Eintracht Frankfurt gegen 1. FSV Mainz 05 heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung - die Übertragung der Bundesliga

Rhein-Main-Derby am 30. Spieltag: Eintracht Frankfurt empfängt Mainz 05. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Derby-Time in der Comerzbank-Arena: trifft auf den 1. FSV . Der Anstoß der Partie erfolgt um 15.30 Uhr.

Am 30. Spieltag der erwartet uns ein prestigeträchtiges Derby. Natürlich fehlen bei genau so einer Partie die Zuschauer, aber beide Mannschaften sollten auch so heiß genug sein, um das Rhein-Main-Derby für sich entscheiden zu wollen. Gastgeber Frankfurt ist nun seit drei Spielen ungeschlagen, jedoch musste die Eintracht unter der Woche im Nachholspiel gegen Werder Bremen (3:0-Sieg) ran und geht dadurch, im Gegensatz zu Mainz, nicht ausgeruht in die Partie. Die Gäste befinden sich mitten im Abstiegskampf und warten seit fünf Spielen auf einen Sieg. Am vergangenen Spieltag verlor man gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 0:1.

Das Hinspiel konnten die 05er mit 2:1 gegen Frankfurt gewinnen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Eintracht Frankfurt gegen 1. FSV Mainz 05 heute live im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellung beider Teams!

Eintracht Frankfurt gegen 1. FSV Mainz 05 heute live erleben: Die Details zur Bundesligapartie

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spiel: Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05

Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05 Datum: 06. Juni 2020

06. Juni 2020 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Commerzbank-Arena

Eintracht Frankfurt gegen 1. FSV Mainz 05 heute live im TV schauen: So geht's

Wie Ihr wahrscheinlich wisst, werden die Spiele am Samstagnachmittag leider nicht im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky aus Unterföhring besitzt die exklusiven Rechte für die Samstagsspiele der Bundesliga.

In den ersten beiden Wochen nach der Corona-Pause hat Sky die Konferenz noch im Free-TV gezeigt, doch dieses Angebot ist abgelaufen. Ihr müsst also Abonnent von Sky sein, um die Bundesliga heute Nachmittag live und in voller Länge sehen zu können. Ihr könnt Frankfurt gegen Mainz heute entweder als Einzelspiel oder in der Konferenz auf Sky sehen. Das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 4 & HD kommentiert Jonas Friedrich, in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 & HD kommentiert Klaus Veltman. Sky geht mit den Vorberichten bereits ab 14 Uhr auf Sendung.

Alle weiteren Infos zu einem Abonnement von Sky findet Ihr hier.

Eintracht Frankfurt gegen 1. FSV Mainz 05 heute im LIVE-STREAM: Alle Informationen

Wer gerade außer Haus ist oder keinen Sky-Receiver besitzt, kann die Bundesliga heute auch im LIVE-STREAM verfolgen. Sky bietet dazu genau zwei legale Möglichkeiten an, um Frankfurt gegen Mainz heute über die vollen 90 Minuten streamen zu können.

Eintracht Frankfurt gegen 1. FSV Mainz 05 heute im LIVE-STREAM bei Sky sehen: So geht's

Sky Go und Sky Ticket sind Apps, über die Ihr die Bundesliga bei Euch zuhause oder von unterwegs aus streamen könnt. Beide Apps findet Ihr als Download entweder im iTunes- oder Play Store. Sky Go und Sky Ticket sind für diverse mobile Endgeräte kompatibel, zum Beispiel für das Smartphone, für das Tablet oder für den Laptop. Ihr könnt den Stream auch über Euren Fernseher schauen, indem Ihr Sky auf dem Smart-TV aufruft. Wer ein herkömmliches TV-Gerät besitzt, kann die PlayStation oder den Laptop mit einem HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbinden und das Spiel somit auf dem großen Bildschirm verfolgen.

Sky Go ist in jedem Abo-Paket Skys enthalten, Ihr müsst nach dem Download nur noch die Zugangsdaten von Sky eingeben - und schon kann's losgehen.

Sky Ticket ist für Zuschauer ohne Sky-Abo gedacht. Durch das Ticket erhaltet Ihr Zugang zum Spieltag. Mit dem "End-Of-The-Season-Ticket" könnt Ihr Euch alle Spiele bis zum Saisonende ansehen. Der Vorteil: Ihr müsst Sky nicht langfristig abonnieren. Alle Infos zu den Kosten dafür findet Ihr auf der Homepage von Sky.

Eintracht Frankfurt gegen 1. FSV Mainz 05 heute im LIVE-TICKER bei Goal verfolgen

Wer keine Lust hat, für die Übertragung zu bezahlen, der kann gerne den LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Fast in Echtzeit berichten wir über alle wichtigen Szenen aus der Commerzbank-Arena. Zudem liefert der Ticker interessante Statistiken zur Bundesliga - schaut mal rein!

Eintracht Frankfurt gegen 1. FSV Mainz 05 heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellung

Hier findet Ihr kurz vor Spielbeginn die Mannschaftsaufstellungen!

Eintracht Frankfurt gegen 1. FSV Mainz 05 heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights bei DAZN

Ihr habt das Spiel verpasst? Kein Problem, DAZN lädt die Highlights nur 40 Minuten nach Spielende für Euch hoch!

Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning zeigt nicht nur die Highlights der Bundesliga, sondern überträgt auch einige Spiele live, und zwar:

Jedes Freitagsspiel

Jedes Sonntagsspiel, das um 13.30 Uhr angepfiffen wird

Jedes Montagsspiel

Jedes Relegationsspiel

Neben der Bundesliga hat DAZN auch andere europäische Topligen im Programm, die auch bald den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Auch Sportarten wie American Football, Basketball, Boxen oder Darts werden auf DAZN übertragen. Das praktische an DAZN ist, dass Euch der erste Monat geschenkt wird. Danach kostet das Portal 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahr.

Eintracht Frankfurt gegen 1. FSV Mainz 05 heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Eintracht Frankfurt bisher 33 Spiele (wettbewerbsübergreifend) 1. FSV Mainz 05 10 Siege 9 14 Remis 14 45 erzielte Tore 42 178,9 Mio. Euro Marktwert 119,6 Mio. Euro Filip Kostic (32 Mio. Euro) wertvollster Spieler Jean-Philippe Mateta (17,5 Mio. Euro)

Eintracht Frankfurt gegen 1. FSV Mainz 05 heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick