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Eintracht Frankfurt heute live: Wo läuft SGE vs. SV Waldhof Mannheim heute im Live Stream und live im TV?

Klub Freundschaftsspiele
Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt
Waldhof Mannheim
Eintracht Frankfurt
Bundesliga

Eintracht Frankfurt empfängt am heutigen Samstag den SV Waldhof Mannheim zu einem Testspiel. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie live im TV und Live Stream übertragen wird.

Zwischen Eintracht Frankfurt und Waldhof Mannheim besteht seit Jahrzehnten eine enge Fanfreundschaft. Entsprechend kommt dem Duell der beiden Vereine am heutigen Samstag (1. August, 17 Uhr) nicht der Charakter eines klassischen Derbys zu. Austragungsort der Partie ist das Carl-Benz-Stadion, die Heimspielstätte des SVW.

Bei GOAL erfahrt Ihr, wo und wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Eintracht Frankfurt heute live: Wo läuft SGE vs. SV Waldhof Mannheim heute im Live Stream und live im TV?

Das Testspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Waldhof Mannheim wird weder im Free-TV noch bei Sky oder DAZN übertragen. Ganz auf Live-Bilder müsst Ihr dennoch nicht verzichten – und das sogar kostenlos.

Eintracht Frankfurt zeigt die Partie live und frei empfangbar über EintrachtTV sowie auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal.

Eintracht Frankfurt heute live: Wo läuft SGE vs. SV Waldhof Mannheim heute im Live Stream und live im TV? Wichtigste Infos

Begegnung

Eintracht Frankfurt vs. Waldhof Mannheim

Wettbewerb

Testspiel

Datum

1. August

Uhrzeit

17 Uhr

Ort

Carl-Benz-Stadion, Mannheim

Übertragung

EintrachtTV und auf dem YouTube-Kanal von Frankfurt

Eintracht Frankfurt heute live: Wo läuft SGE vs. SV Waldhof Mannheim heute im Live Stream und live im TV? Testspiel-Ergebnisse der Adler

Datum

Gegner

Ergebnis / Status

19. Juli 2026

SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

5:2-Sieg

25. Juli 2026

Hull City

4:1-Sieg

1. August 2026, 17:00 Uhr

SV Waldhof Mannheim

Steht bevor

5. August 2026, 20:45 Uhr

FC Brentford

Steht bevor

12. August 2026, 19:00 Uhr

Valencia CF

Steht bevor

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