Eintracht Frankfurt heute: Rode erklärt fortlaufenden Gehaltsverzicht der Profis, zieht es Bas Dost nach Belgien? - alle News und Gerüchte zur SGE

Getty

Dost hat offenbar ein Angebot aus Belgien vorliegen, Willems will wohl in Newcastle bleiben. Alle News / Gerüchte zu Eintracht Frankfurt am Mittwoch.