheckt und dafür von Schiedsrichter Felix Brych Rot gesehen (90.+6). Im folgenden Handgemenge griff der bereits ausgewechselte Vincenzo Grifo (90.+10) Abraham an den Kiefer und sah ebenfalls Rot. Abraham hatte sich direkt nach dem Spiel entschuldigt.

Eintracht Frankfurt: Der Rempler von David Abraham an Christian Streich im VIDEO