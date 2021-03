Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Interesse an Boulaye Dia von Stade Reims, Hinteregger fällt weiter aus - alle Informationen zur SGE heute

Dia als möglicher Nachfolger für Silva oder Jovic, Hinteregger-Einsatz gegen Union fraglich, Interesse an 19-jährigem Bayrakdar. Die SGE-News.

Bundesligist Eintracht Frankfurt am Dienstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zur SGE vom Tage.

Eintracht Frankfurt, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Eintracht Frankfurt, Transfers: Kommt Boulaye Dia von Stade Reims?

Eintracht Frankfurt hat den französischen Stürmer Boulaye Dia von Stade Reims als möglichen Nachfolger für Luka Jovic oder Andre Silva auf dem Zettel. Das berichtet die französische Zeitschrift France Football. Jovic ist bis zum Saisonende von Real Madrid an die SGE ausgeliehen, Silva hat mit seinen 19 Saisontoren die Begehrlichkeiten anderer Vereine geweckt.

Der Vertrag des 24-jährigen Dia läuft bis Juni 2022. Will Stade Reims noch Geld mit einem Verkauf des Angreifers verdienen, dann am ehesten im kommenden Sommertransferfenster. Dia spielt aktuell eine starke Saison, in bislang 30 Pflichtbegegnungen gelangen ihm 14 Tore und eine Vorlage. Mit 12 Treffern befindet sich er sich aktuell auf Rang fünf der Torschützenliste der Ligue 1.

Das scheint den Namen des Senegalesen auf den Zettel namhafter Klubs gebracht zu haben: Auch RB Leipzig, die SSC Neapel, AC Mailand und Olympique Marseille sollen an Dia interessiert sein. Als Ablösesumme sind 15 Millionen Euro im Gespräch. Sollte Topstürmer Silva die Eintracht verlassen, wären die finanziellen Mittel für einen Dia-Transfer vorhanden.



Eintracht Frankfurt, News: SGE muss weiter auf verletzten Hinteregger verzichten

Der Einsatz von Frankfurts Abwehrchef Martin Hinteregger für das kommende Bundesligaspiel gegen Union Berlin am Samstag ist fraglich. Der Österreicher hat laut Vereinsangaben eine leichte Zerrung der Faszie des linken Oberschenkels erlitten. Wegen dieser Verletzung verpasste Hinteregger kurzfristig das Spiel gegen RB Leipzig am Sonntag.

Wann der 28-Jährige wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann, steht lauf SGE noch nicht fest. Zuvor kam Hinteregger in allen Saisonspielen für die Eintracht zum Einsatz und spielte mit Ausnahme der Partie gegen Schalke 04 am 16. Spieltag immer über die volle Distanz.

Damit hat der Österreicher einen großen Anteil am Höhenflug der Frankfurter. Aktuell steht die Eintracht auf Rang vier der Tabelle und hat nur 34 Gegentore kassiert. Nur vier Bundesligateams weisen eine bessere Defensivleistung in dieser Saison auf.

Eintracht Frankfurt, Transfers: Gerücht um Türkei-Talent Bayrakdar

Eintracht Frankfurt beschäftigt sich mit einer Verpflichtung des 19-jährigen Gökdeniz Bayrakdar, wie Ajansspor aus der Türkei berichtet. Der Rechtsaußen ist Teamkollege von Lukas Podolski und Nuri Sahin beim türkischen Erstligisten Antalyaspor und hat sich in der Saison mit fünf Toren in 27 Einsätzen durchgesetzt.

Bayrakdar könnte das Offensivspiel der Eintracht beleben, weil er auf beiden Außenbahnen einsetzbar ist. Der Linksfuß besticht durch Schnelligkeit und Zug zum Tor. Bislang lief er zweimal für die U19-Auswahlmannschaft der Türkei auf.

Ein Problem für einen Transfer dürfte aber die relativ lange Vertragslaufzeit des 19-Jährigen bei seinem Verein sein. Bayrakdar ist noch bis 2025 an Antalyaspor gebunden. Zudem wird auch über ein Interesse des VfB Stuttgart an einer Verpflichtung des türkischen Nachwuchsspielers berichtet.

Eintracht Frankfurt, News: Gelingt Andre Silva gegen Union Berlin der nächste Scorerpunkt?

Beim 1:1-Unentschieden gegen RB Leipzig hat Andre Silva seinen 25. Scorerpunkt in der laufenden Bundesligasaison gesammelt. In der 61. Minute bereitete er den Ausgleichstreffer von Daichi Kamada vor. Damit befindet sich der Portugiese in der laufenden Bundesligasaison auf Rang zwei hinter Robert Lewandowski.

Die Leistungsdaten von Andre Silva in der Bundesligasaison 2020/2021