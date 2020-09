Eintracht Frankfurt heute: Tottenham buhlt um Dost, Paciencia wechselt zu Schalke - Alle News und Gerüchte zur SGE

Eintracht Frankfurts Bas Dost steht bei Tottenham Hotspur auf dem Wunschzettel, Paciencia wechselt zu Schalke. Alle News zur SGE heute.

Die erste Runde des DFB-Pokals hat mit viel Mühe überstanden. Beim Drittligisten siegte die SGE mit 2:1. Am Samstag steht dann für die Adler der -Auftakt an, wenn Aufsteiger Arminia Bielefeld in der Commerzbank Arena vorstellig wird.

Im Vorfeld des ersten Spieltages ranken sich rund um die Mainmetropole etliche Transfergerüchte: Bas Dost soll beim englischen Spitzenklub auf dem Wunschzettel stehen, Goncalo Pacienca steht wohl vor dem Absprung nach Gelsenkirchen.

Außerdem: Abwehrmann Evan N'Dicka wird den Hessen mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Mehr Teams

Die SGE am Dienstag. In diesem Artikel gibt es alle News und Gerüchte zu Eintracht Frankfurt heute.

Tottenham buhlt um Bas Dost von Eintracht Frankfurt

Bas Dost hat offenbar das Interesse von Tottenham Hotspur geweckt. Das berichten die Daily Mail sowie die Bild-Zeitung übereinstimmend.

Der Bild zufolge habe sich der englische Spitzenklub, der aktuell auf der Suche nach einem Angreifer ist, bei der SGE bereits nach dem Niederländer erkundigt.

Bild: Getty Images

Demnach fordere Frankfurt mindestens sechs Millionen Euro für den Routinier, der in 31 Pflichtspielen in der vergangenen Saison elf Treffer beisteuerte.

Allerdings: Dost, der unter Spurs-Coach Jose Mourinho voraussichtlich die zweite Geige spielen dürfte, soll sich am Main durchaus wohlfühlen und keine Wechselambitionen hegen.

Eintracht Frankfurt: Goncalo Paciencia wechselt auf Leihbasis zu Schalke

Schalke 04 hat kurz vor dem Ligastart bei Triple-Gewinner Bayern München seinen Angriff verstärkt. Der Portugiese Goncalo Paciencia wechselt für ein Jahr auf Leihbasis vom Ligarivalen Eintracht Frankfurt nach Gelsenkirchen, Schalke sicherte sich zudem eine Kaufoption.

"Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir den Wechsel von Goncalo Paciencia realisieren konnten. Es ist die Kombination aus Körperlichkeit und Technik, die sein Spiel auszeichnet", sagte Sportvorstand Jochen Schneider: "Vor allem wird uns Goncalo im letzten Drittel noch torgefährlicher und unberechenbarer machen."

Bild: Getty Images

Der zweimalige Nationalspieler wechselte 2018 vom zur Eintracht. Für die Hessen erzielte er in 34 Bundesliga-Spielen zehn Tore und bereitete weitere fünf Treffer vor. "Natürlich möchte ein Stürmer möglichst viele Spiele machen. Auf Schalke sieht er diese Möglichkeit eher gegeben als bei uns. Daher ist dieser Wechsel logisch", sagte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic.

Schalke hatte zuvor Oldie Vedad Ibisevic (36) unter Vertrag genommen. Die Königsblauen waren in den letzten 16 Spielen der abgelaufenen Saison ohne Sieg geblieben, vor allem der Angriff schwächelte.

Eintracht Frankfurt: Evan N'Dicka fällt mehrere Woche aus

Abwehrspieler Evan N'Dicka wird Eintracht-Trainer Adi Hütter voraussichtlich einige Wochen nicht zur Verfügung stehen. Das gab der Klub am Dienstag bekannt.

Bild: Getty Images

Der 21-Jährige hatte sich im DFB-Pokalspiel gegen 1860 München eine Syndesmosebandläsion zugezogen.

Eintracht Frankfurt, alle News und Gerüchte: Die nächsten Spiele des Bundesligisten