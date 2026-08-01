Zwischen Eintracht Frankfurt und Waldhof Mannheim besteht seit Jahrzehnten eine enge Fanfreundschaft. Entsprechend kommt dem Duell der beiden Vereine am heutigen Samstag (1. August, 17 Uhr) nicht der Charakter eines klassischen Derbys zu. Austragungsort der Partie ist das Carl-Benz-Stadion, die Heimspielstätte des SVW.

Bei GOAL erfahrt Ihr, wo und wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Eintracht Frankfurt heute live: Wo läuft SGE vs. SV Waldhof Mannheim heute im Live Stream und live im TV?

Das Testspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Waldhof Mannheim wird weder im Free-TV noch bei Sky oder DAZN übertragen. Ganz auf Live-Bilder müsst Ihr dennoch nicht verzichten – und das sogar kostenlos.

Eintracht Frankfurt zeigt die Partie live und frei empfangbar über EintrachtTV sowie auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal.

Eintracht Frankfurt heute live: Wo läuft SGE vs. SV Waldhof Mannheim heute im Live Stream und live im TV? Wichtigste Infos

Begegnung Eintracht Frankfurt vs. Waldhof Mannheim Wettbewerb Testspiel Datum 1. August Uhrzeit 17 Uhr Ort Carl-Benz-Stadion, Mannheim Übertragung EintrachtTV und auf dem YouTube-Kanal von Frankfurt

Eintracht Frankfurt heute live: Wo läuft SGE vs. SV Waldhof Mannheim heute im Live Stream und live im TV? Testspiel-Ergebnisse der Adler