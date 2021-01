Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Jovic kann gegen Schalke spielen, Meier Co-Trainer bei der U19 - alles zur SGE heute am Freitag

Luka Jovic könnte schon gegen Schalke für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga nach seinem Leihgeschäft auflaufen. Alle News zur SGE am Freitag.

hat sich mit vier ungeschlagenen Ligaspielen in Folge in der -Tabelle auf den neunten Platz vorgearbeitet. In dieser Woche folgte allerdings im ein Rückschlag, denn das Team verlor seine Zweitrundenpartie bei mit 1:4.

Positive Nachrichten gab es jedoch vom Transfermarkt: Luka Jovic kehrt zurück. Der Serbe wird von ausgeliehen und kann der Elf von Trainer Adi Hütter bereits am Wochenende weiterhelfen.

Außerdem: Vereinslegende Alex Meier übernimmt eine Funktion in der Eintracht-Jugend.

Die SGE am Freitag. In diesem Artikel gibt es alle News und Gerüchte zu Eintracht Frankfurt heute.

Eintracht Frankfurt: Luka Jovic gegen Schalke "einsatzbereit"

Rückkehrer Luka Jovic steht vor seinem Comeback bei Eintracht Frankfurt. Laut Trainer Adi Hütter ist der serbische Nationalspieler "einsatzbereit" und wird wohl bei der Partie gegen Schalke 04 am Sonntag (18 Uhr im LIVE-TICKER) im Kader stehen. Am Freitagmorgen nahm der Angreifer, der bis zum Saisonende von Real Madrid ausgeliehen ist, erstmals am Training mit der Mannschaft teil.

"Wenn man in sein Gesicht schaut, sieht man ein Lachen und eine Freude. Er hat sich von seiner guten Seite präsentiert. Was ihm fehlt, ist die Spielpraxis", sagte Hütter über den Stürmer, der bereits von 2017 bis 2019 in Frankfurt gespielt hatte: "Wir werden sehen, ob er am Wochenende schon zum Einsatz kommt."

Amin Younes steht gegen Schalke nach der verletzungsbedingten Auswechslung im DFB-Pokal wieder zur Verfügung. Die Königsblauen erwartet Hütter "sicherlich mit mehr Selbstvertrauen". Trotz der eindeutigen Tabellenkonstellation gebe es "keinen Grund, irgendwen zu unterschätzen. Schalke gehört, was das Personal betrifft, nicht dort unten hin."

Kapitän David Abraham bestreitet sein letztes Spiel für die Eintracht. Der Abwehrspieler beendet nach der Partie seine Karriere und kehrt in seine Heimat zurück. "Ich habe selten einen Spieler gesehen, der so viel Mentalität mitbringt. Es ist ein Verlust für uns", sagte Hütter: "Ich wünsche mir, dass er nochmal allen zeigt, welche Klasse er hat."

Alex Meier wird Co-Trainer bei U19 von Eintracht Frankfurt

Ex-Profi Alex Meier rückt beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt in den Trainerstab der U19 auf. Der 38-Jährige unterstützt ab sofort den Coach Jürgen Kramny und dessen Assistent Andreas Ibertsberger als Co-Trainer. "Mit seiner Erfahrung kann er unseren Jungs, die sich zum Teil in der letzten Saison im Juniorenbereich befinden, wichtige Impulse mitgeben", sagte Andreas Möller, Leiter des Leistungszentrums.

Meier hatte von 2004 bis 2018 für die Hessen gespielt und sich als "Fußballgott" zum Publikumsliebling entwickelt. Bislang betreute er als Co-Trainer die U16 des Vereins.

Eintracht Frankfurt: SGE macht Leihe von Luka Jovic perfekt

Die Rückkehr von Torjäger Luka Jovic zum Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist perfekt. Wie die Hessen mitteilten, kommt der 23-Jährige auf Leihbasis bis zum Saisonende vom spanischen Rekordmeister Real Madrid.

"Es war sein großer Wunsch, zur Eintracht zurückzukehren. Luka kann die nächsten Monate nutzen, um in einem ihm vertrauten Umfeld zu alter Stärke zurückzufinden", sagte Sportvorstand Fredi Bobic: "Real Madrid weiß, dass er bei uns gut aufgehoben ist und sich hier weiterentwickeln kann. Und für uns ist klar, dass wir eine weitere hervorragende Option im Sturmzentrum haben."

