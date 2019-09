Eintracht-Frankfurt-Legende Alex Meier wechselt nach Australien

Der vereinslose Alex Meier hat einen neuen Klub. Die SGE-Legende heuert künftig in Australien bei den Western Sydney Wanderers an.

Eintracht Frankfurts langjähriger Torjäger Alex Meier wagt auf der Zielgeraden seiner Karriere noch einmal ein Abenteuer in Down Under.

Der 36-Jährige, nach seinem letztjährigen Engagement beim Zweitligisten zuletzt ohne Verein, wechselt für mindestens ein Jahr zu den Western Sydney Wanderers nach . Das bestätigte der Klub am Freitag auf seiner Homepage.

Alex Meier trifft in Australien auf Pirmin Schwegler und Markus Babbel

Meier trifft dort unter anderem auf seinen früheren Frankfurter Teamkollegen Pirmin Schwegler, Trainer ist der ehemalige deutsche Nationalspieler Markus Babbel.

Auf ihrer Homepage begrüßten die Wanderers ihren neuen Angreifer als "The Fussballgott", ein Spitzname den Meier in Frankfurt erhalten hatte. Die Saison der australischen A-League beginnt am 12. Oktober.