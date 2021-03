Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Interesse an Amuzu? Hütter bekennt sich zum Klub

Eintracht Frankfurt soll Medienberichten zufolge ein Auge auf Francis Amuzu geworfen haben. Unterdessen bekannte sich Adi Hütter klar zum Verein.

Bundesligist Eintracht Frankfurt am Mittwoch. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zur SGE vom Tage.



Eintracht Frankfurt, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Eintracht Frankfurt, Transfers: Eintracht mit Interesse an Francis Amuzu?

Eintracht Frankfurt hat offenbar ein Auge auf den belgischen U21-Nationalspieler Francis Amuzu geworfen. Laut der belgischen Tageszeitung Het Laatste Nieuws gehören die Hessen zu einer Reihe von Klubs, die den 21-Jährigen auf dem Zettel haben, darunter auch Fenerbahce Istanbul.

Flügelstürmer Amuzu steht derzeit beim RSC Anderlecht unter Vertrag und kommt in dieser Saison im Team von Trainer Vincent Kompany auf 24 Ligaeinsätze und vier Torbeteiligungen.



Eintracht Frankfurt, Transfers: Hütter bekennt sich zur Eintracht

Trainer Adi Hütter hat seinen Verbleib über das Saisonende hinaus angekündigt und damit Spekulationen um einen Wechsel etwa zu Borussia Mönchengladbach den Wind aus den Segeln genommen.

In der Talksendung Sky90 sagte der 51-Jährige deutlich: "Ich bleibe." Zudem führte er aus: "Mit Spekulationen beschäftige ich mich gar nicht. Ich habe Vertrag bei der Eintracht, wo ich mich sehr wohl fühle. Deswegen gibt es überhaupt keine Diskussion."



Hütter galt zuletzt als einer der Kandidaten auf die Nachfolge von Marco Rose bei den Gladbachern. Rose verlässt die Fohlen am Saisonende in Richtung Borussia Dortmund.

Eintracht Frankfurt, News: Baumann kontert Hütter-Aussagen

Werder Bremens Sport-Geschäftsführer Frank Baumann hat die Aussagen von Eintracht-Coach Adi Hütter nach dem emotionalen Bundesligaspiel am Freitag gekontert. In der Sendung Sky90 hatte Hütter am Sonntag mit Blick auf die Szenen im Weserstadion gesagt: "Wenn mir das passiert, dass einer meiner Mitarbeiter auf der Tribüne sitzt und auf den gegnerischen Trainer schimpft, dann kann ich garantieren, dass derjenige am nächsten Tag nicht mehr da sitzt. Der arbeitet dann nicht mehr in meinem Team."

Daraufhin schob Baumann die Verantwortung an Hütter zurück und forderte den Österreicher selbst zum Handeln auf. "Wenn Frankfurt, wie angekündigt, bei Beleidigungen gegen gegnerische Teams nicht mehr auf Mitarbeiter zurückgreift, sondern sich von ihnen trennt, müssten bei der Eintracht in den nächsten Tagen einige Posten frei werden. Auch wichtige Posten", sagte er der Bild-Zeitung.

Beim 2:1-Erfolg der Bremer am Freitag war es während der Partie und nach dem Abpfiff zu mehreren Verbalduellen gekommen.

Eintracht Frankfurt, News: Löw stellt Younes DFB-Rückkehr in Aussicht

Bundestrainer Joachim Löw hat Mittelfeldspieler Amin Younes vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt nach dessen starken Leistungen die Rückkehr zur Nationalmannschaft in Aussicht gestellt. Der 27-Jährige sei "wirklich wieder sehr im Kommen, er ist absolut ein Thema für uns, ob für die EM oder schon im März", sagte Löw im kicker.

Younes sei "ein Spieler, der etwas Besonderes hat, der mit seiner Spielweise eine ganze Abwehr aufreißen und den Unterschied ausmachen kann", betonte Löw. Der Leihspieler vom SSC Neapel hatte beim Tabellenvierten der Bundesliga zuletzt vor allem beim 2:1 gegen Rekordmeister Bayern München mit einem Treffer überzeugt.