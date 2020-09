Eintracht Frankfurt, alle News und Gerüchte: SGE lehnt 20-Millionen-Angebot für Hinteregger ab, Fan-Rückkehr mit maximal 20.000 Fans?

Eintracht Frankfurt will Defensivspieler Martin Hinteregger halten und hat deswegen eine Offerte für den Österreicher abgelehnt. Alle SGE-News heute.

Bundesligist befindet sich inmitten der Vorbereitung auf die neue Bundesligasaison. Trainer Adi Hütter musste sich mit seinem Team jüngst Amsterdam mit 1:2 geschlagen geben, im geht es demnächst schon mit den Pflichtspielen los.

Auch Transfergerüchte machen bei der SGE die Runde: Martin Hinteregger soll aus ein Angebot bekommen haben, dem Vernehmen nach lehnte Frankfurt diese Offerte jedoch ab. Zugleich gibt es Neues rund um die Zukunft Andre Silvas.

Außerdem: Der ehemalige Torjäger der SGE, Sebastien Haller, soll angeblich ein Thema bei sein. Und: Sollten irgendwann wieder Fans in den Stadien der Bundesligisten erlaubt sein, hat die SGE bereits einen Plan.

Eintracht Frankfurt, alle News und Gerüchte: Goal liefert alle Informationen rund um den Bundesligisten und verrät, was in Frankfurt so los ist.

Eintracht Frankfurt lehnt offenbar Angebot für Martin Hinteregger aus England ab

Bundesligist Eintracht Frankfurt baut auch in der neuen Saison 2020/21 auf die Dienste von Innenverteidiger Martin Hinteregger. Laut Informationen der Frankfurter Rundschau hat die SGE ein Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro für den Österreicher abgeblockt.

Von welchem Klub die Offerte stammt, ist indes nicht bekannt. Hinteregger selbst fühlt sich wohl bei den Frankfurtern und hat auch deswegen schon während der Vorbereitung klare Ziele vor Augen: "Körperlich kann ich noch zulegen. Das ist bei mir immer so."

Zudem will er noch torgefährlicher werden und seine Marke von acht Buli-Toren aus der Vorsaison noch übertreffen. "Das ist ein wichtiges Thema für mich, ich will da anschließen, wo ich aufgehört habe", so Hinteregger.



Eintracht Frankfurt offenbar mit Andre Silva einig - Ablösesumme bezahlbar?

Eintracht Frankfurt hat laut der Bild eine Entscheidung über die Zukunft von Angreifer Andre Silva gefällt. Demnach will der Bundesligist die portugiesische Leihgabe vom fest verpflichten.

Dem Bericht zufolge sind sich Silva und die SGE über die Vertragsmodalitäten einig, doch Milan hat bei der Ablösesumme noch ein Wörtchen mitzureden. Übersteigt diese das Budget der Hessen, dann wird ein fester Transfer in Zeiten der Corona-Pandemie durchaus unwahrscheinlich.

Silva lief in der Saison 2019/20 38-mal für Frankfurt auf (16 Tore, fünf Assists). Offiziell läuft die Leihe des Portugiesen noch bis Ende der kommenden Saison.



Eintracht Frankfurt: Ex-Angreifer Sebastien Haller ein Thema bei Hertha BSC?

Im vergangenen Sommer wechselte Sebastien Haller von Eintracht Frankfurt in die Premier League zu . Nun könnte der EPL-Klub den Angreifer per Leihe abgeben, was laut Sunday People auch Hertha BSC auf den Plan rufen soll.

Der Hauptstadtklub könne sich vorstellen, den 26-Jährigen für die kommenden beiden Jahre auszuleihen. Die Hammers müssten jedoch eigentlich Transfereinnahmen generieren, auch weil sie der SGE noch einen Teil der Haller-Ablöse schulden. Ob die Hertha einen Kauf des Franzosen stemmen könnte, hängt auch davon ab, wie die Unterstützung von Investor Lars Windhorst aussieht.

Hallers erstes Jahr in der Premier League endete mit 32 Einsätzen (sieben Tore).



Eintracht Frankfurt - Bei Fan-Rückkehr: SGE plant mit maximal 20.000 Fans

Bundesligist Eintracht Frankfurt rüstet sich bereits für den Fall, dass wieder Zuschauer in die Stadien der kommen dürfen. Dabei plant der hessische Klub offenbar mit bis zu 20.000 Fans in der Commerzbank-Arena. Dies, so berichtet die Frankfurter Allgemeinen Zeitung, gehe aus einem Hygienekonzept des Klubs hervor, welches bereits den Fanclubs vorgestellt wurde.

Demnach enthalte der Maßnahmenkatalog konkrete Maßnahmen, wie eine Fan-Rückkehr in die Arena ab November aussehen könnte. Dabei gehe man nur von Sitzplätzen aus, die in einem Abstand von einem oder eineinhalb Metern zueinander ausgegeben werden.

Eintracht Frankfurt, alle News und Gerüchte: Die Testspiele des Bundesligisten