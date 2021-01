Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Real Madrid erteilt Luka Jovic Freigabe, Wechsel von Joshua Zirkzee nicht in Stein gemeißelt - alles zur SGE am heutigen Montag

Luka Jovic darf Real Madrid offenbar auf Leihbasis verlassen und Joshua Zirkzee könnte beim FC Bayern München bleiben. Alle News zur SGE am Montag.

Nach dem 2:0-Erfolg im Derby gegen den FSV Mainz 05 ist bereits seit vier Ligaspielen ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem neunten Platz in der Bundesligatabelle.

Nach dem kurzfristigen Wechsel von Bas Dost zu Brügge sind die Hessen noch auf der Suche nach einem neuen Angreifer. Neben einer möglichen Rückkehr von Luka Jovic fiel in diesem Zusammenhang auch der Name Joshua Zirkzee. Während der Serbe nun von offenbar die Freigabe erhalten hat, ist ein Transfer des Bayern-Stürmers nicht in Stein gemeißelt.

Außerdem: Nachwuchsleiter Andreas Möller spricht sich für eine U23 bei der SGE aus.

Die SGE am Montag. In diesem Artikel gibt es alle News und Gerüchte zu Eintracht Frankfurt heute.

Rückkehr zur SGE? Real Madrid erteilt Ex-Frankfurter Luka Jovic offenbar die Freigabe

Der spanische Rekordmeister Real Madrid hat Stürmer Luka Jovic offenbar die Freigabe erteilt. Das berichtet die spanische Tageszeitung ABC.

Demnach darf der 23-Jährige die Königlichen im Winter auf Leihbasis verlassen, um Spielpraxis zu sammeln. Bei den Madrilenen bleibt dem Angreifer seit seinem Wechsel lediglich die Reservistenrolle.

Weiter heißt es, dass Jovic die AC Milan, seinen Ex-Klub Eintracht Frankfurt und die Premier League als mögliche Ziele auserkoren habe. SGE-Trainer Adi Hütter sagte zu den Gerüchten um eine mögliche Rückkehr des Serben jüngst: "Ich lese die Namen auch, die bei uns gehandelt werden, speziell bei Luka Jovic liegt es auch auf der Hand, der wenig Spielpraxis hat. Doch es steht auch überall geschrieben, was für ein Gehalt er hat.“

Wechsel zu Eintracht Frankfurt? Transfer von Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee nicht final beschlossen

"Er ist ein sehr guter junger Spieler, hat unheimlich viel Potenzial. Es sind Spieler genau von diesem Profil, nach denen wir schauen", sagte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic jüngst bei Sky über einen möglichen Wechsel von Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee (19) zur Eintracht.

Der Abschied des Angreifers, der bei den Profis des Rekordmeisters kaum zum Zug kommt, war zuletzt mehrfach Thema. Nach Informationen von Goal und SPOX ist ein Wechsel des Niederländers jedoch nicht in Stein gemeißelt. Der Youngster könnte der abstiegsbedrohten Zweitvertretung (Platz 17 in der ) im Kampf um den Klassenerhalt durchaus helfen.



Eintracht Frankfurt: Nachwuchsleiter Andreas Möller wünscht sich U23 bei der SGE

Andreas Möller, Leiter der Nachwuchsabteilung bei Eintracht Frankfurt, wünscht sich eine U23 bei den Hessen. Die SGE besitzt seit der Saison 2014/15 keine Zweitvertretung mehr.

"ich bin für eine U-23-Mannschaft - sehr professionell - und die dazugehörende Infrastruktur", betonte der 53-Jährige im Gespräch mit dem kicker. Die Spielpraxis, die Nachwuchstalente in der zweiten Mannschaft sammeln können, kann laut Möller "kein Training der Welt ersetzen."

"Deswegen müssen wir versuchen, in diesem wichtigen Bereich wieder mehr Fußball und Ausbildung anzubieten", ergänzte der Ex-Profi: "Das ist zu wenig, da brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn immer weniger im Profibereich ankommen."



