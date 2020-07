Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Kovac will Kostic und Jovic nach Monaco holen, Trapp plant wohl Abschied

Niko Kovac ist der neue Coach der AS Monaco. Holt er nun Filip Kostic und Luka Jovic in die Ligue 1? Alle News zur SGE heute.

Sommerpause in der , Sommerpause damit auch bei . Das Team von Adi Hütter plant deswegen bereits auf die neue Saison 2020/21 hin.

Offen ist dabei, ob Torhüter Kevin Trapp auch in der kommenden Saison zwischen den Pfosten der SGE stehen wird. Er will den Klub offenbar noch in diesem Transferfenster verlassen.

Zudem hat Neu-Monaco-Coach Niko Kovac angeblich Großes vor: Der Ex-Frankfurt-Trainer plant allem Anschein nach einen Transferangriff auf Filip Kostic. Und: Auch der ehemalige Angreifer der SGE, Luka Jovic, soll in die kommen.

Eintracht Frankfurt: Monaco-Coach Niko Kovac hofft auf Transfer von Filip Kostic und Luka Jovic

Die will den Kader für den neuen Trainer Niko Kovac optimieren. Laut der Sport Bild hat der Ligue-1-KLub dabei offenbar Filip Kostic und Luka Jovic ins Visier genommen.

Monaco plant demnach größere Investitionen. Aufgrund des russischen Investors Dmitry Rybolovlev haben die Monegassen auch trotz der Corona-Pandemie den finanziellen Handlungsspielraum.

Daher könnte es für Kovac zur Reunion mit dem 22-jährigen Jovic kommen. Ihn trainierte der Coach schon bei Eintracht Frankfurt.

Kostic gilt bei der SGE in diesem Sommer dagegen als Verkaufskandidat, da die Eintracht finanzielle Einbußen bedingt durch die Corona-Pandemie befürchtet. Jovic ist nach seinem 60-Millionen Euro-Wechsel zu in der spanischen Hauptstadt nicht wirklich angekommen. Um ihn ranken sich vermehrt Wechselgerüchte.

Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp sucht wohl neuen Klub

Die Anzeichen verdichten sich, dass Kevin Trapp Eintracht Frankfurt in diesem Sommer verlässt. Der 30-Jährige sucht nach Angaben der Sport Bild aktiv einen neuen Klub.

Trapp wurde demnach bereits bei Betis Sevilla ins Gespräch gebracht. Außerdem befasst sich offenbar die Hertha mit dem Nationaltorhüter. Die Alte Dame zögert aber wohl die geforderte Ablöse von mindestens sieben Millionen Euro zu zahlen.

Frankfurt selbst möchte die Gehaltskosten von Trapp offenbar einsparen. Die Eintracht rechnet nämlich mit einem deutlichen Umsatzeinbruch bedingt durch die Corona-Pandemie.

Eintracht Frankfurt: Geht auch Filip Kostic?

Trapp hatte erst im vergangenen August einen Fünfjahresvertrag bei der SGE unterschrieben, nachdem er nach seiner Leihe fest von PSG verpflichtet worden war. Dem Vernehmen nach ist er bei der Eintracht mit knapp fünf Millionen Euro Jahressalär der Top-Verdiener.

Neben Trapp könnte auch Filip Kostic den Verein verlassen. Angeblich plant sein ehemaliger Trainer Niko Kovac den 27-jährigen Serben zur AS Monaco zu lotsen.

Eintracht Frankfurt verpflichtet Nationaltorhüterin Frohms

Eintracht Frankfurt aus der Frauenfußball-Bundesliga hat die deutsche Nationaltorhüterin Merle Frohms verpflichtet. Wie die Hessen am Dienstag mitteilten, unterschrieb die 25-Jährige einen Vertrag bis 30. Juni 2023. In den vergangenen beiden Spielzeiten war die zehnmalige Nationalspielerin für den aufgelaufen. Zuvor hatte Frohms sechs Jahre lang beim Serienmeister unter Vertrag gestanden.

Frankfurts Sportdirektor Siegfried Dietrich adelte den Neuzugang als "große Persönlichkeit und eine moderne, mitspielende Torfrau mit starken Reflexen sowie darüber hinaus eine Führungsspielerin". Frohms freute sich indes auf "ein gut zusammengestelltes und auch schon eingespieltes Team, das im wachsenden Wettbewerb der Frauen-Bundesliga eine gute Rolle spielen möchte".

