Eintracht Frankfurt holt Ajdin Hrustic vom FC Groningen

Bundesligist hat in der Offensive noch einmal nachgerüstet. Wie die Hessen am Montag bekannt gaben, wechselt der 24-jährige Australier Ajdin Hrustic vom niederländische Erstligisten FC Groningen an den Riederwald.

Mittelfeldspieler Hrustic, der in seiner Jugend unter anderem für den FC Schalke gespielt hatte und dort an der Seite von Leroy Sane 2013 U17-Meister wurde, unterschrieb einen Vertrag bis 2023.

Welcome, Ajdin! 👋



Eintracht Frankfurt is delighted to announce the signing of Ajdin Hrustic from @fcgroningen on a three-year contract! ✍️#SGE pic.twitter.com/1kcmTXXaP8