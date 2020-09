Eintracht Frankfurt heute: Ajdin Hrustic wohl im Anflug, Kevin Trapp Thema bei mehreren Top-Klubs? Alle News und Gerüchte zur SGE

Während Ajdin Hrustic zu Eintracht Frankfurt kommen soll, steht Kevin Trapp wohl bei mehreren Topklubs auf dem Zettel. Alle News zur SGE heute.

bereitet sich aktuell wie alle anderen Bundesligisten auf die Saison 2020/21 vor. In der ersten Runde des DFB-Pokals steht kommenden Samstag das Duell mit Drittligist an, in der fällt der Startschuss eine Woche später gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld.

Dann vielleicht schon mit dabei ist Ajdin Hrustic. Der 24-Jährige soll vom FC Groningen zur Eintracht kommen, man ist sich offenbar so gut wie einig.

Derweil gibt es um Kevin Trapp Abschiedsgerüchte. Mehrere Top-Klubs haben den deutschen Nationalkeeper angeblich auf dem Zettel.

Die SGE am Montag. In diesem Artikel gibt es alle News und Gerüchte zu Eintracht Frankfurt heute.

Eintracht Frankfurt schnappt sich wohl Ajdin Hrustic vom FC Groningen

Eintracht Frankfurt steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Ajdin Hrustic vom niederländischen Erstligisten FC Groningen. Das berichtet die Bild.

Demnach ist sich die Eintracht mit dem 24-Jährigen bereits so gut wie einig. Da der Vertrag des australischen Nationalspielers in Groningen nächsten Sommer ausläuft, dürfte nur eine geringe Ablösesumme fällig werden.

Auch der soll Hrustic im Auge gehabt haben. Letztlich entscheidet sich der Linksfuß, der in der Jugend auch mal zwei Jahre bei Schalke 04 verbrachte, nun aber wohl für Frankfurt.

Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt wohl Thema bei mehreren Topklubs

Torhüter Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt steht offenbar im Fokus gleich mehrerer internationaler Top-Klubs. Wie Sport1 berichtet, sollen sich nicht namentlich genannte Vereine aus und "intensiv" mit dem 30-Jährigen befassen.

Trapps Management sondiere im Hintergrund bereits den Transfermarkt, ein vorzeitiger Abschied des deutschen Nationaltorhüters sei keinesfalls ausgeschlossen. Demnach würden für ihn wohl bis zu 15 Millionen Euro Ablöse fällig werden.

Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, wonach Frankfurt den Schlussmann von der Gehaltsliste bekommen möchte und deshalb einen Verkauf in Betracht ziehen könnte. Trapp selbst hatte einen Abschied bislang eigentlich ausgeschlossen.

Eintracht Frankfurt: Martin Hinteregger sieht Zukunft trotz Gerüchten wohl bei der SGE

Rund um Innenverteidiger Martin Hinteregger gab es zuletzt Spekulationen, er könnte Eintracht Frankfurt verlassen wollen. Unter anderem der englische Erstligist wurde als potenzieller Abnehmer gehandelt.

Allerdings sieht Hinteregger, der noch bis 2024 unter Vertrag steht, seine Zukunft offenbar weiter in Frankfurt: "Nur ein ganz großer Klub würde ihn reizen - Geld interessiert ihn da sowieso nicht!", stellte der Vater des 28-jährigen Österreichers in der Krone klar.

